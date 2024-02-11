«В одном строю по Красной площади». Как владимирец Сырский стал главкомом ВСУ Генштаб ВСУ назвал дезинформацией данные о русском происхождении Сырского

В СНБО Украины и Генштабе ВСУ заявили, что Россия ведет кампанию дезинформации против нового главкома ВСУ Александра Сырского, пытаясь выставить его «советским и российским» человеком. Это делается для дискредитации нового главнокомандующего и снижения доверия к украинской армии, подчеркнули в ведомстве. Родители и брат Сырского по-прежнему живут во Владимире, где и вырос будущий украинский военачальник. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Центр противодействию дезинформации СНБО Украины назвал «дезинформацией» сообщения о том, что новый главком армии Александр Сырский остается русским.

«Россияне пытаются навязать новому главкому ВСУ образ «советского и российского» человека. Для этого они ищут его родственников в России, «друзей семьи», у которых берут комментарии и распространяют в информпространстве с соответствующим контекстом»,

— заявил руководитель ведомства, лейтенант Андрей Коваленко, подчеркнув, что все эти действия предпринимаются для дискредитации нового главкома и снижения доверия к ВСУ.

В Центре отметили, что Сырский долгое время являлся частью команды Залужного и командовал успешными операциями, в частности по освобождению Киевщины и Харьковщины. «Они были бы невозможны без качественного личного состава, но многое зависит от командования. Итак, Сырский показал, что умеет добиваться результата в войне против России», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что те, кто поддерживают информационную кампанию «Сырский — русский человек», всего лишь подыгрывают враждебной дезинформации.

Генштаб ВСУ продублировал в своем Telegram-канале это заявление СНБО Украины.

«Не угадаешь, что сделает ребенок»

Оба родителя нового главкома ВСУ живут в России, во Владимире. Отец Сырского Станислав рассказал о своих эмоциях по поводу назначения сына.

«То же самое, что и вы почувствовали, больше ничего. Переживает ли сын по поводу назначения? Это вы у него спрашивайте», — ответил мужчина на вопросы журналистов RT.

Ранее Сырский-старший преподавал ОБЖ в одной из школ Владимира. «Папа очень умный человек, очень талантливый, картины рисует. До сих пор картина висит в кабинете директора его. Очень приятные люди, очень воспитанные, интеллигентные. Никогда ни одного грубого слова не слышали», — охарактеризовала его директор учебного заведения.

Мать Сырского Людмила отказалась общаться с представителями СМИ. По словам ее знакомой, она очень тревожится из-за сложившейся ситуации. После назначения сына на новую должность женщина даже пропустила репетицию.

«Никогда не угадаешь, что сделает ребенок, когда он вырастет», — заявила РЕН ТВ Софья Бондаренко, которая поет с Сырской вместе в хоре ветеранов труда «Околица».

Бондаренко добавила, что у Людмилы и ее мужа также есть сын Олег, который периодически навещает своих родителей.

Сотрудница музея боевой славы Владимирской области Татьяна Веселова заявила, что мать нового главкома Украины — очень амбициозная женщина, поэтому Александр, скорее всего, унаследовал некоторые качества от нее.

«Старший сын приезжал к маме всего один раз. Он был очень умным, эрудированным, а также способным и талантливым», — отметила она.

Знакомые семьи Сырских отзываются о них исключительно положительно. Известно, что Людмила Сырская регулярно посещала акции «Бессмертного полка», а также принимала активное участие в жизни города.

Брат нового главнокомандующего ВСУ Олег заявил, что уже много лет не общается с родственником. «Я с ним не общаюсь, я даже не знаю, где он. <...> Я про него ничего не знаю», — сказал он в беседе с ТАСС.

По словам Сырского, брат уехал на Украину очень давно. «Он там всю жизнь, он там начал службу и продолжает ее, у него там семья», — добавил мужчина.

«Шли парадом по Красной площади»

Однокурсник нового главнокомандующего Андрей Валиков рассказал «Известиям», что за четыре года обучения в военном вузе около года они с Сырским провели в лагерях и полях, отрабатывая тактическую и огневую подготовку и вождение боевых машин.

По окончании учебы оба как выпускники Московского высшего общевойскового командного училища прошли маршем мимо Мавзолея Владимира Ленина во время парада на Красной площади.

«Так что в одном строю, все были офицерами, лейтенантами, молодыми, красивыми, а дальше судьба раскидала всех», — отметил Валиков.

«Был русским офицером»

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев признался, что, глядя на биографию Сырского, испытывает «чувство ненависти, презрения и омерзения». Он пояснил, что ненависть вызывают все те, «кто причастен к развалу Советского Союза», а презрение — западные страны, которые «маниакально, исступленно, всеми возможными способами толкали народы России и Украины к гражданской войне».

Сам же Сырский вызывает омерзение, как человек, который был советским русским офицером, а стал «бандеровским предателем, который нарушил присягу и служит нацистам, уничтожая своих близких».

«Пусть земля горит у него под ногами!» — заключил Медведев.

Карьера Сырского

Сырский родился во Владимирской области в 1965 году. Он окончил Московское высшее общевойсковое командное училище и переехал на Украину, где с отличием окончил Академию ВСУ (оперативно-тактический уровень) в 1996 году, в 2005 году — Национальную академию обороны Украины.

В 2013 году Сырского назначают заместителем начальника Главного командного центра ВСУ. На этом посту он участвовал в переговорах по реформированию ВСУ под стандарты НАТО.

С 2017-го по 2019-й Сырский был руководителем АТО в Донбассе. В 2021-м командовал парадом в честь тридцатилетней годовщины независимости Украины.

После начала СВО Сырский отвечал за оборону Киева, за что получил звание Героя Украины.

8 февраля президент Украины Зеленский объявил, что генерал-полковник Александр Сырский назначен новым главнокомандующим ВСУ вместо Валерия Залужного. К руководству приступает новая управленческая команда, необходимо, чтобы видение боевых действий было единым как у украинских военных в Авдеевке или в Работино, так и в генеральном штабе или ставке верховного главнокомандующего, подчеркнул украинский лидер.