«Украинские дипломаты упали со стульев». Почему Макрон неожиданно отменил визит в Киев Президент Франции Макрон отложил поездку на Украину по соображениям безопасности

Президент Франции Эммануэль Макрон отложил свой визит на Украину «по соображениям безопасности». В СМИ написали, что из-за такого решения украинские дипломаты «попадали со стульев», во французских политических кругах отмена поездки также вызвала немалое удивление. Накануне Макрон разговаривал по телефону с украинским лидером Владимиром Зеленским, стороны договорились о поставках десятков артиллерийских систем Caesar. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Президент Франции Эммануэль Макрон отменил свой визит на Украину, который планировался на 13 и 14 февраля, сообщает Challenges со ссылкой на источники. Поездку отложили по соображениям безопасности.

«Президент Франции не поедет на Украину 13 и 14 февраля, как планировалось. Елисейский дворец оправдывает эту отсрочку, в частности, проблемами безопасности», — пишет издание.

Как отмечает Challenges, решение Макрона было с удивлением воспринято как французскими госслужащими, так и украинскими дипломатами. «В Париже некоторые украинские дипломаты тоже упали со своих стульев», — говорится в материале.

Представители Союза французских предпринимателей (Medef), по информации источников, также пока не едут в украинскую столицу.

Перед посещением Киева Макрон должен был побывать в Одессе: планировался символический визит в город, частично построенный французами. Также французский лидер должен был анонсировать создание фонда, финансирующего гражданские проекты (на сумму в €200 млн).

Кроме того, Макрон собирался создать некий координационный центр помощи Украине на базе Французского агентства развития (AFD).

Никакой информации о возможной новой дате поездки пока нет.

С начала военной операции на Украине Макрон был в стране всего один раз. Летом 2022 года он приезжал в Киев вместе с канцлером Германии Олафом Шольцем и экс-премьером Италии Марио Драги.

Увеличение помощи?

Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев договорился с Парижем о поставках десятков артиллерийских систем Caesar и снарядов к ним.

По словам украинского политика, в телефонном разговоре с Макроном обсуждались также текущая ситуация на фронте и оборонные нужды ВСУ, в частности дефицит беспилотников, средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и систем противовоздушной обороны (ПВО).

17 января Макрон, анонсируя грядущий визит в Киев, также заявил о новых поставках дальнобойных ракет SCALP-EG — аналогов британских Storm Shadow. Первую партию SCALP Киев получил еще прошлым летом. Такая ракета способна поражать цели на расстоянии до 500 км.

Как отмечает Challenges, причиной отмены визита на Украину стали не только соображения безопасности, но и желание самого Макрона активизировать поддержку Украины за счет нового пакета помощи от Парижа и европейских партнеров.

На этой неделе премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил о намерении страны наращивать военную помощь Украине. «Наша поддержка, очевидно, будет расширена: не только в плане выделения финансовых средств, но и в плане типов вооружений, которые должны соответствовать наивысшему стандарту, необходимому, чтобы украинцы могли себя защищать», — сказал французский политик.

Политики в Киеве

С начала СВО украинскую столицу посетили лидеры и высокопоставленные чиновники самых влиятельных стран Запада — канцлер ФРГ Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги, премьер-министр Великобритании Риши Сунак, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, канадский премьер-министр Джастин Трюдо (дважды), а также президент США Джо Байден.

Кроме того, на Украину дважды приезжал генсек НАТО Йенс Столтенберг — в апреле 2023 года и в конце сентября.

Последним из лидеров «Большой семерки» Киев посетил японский премьер-министр Фумио Кисида. В июле 2023-го в Киев приехал президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, он также посетил Бучу и Ирпень.

Большая часть этих визитов прошла без каких-либо эксцессов, несмотря на постоянно сохраняющуюся угрозу в условиях боевых действий. Однако некоторым иностранным гостям не повезло.

7 февраля Россия нанесла массированный ракетный удар по объектам на Украине. Украинские ВВС заявили, что не смогли сбить 15 ракет и пять дронов. В некоторых районах Киева пропало электричество, проблемы со светом и отоплением отмечались также в Харькове и Николаеве. Во время атаки в столице находился верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

«Начинаю утро в убежище, когда по всему Киеву звучат сигналы воздушной тревоги. Это повседневная реальность храброго украинского народа», — сообщил он в соцсетях.

После отмены воздушной тревоги он выступил в Верховной раде.