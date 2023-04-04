«Начинается новая эра». Протяженность границы НАТО и России выросла вдвое

4 апреля Финляндия официально стала 31-м членом Североатлантического альянса, а граница России с НАТО увеличилась в два раза. В Хельсинки заявили, что решение присоединиться к блоку оказалось совершенно необходимым для собственной безопасности и стабильности страны. Президент Финляндии ​​Саули Ниинистё при этом заверил, что эти действия «ни против кого не направлены». В Москве пригрозили контрмерами и отметили, что «это очередное обострение ситуации». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто подписал акт о присоединении страны к НАТО. Документ уже передан госсекретарю США Энтони Блинкену. Финский флаг будет поднят в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Таким образом, Финляндия, сохранявшая внеблоковый статус с 1945 года, стала 31-м членом Североатлантического альянса.

А протяженность границы НАТО и России выросла примерно вдвое — до 2600 км (ранее суммарная протяженность сухопутных границ с Эстонией, Латвией, Литвой, Польшей и Норвегией составляла около 1260 км).

«Атмосфера, конечно, ожидаемая», — сказал Хаависто во время подписания акта. Он также назвал момент подписания «историческим». Церемония, прошедшая в Брюсселе, транслировалась онлайн.

Президент Финляндии ​​Саули Ниинистё в свою очередь заявил, что присоединение к альянсу было абсолютно необходимо для Хельсинки, пишет Iltalehti.fi.

«Мы приняли это решение, и оно призвано обеспечить безопасность и стабильность Финляндии», — отметил Хаависто, подчеркнув, что те финны, которые разочарованы сегодняшним событием, должны «думать о нем в таком ключе».

«Сегодня Финляндия стала членом оборонного альянса НАТО. Эпоха военного неприсоединения в нашей истории подходит к концу. Начинается новая эра», — говорится в заявлении финского лидера.

При этом Ниинистё подчеркнул, что членство финнов в НАТО «ни против кого не направлено».

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

«Мы более едины, чем когда-либо»

Президент США Джо Байден приветствовал Финляндию как члена НАТО. «Я с гордостью приветствую сегодня Финляндию в качестве 31-го члена НАТО», — говорится в заявлении политика, опубликованном на сайте Белого дома.

Байден напомнил, что США и еще 11 стран основали альянс в этот же день, ровно 74 года назад. Тогдашний американский президент Гарри Трумэн в своем выступлении подчеркивал, что «если что-то и известно о будущем, так это воля людей и всего мира к свободе и миру».

«Сегодня эта воля сильнее, чем когда-либо, когда Финляндия вступила в НАТО», — отметил нынешний лидер.

Байден добавил, что президент России Владимир Путин «думал, что может разорвать Европу и НАТО своей жестокой агрессивной войной», однако он ошибся.

«Он был не прав. Сегодня мы более едины, чем когда-либо», — заключил демократ.

«Вместе с новой страной-членом Финляндией мы продолжим поддерживать трансатлантическую безопасность, защищать каждый сантиметр территории НАТО и противостоять всем вызовам», — резюмировал Байден.

Реакция России

МИД РФ уже заявил, что присоединение финнов к НАТО негативно отразится на отношениях Хельсинки и Москвы. Последняя в свою очередь будет вынуждена принять ответные меры «военно-технического и иного характера». Финляндия же потеряет свой «особый голос» на международной арене, уверены в дипведомстве.

«Присоединение Финляндии к НАТО не может не отразиться негативно и на российско-финляндских двусторонних отношениях», — заявили в МИД.

Хельсинки отказался от своей самостоятельности, и страна превратится в «одну из малых, ничего не решающих стран — членов альянса».

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал расширение НАТО на восток «посягательством на безопасность и интересы» РФ.

«В Кремле считают, что это очередное обострение ситуации, что расширение НАТО — это посягательство на нашу безопасность, интересы Российской Федерации. Именно так мы и воспринимаем. Мы будем принимать контрмеры», — указал представитель российского лидера.

Говоря об ответе на действия НАТО в Финляндии, Песков пообещал, что «своевременно наши военные нам обо всем сообщат». Москва будет «внимательно наблюдать» за происходящим в соседней стране «в плане размещения там оружия, систем, инфраструктуры НАТО, которые [будут] впритык к нашим границам» и отслеживать возможные угрозы.

«Один за всех»

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя присоединение Финляндии к блоку, вспомнил «базовый принцип» альянса, знакомый по роману «Три мушкетера»: «Один за всех и все за одного». По словам генсека, у финнов хорошо развита военная промышленность, а армия страны остается высокопрофессиональной, что делает Финляндию «выгодным» участником блока.

Столтенберг подчеркнул также, что страна сохранит право самой решать, размещать силы союзников на своей территории или нет. «В Финляндии не будет никаких войск НАТО без согласия финской стороны», — заверил он.

После того как Финляндия вступит в НАТО, на нее начнет распространяться 5-я статья Вашингтонского договора, которая обязывает все страны-участницы прийти на помощь любому другому государству-участнику.

Столтенберг также указал, что Швеция, все еще не вступившая в альянс, выполнила все необходимые условия для присоединения, поэтому «на ее пути препятствий быть не должно». Самое главное, чтобы обе оказались в оборонном альянсе как можно быстрее, не обязательно одновременно, отметил генсек альянса.

Финляндия и Швеция одновременно подали заявки на вступление в НАТО, это случилось в мае 2022 года. Финский парламент одобрил присоединение к блоку 1 марта, а шведские депутаты — 22 марта.

Вступление Финляндии и Швеции в альянс изначально не ратифицировала Турцию. Позже Анкара одобрила присоединение финнов. Шведы пока ждут одобрения от Турции и Венгрии.