Кандидаты в президенты Финляндии не сошлись во мнении о звонке Путина

Кандидаты в президенты Финляндии Александр Стубб и Пекка Хаависто поразмышляли над тем, приняли ли бы они поздравления с победой на выборах от главы России Владимира Путина. Свои позиции они высказали в эфире телеканала Yle.

По словам Стубба, он бы не стал отвечать на звонок российского лидера. Он отметил, что сейчас у Финляндии нет политических отношений с Москвой и их появление возможно лишь после завершения конфликта на Украине или после согласования данного вопроса с союзниками.

Хаависто, в свою очередь, заявил, что ответил бы Путину, поскольку это звонок президента. При этом кандидат добавил, что не стал бы вступать в предметные политические дискуссии без координации с Евросоюзом.

До этого сообщалось, что в Финляндии на выборах президента предварительно лидирует Стубб, который является кандидатом от Национальной коалиционной партии (Saml), а до этого занимал посты премьер-министра и экс-министра иностранных дел страны.

28 января по всей Финляндии открылись избирательные участки в связи с началом первого тура выборов президента. За место главы государства борются девять кандидатов, но фаворитов всего двое — Стубб и Хаависто. Основной темой выборов стало противостояние с Россией на фоне конфликта на Украине. Кто может стать новым президентом Финляндии и как исход голосования повлияет на отношения страны с Москвой — в материале «Газеты.Ru».

Ранее кандидат в президенты Финляндии заявил, что не будет общаться с властями России.