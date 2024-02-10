Военная операция на Украине, день 717-й

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Будапешт никогда не будет участвовать в поставках оружия Киеву, заявил РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Он отметил, что при переговорах с ЕС по поводу выделения Украине 50 млрд евро у Венгрии было несколько предварительных условий: «Прежде всего, эти деньги не должны покрывать никакие поставки оружия. Потому что у нас очень четкая позиция по этому поводу: Венгрия никогда не участвовала и никогда не будет участвовать ни в каких действиях, направленных на поставку оружия на Украину».