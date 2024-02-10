Военная операция на Украине, день 717-й

Сенат конгресса США приблизился к принятию законопроекта о помощи Украине, Израилю и Тайваню на $95,34 млрд, передает Reuters. Большинство сенаторов проголосовали за продвижение законопроекта на один шаг в цепочке предварительных голосований.
Перестановки в руководстве ВСУ означают новый этап конфликта, Зеленский хочет попытаться организовать новое контрнаступление, заявил директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев в интервью YouTube-каналу «Вышка».
Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил РИА Новости, что Венгрия подвергается мощным нападкам со стороны евроатлантического сообщества из-за того, что выступает за мирные переговоры по Украине.
Владимир Зеленский рискует оказаться в положении опального лидера после того, как его «отвратительная борьба» с бывшим главкомом ВСУ Залужным «обнажила раскол на Украине», сообщает Bloomberg.
Министр обороны России Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа по производству ударных и разведдронов предприятиями ОПК в Удмуртии, сообщили в Минобороны РФ.
Средства ПВО утром перехватили и уничтожили три украинских беспилотника над Брянской областью — Минобороны РФ
Будапешт никогда не будет участвовать в поставках оружия Киеву, заявил РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Он отметил, что при переговорах с ЕС по поводу выделения Украине 50 млрд евро у Венгрии было несколько предварительных условий: «Прежде всего, эти деньги не должны покрывать никакие поставки оружия. Потому что у нас очень четкая позиция по этому поводу: Венгрия никогда не участвовала и никогда не будет участвовать ни в каких действиях, направленных на поставку оружия на Украину».