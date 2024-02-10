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Политика

Военная операция на Украине, день 717-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 717-й день

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Евгений Биятов/РИА Новости
Средства ПВО сбили три украинских беспилотника над Брянской областью. Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа по производству ударных и разведдронов в Удмуртии. Зеленский рискует оказаться в положении опального лидера после увольнения Залужного, которое обнаружило раскол на Украине, сообщает Bloomberg. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт никогда не будет поставлять оружие Киеву. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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8:30

Сенат конгресса США приблизился к принятию законопроекта о помощи Украине, Израилю и Тайваню на $95,34 млрд, передает Reuters. Большинство сенаторов проголосовали за продвижение законопроекта на один шаг в цепочке предварительных голосований.

8:26

Перестановки в руководстве ВСУ означают новый этап конфликта, Зеленский хочет попытаться организовать новое контрнаступление, заявил директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев в интервью YouTube-каналу «Вышка».

8:22

Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил РИА Новости, что Венгрия подвергается мощным нападкам со стороны евроатлантического сообщества из-за того, что выступает за мирные переговоры по Украине.

8:17

Владимир Зеленский рискует оказаться в положении опального лидера после того, как его «отвратительная борьба» с бывшим главкомом ВСУ Залужным «обнажила раскол на Украине», сообщает Bloomberg.

8:13

Министр обороны России Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа по производству ударных и разведдронов предприятиями ОПК в Удмуртии, сообщили в Минобороны РФ.

8:09

Средства ПВО утром перехватили и уничтожили три украинских беспилотника над Брянской областью — Минобороны РФ

8:06

Будапешт никогда не будет участвовать в поставках оружия Киеву, заявил РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Он отметил, что при переговорах с ЕС по поводу выделения Украине 50 млрд евро у Венгрии было несколько предварительных условий: «Прежде всего, эти деньги не должны покрывать никакие поставки оружия. Потому что у нас очень четкая позиция по этому поводу: Венгрия никогда не участвовала и никогда не будет участвовать ни в каких действиях, направленных на поставку оружия на Украину».

8:00

Доброе утро, дорогие читатели! «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию 717-го дня специальной военной операции России на Украине.

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