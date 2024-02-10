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«Понимает задачи войны и цели Украины»: Зеленский назначил нового главу Генштаба

Зеленский назначил Анатолия Баргилевича начальником Генштаба ВСУ

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Сухопутные войска Украины/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Вслед за главнокомандующим ВСУ президент Украины Владимир Зеленский сменил начальника Генштаба. По предложению нового главкома Александра Сырского им стал генерал-майор Анатолий Баргилевич, который ранее командовал силами территориальной обороны.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Сергея Шапталы с поста начальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ). На его должность назначен Анатолий Баргилевич, который командовал силами территориальной обороны.

«Опытный человек, он понимает задачи этой войны и цели Украины», — сказал Зеленский о Баргилевиче в своем вечернем обращении 9 февраля. Шапталу он поблагодарил «за службу в течение двух лет войны».

Сергей Шаптала стал начальником Генштаба ВСУ в июле 2021 года. Ранее генерал был командующим войсками оперативного командования «Запад», начальником штаба — первым заместителем командующего войсками оперативного командования «Юг» Сухопутных войск ВСУ. В 2014–2017 годах Шаптала командовал 128-й Мукачевской горно-пехотной бригадой. Зимой 2015 года он принял на себя руководство Дебальцевской группировкой войск и выводил ее из котла. В том же году Шаптала был удостоен звания Героя Украины.

Что известно о новом главе Генштаба

Анатолий Баргилевич командовал силами территориальной обороны ВСУ с октября 2023 года. Спустя два месяца в интервью 24tv.ua он предложил реформировать тероборону. По мнению Баргилевича, ее боевая подготовка недостаточна. Военный отметил, что «Россия никуда не исчезнет» даже после завершения СВО, поэтому Украина должна быть готова к новым возможным угрозам. При этом многие украинцы уехали за границу и часть из них, вероятно, не вернется в Украину, что скажется на численности ВСУ.

«Так что нам придется больше опираться на гражданское население как на источник человеческих, финансовых и технических ресурсов для обороны государства. <...> Для увеличения эффективности подготовки гражданских необходимо готовить военных лидеров из их числа. Они смогут быстро возглавить подразделения, созданные из гражданских», – сказал Баргилевич.

С 2020 по 2022 год генерал занимал должность заместителя командующего Сухопутными войсками ВСУ по территориальной обороне. В начале СВО Баргилевича перебросили под Киев, его бойцы занимали позиции у моста через реку Ирпень.

Почему Зеленский сменил глав ВСУ и Генштаба

8 февраля Владимир Зеленский сменил главкома ВСУ Валерия Залужного, назначив на его место командующего группировкой украинских войск на восточном фронте генерал-полковника Александра Сырского. Президент заявил, что к руководству ВСУ приступает новая управленческая команда, а сам он хочет, чтобы видение боевых действий было единым как у украинских военных в Авдеевке или в Работино, так и в Генеральном штабе или Ставке верховного главнокомандующего ВСУ.

В пятницу, 9 февраля, председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Чарльз Браун впервые провел телефонный разговор с Александром Сырским. По словам министра обороны Украины Рустема Умерова, Сырский проинформировал Брауна о своих приоритетах и дальнейших шагах на посту главкома ВСУ, они обсудили план действий на передовой и дальнейшее сотрудничество.

Несмотря на слухи о возможном назначении бывшего главкома на пост посла Украины в Великобритании, Валерий Залужный пока не занимает никакой должности. «Честь и ответственность, которые я чувствую перед каждым защитником и защитницей Украины, несмотря на то, что сейчас не занимаю должности», — написал Залужный в Telegram.

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