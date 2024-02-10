Конфликт продлится десятилетия: на Западе вновь призвали готовиться к войне с РФ Министр обороны Норвегии назвал срок начала возможного конфликта с Россией

Западные политики продолжают предостерегать о возможной войне с Россией. Генсек НАТО заявил, что альянсу надо подготовиться к «конфронтации», которая не закончится десятилетиями. Со схожей риторикой выступили министры обороны Норвегии и Дании. Норвежский министр при этом сказал, что в России нет шансов для победы демократии и западному миру надо это учитывать.

Североатлантический альянс должен нарастить военное производство и быть готовым к долгой конфронтации с Россией, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью немецкой газете Welt am Sonntag.

«НАТО не ищет войны с Россией. Но мы должны подготовиться к конфронтации, которая может продлиться десятилетия. Если Путин победит на Украине, нет никакой гарантии, что российская агрессия не распространится на другие страны. Лучшая защита сейчас — это поддержка Украины и инвестиции в военный потенциал НАТО», — сказал Столтенберг.

Он призвал к увеличению и ускорению заказов для европейских оборонных компаний. В странах с рыночной экономикой производителям оружия нужны подписанные контракты, чтобы они могли расширить производство, подчеркнул генсек.

«Нам необходимо быстрее восстанавливать и расширять нашу промышленную базу, чтобы мы могли увеличить поставки на Украину и пополнить собственные запасы. Это означает переход от медленного производства в мирное время к быстрому производству, что необходимо во время конфликтов. Поскольку Россия настраивает всю свою экономику на войну, мы также должны делать больше для нашей безопасности», — призвал политик.

О возможном столкновении с Россией беспокоятся и в Скандинавии. Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен накануне предупредил, что Россия может напасть на страны НАТО в течение следующих трех-пяти лет.

«Нельзя исключать, что в течение трех-пяти лет Россия испытает на прочность пятую статью и солидарность НАТО. ... Это новые данные, которые сейчас выходят на первый план», — указал он.

Министр обороны Норвегии Бьорн Арилд Грам сегодня призвал готовиться к вероятному военному конфликту после конца боевых действий на Украине. По его мнению, Москва может принять меры в ответ на новое членство Финляндии и Швеции в НАТО. При этом норвежец подчеркнул, что внутри России нет никаких условий для победы демократии.

«Нет никаких признаков того, что Россия станет такой, как мы. Немногочисленных россиян, которые пытаются протестовать, бросают за решетку или отправляют на войну. <...> Эта новая Россия останется с нами надолго», — отметил Грам.

Он призвал Норвегию увеличить инвестиции в оборону. Норвежская армия должна быть в состоянии «реагировать своевременно и вместе с союзниками» в случае конфликта, подчеркнул министр.

Скандинавские страны в военном плане «ничего из себя не представляют», заявил в ответ норвежцу первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Они все время пытаются спровоцировать ситуацию, когда на Западе начнут бояться Россию. Это все делается с одной единственной целью — держать напряжение народов своих стран, чтобы они практически спокойно реагировали на возрастающие военные затраты. Богатеют компании, которые обеспечивают вооружениями и боеприпасами НАТОвские армии», — утверждает сенатор.

По его мнению, официальные лица Норвегии и других скандинавских стран тоже «имеют свой гешефт» на выпуске военной продукции, поэтому ситуация им на руку.

Президент России Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону говорил, что власти стран НАТО хотят «запугать» свое население российской угрозой, чтобы «выбить побольше денег из налогоплательщиков». Опасность со стороны России мнимая, ее «раздувают», утверждает Путин.

«Не надо быть никаким аналитиком: это противоречит здравому смыслу — втягиваться в какую-то глобальную войну. А глобальная война поставит на грань уничтожения все человечество», — заявил президент на вопрос журналиста о территориальных притязаниях России на всем европейском континенте. Последние, по словам российского лидера, абсолютно исключены.

В то же время он отметил, что Россия может ввести войска в Польшу, но только если та сама нападет первой. «Потому что у нас нет никаких интересов ни в Польше, ни в Латвии, нигде. Зачем нам это?» — сообщил Путин.

Министр национальной обороны Польши и вице-премьер страны Владислав Косиняк-Камыш на это сказал, что слова Путина не только не внушают доверия, но и наоборот, настораживают. Он призвал республику быть готовой к «различным ситуациям» и выразил надежду, что никакие заявления не смогут усыпить бдительность поляков.

Генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер тем временем предупредил, что Германия через пять лет должна быть готова к войне. При этом он уточнил, что это не значит, что война обязательно состоится, но важно именно вовремя подготовиться.

«Боеспособность — это процесс, который мы собираемся пройти. Но у нас нет для этого бесконечного времени», — отметил Бройер.