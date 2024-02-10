ВС РФ атаковали группу украинских офицеров, которые отмечали повышение Александра Сырского

Российские военные ударили по группе украинских офицеров, которые отмечали повышение генерала Александра Сырского, назначенного на должность главкома ВСУ вместо уволенного Валерия Залужного. Также они поразили нефтебазу ВСУ в Харькове именно в тот момент, когда там находилось много топлива, необходимого для ведения боя. Пострадали также склады, где находились бензовозы и танки.

Вечером 9 февраля российские военные ударили по нескольким объектам в Харьковской области, сообщил координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости.

ВС РФ выяснили, что украинские военнослужащие собрались в кафе в городе Великий Бурлук (восток Харьковской области), чтобы отпраздновать назначение генерала Александра Сырского на должность главнокомандующего ВСУ. Они нанесли удар по месту сбора противника.

Кроме этого, российские войска поразили нефтебазу ВСУ в Харькове. По данным Лебедева, именно там украинские солдаты хранили топливо для своей техники. Харьковские подпольщики следили за наполнением нефтепродуктов. По их словам, удар нанесли в момент, когда на базе было максимальное количество топлива.

«Пострадали также склады, находящиеся рядом с нефтебазой, и некоторое количество техники: бензовозы, даже есть танки. Пока известно об 11 единицах пострадавшей техники», — добавил Лебедев.

По словам собеседника РИА Новости, под удар попало и соседнее строение. Там жили приезжающие за топливом украинские военные, в том числе и из нацбатальонов.

Перемены в руководстве ВСУ

Украинский президент Владимир Зеленский отправил в отставку главкома ВСУ Валерия Залужного 8 февраля, чтобы «обновить» руководство украинской армии. На его место пришел командующий группировкой украинских войск на восточном фронте генерал-полковник Александр Сырский. По словам Зеленского, теперь руководить ВСУ будет новая управленческая команда. Это нужно, чтобы видение боевых действий стало единым как у украинских военных в Авдеевке или в Работино, так и в Генеральном штабе или Ставке верховного главнокомандующего ВСУ.

Слухи о конфликте между главкомом и президентом появились еще в самом начале СВО. В ноябре 2023 года The Economist выпустил статью Залужного, в которой он сказал, что военный конфликт с РФ «зашел в тупик», при этом риторика Зеленского была противоположной. Более того, бывший главком пользуется большой популярностью среди украинцев, а, по данным некоторых соцопросов, даже большей, чем действующий лидер. В ноябре 2023 года бывший командующий обороной Николаева, генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко в эфире украинского «Пятого канала» предложил Залужному баллотироваться на пост президента, однако из-за украинского конфликта выборы в 2024 году решили не проводить. После этого украинские и мировые СМИ стали писать об апогее конфликта Залужного и Зеленского, причины которого кроются и в борьбе за власть. 2 февраля украинские политики стали массово сообщать об увольнении главнокомандующего, который не захотел менять свою должность на место посла в какой-нибудь европейской стране. Лишь через неделю Зеленский подтвердил, что действительно решил уволить Залужного. 10 февраля генерала также вывели из состава Совбеза и ставки верховного главнокомандующего. Депутат Верховной рады Евгений Шевченко заявил, что Залужный все же согласился стать послом Великобритании.

«Скорее всего, он туда и поедет, а мы знаем, что люди, которые отправлялись послами, — это политическая пенсия, назад уже никто никогда не возвращался, такая традиция на Украине», — сказал Шевченко.

По данным Bloomberg, Сырский не пользуется среди военных такой популярностью, как Залужный. Якобы он разговаривает на украинском с акцентом, потому что вырос в России. Politico со ссылкой на источник пишет, что украинские солдаты называют Сырского мясником и генералом 200 из-за огромных потерь живой силы. Он известен тем, что повел украинские войска в «мясорубку» в Артемовске. При этом Bloomberg выяснил, что Зеленский хочет видеть «более смелый военный план», поэтому он и выбрал Сырского, а не осторожного Залужного.

Вместе с главкомом уволили и его команду, в том числе начальника Генштаба Сергея Шапталу – близкого друга генерала. Его место занял Анатолий Баргилевич, раньше он командовал силами территориальной обороны.