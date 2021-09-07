«Расистские нападки»: за что Трюдо забросали камнями

Противники вакцинации закидали камнями канадского премьер-министра Джастина Трюдо. Политик, комментируя нападение, пообещал, что банды антипрививочников не смогут диктовать властям свою волю. Защитить свой подход к борьбе с коронавирусом Трюдо собирается на досрочных парламентских выборах. Однако эксперты пророчат его партии поражение.

Нападение на Трюдо произошло во время одного из предвыборных мероприятий в Лондоне, штат Онтарио. Политика забросали камнями, когда он направлялся к автобусу после митинга в рамках своей кампании.

По информации телеканала CBC, камни зацепили премьера Канады, но он чувствует себя нормально. Сам Трюдо уже сравнил инцидент с нападением 2016 года, когда экс-кандидат от Зеленой партии Уте Шмид-Джонс бросила в него тыквенные семечки — на каждой из которых зеленым маркером были нарисованы сердечки.

В этот раз премьера атаковали не его политические оппоненты, а гражданские активисты. Как отмечает CTV News, речь идет о противниках вакцинации от коронавируса и введения ковидных паспортов. Протестующие преследуют Трюдо фактически на каждой точке его предвыборной кампании. По информации телеканала, в толпе зачастую присутствуют множество людей в символике «Народной партии Канады» — консервативного движения, которое не поддерживает обязательную вакцинацию, выступает за сокращение миграции и выход из Парижского соглашения по климату.

Трюдо относится к таким протестам достаточно спокойно. По словам премьера, его политику не будут определять противники вакцинации, поскольку эта категория людей не представляет большинство канадских граждан.

«В стране есть небольшая часть маргиналов, которая обозлена, которая не верит в науку, которая делает расистские и мизогинические нападки. И я знаю, что не дам этим голосам, этим особым группам по интересам, этим протестующим — даже не хочу называть их протестующими, этим бандам противников вакцинации — диктовать, как стране пережить пандемию», — подчеркнул Трюдо.

Нападки на Трюдо связаны с тем, что премьер пообещал ввести обязательную вакцинацию в случае победы своей Либеральной партии на выборах. Собственно, он же и инициировал досрочное голосование. Выборы состоятся уже 20 сентября, изначально они должны были пройти в 2023 году.

Почему Канада идет на выборы

Решение Трюдо пойти на выборы его оппоненты связывают с личным интересом премьера, попыткой установить абсолютное большинство в парламенте на фоне успехов борьбы с пандемией — более 70% граждан Канады полностью вакцинировались, а бизнес получил крупные дотации для преодоления экономических проблем.

Основной соперник премьера, лидер Консервативной партии Эрин О'Тул открыто критиковал решение Трюдо пойти на выборы в разгар четвертой волны пандемии. Однако сам глава правительства уверен, что голосование как раз и требуется потому, что стране необходимо принимать серьезные решения для выхода из постковидного кризиса. По версии Трюдо, сделать это Канаде мешают постоянные дебаты о тех или иных инициативах в парламенте, так как правящая партия без абсолютного большинства обязана взаимодействовать с оппозицией.

При этом премьер готов пойти на выборы еще раз через 18 месяцев, если голосование вновь приведет к формированию правительства меньшинства.

«Трюдо нужны эти выборы в его личных интересах. И он уже угрожает новыми, если не сможет добиться своего. Канадцы заслуживают большего», — считает Эрин О'Тул.

Как заявил в беседе с «Газетой.Ru» политолог-американист Малек Дудаков, Трюдо решил пойти на досрочные выборы, потому что на прошлых выборах его партия хоть и заняла первое место и сформировала правительство, но не получила большинства.

«Ей приходилось вступать в ситуативные альянсы либо с другими левыми партиями, либо пытаться как-то по-другому принять законопроекты. Трюдо планировал в начале лета, когда у его партии были очень хорошие рейтинги, быстро провести кампанию и вернуть большинство в парламенте, которым Либеральная партия обладала до выборов 2019 года», — добавил эксперт.

В то же время главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев считает, что курс на досрочные выборы партии Трюдо может быть связан с опасениями изменений политической ситуации в США.

«Канада очень близка к США, и сегодня канадцы опасаются досрочной отставки американского президента-демократа Джо Байдена из-за провала в Афганистане или поражения Демпартии на промежуточных выборах в Конгресс 2022 года. Вероятно, руководство Канады не разделяет идею о том, что с приходом Байдена в США началась новая демократическая волна, считая это временным явлением и не исключая возвращения консервативной волны. А

возвращение консерваторов к власти в США может отразиться и на Канаде. То есть возможный проигрыш демократов в 2022 году мог бы автоматически привести к поражению канадских либералов в 2023 году», — отметил эксперт.

Кто возьмет вверх

Либеральной партии Трюдо необходимо получить более 170 из 338 мест в нижней палате канадского парламента для формирования правительства большинства. На данный момент движение премьера имеет только 155 мандатов, а его соперники консерваторы — 119 мест. Остальные мандаты делят между собой «Блок Квебеков» — 32 мандата, «Новые демократы» — 24 места, «Зеленые» — 2 мандата, 5 мест занимают независимые депутаты и еще один мандат остается вакантным.

На данный момент большинство опросов предрекают Либеральной партии Трюдо поражение. Так, согласно исследованию EKOS, консерваторы лидируют, набирая 34% поддержки среди канадцев. Либералы Трюдо получают 27,9%, следом идут «Новые демократы» — 20%, затем «Народная партия Канады» — 7,9%, потом «Блок Квебеков» — 5,6% и замыкают список «Зеленые» — 3,6%.

С точки зрения политолога Малека Дудакова, ситуация уже пошла не по тому сценарию, который предполагал Трюдо в момент организации досрочных выборов. По словам эксперта, за время кампании рейтинги его партии действительно сильно просели, выросло недовольство его политикой, даже левые критикуют премьера.

«Одна из нашумевших историй в Канаде — скандал с захоронениями останков коренных народов, которые были обнаружены на территории нескольких храмов. Трюдо выступил с умиротворительной позицией, сказав, что это было важное событие, но нужно двигаться дальше и как-то примиряться потомкам коренных народов и колонистов. Однако многие левые политики посчитали, что это звучит неэтично и по-расистски. А самого Трюдо выставили в таком свете, что он выступает от лица расистского белого большинства», — пояснил Дудаков.

По мнению эксперта, критика сильно ударила по Трюдо, кроме того, партию премьера еще с 2018 года преследуют коррупционные скандалы. Дудаков уверен, что в таких условиях либералы могут потерять большинство в парламенте по итогам выборов.

Владимир Васильев из Института США и Канады РАН согласен с тем, что принимая решение о досрочных выборах, Либеральная партия рассчитывала на успех. По его словам, отчасти она ориентировалась на успех демократов в США.

«Однако в последние периоды времени политтехнологи часто ошибались в оценках общественного мнения. Смогут ли либералы сохранить и приумножить свое большинство — неизвестно, но не исключено, что они все еще рассчитывают удержаться у власти», — резюмировал эксперт.