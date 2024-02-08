Сенат США заблокировал помощь Украине. Белый дом придумал, как продолжить поставки NYT: США хотят заставить ЕС платить за поставки американского оружия на Украину

Сенат США снова заблокировал законопроект о помощи Украине и Израилю. Республиканские сенаторы все еще считают меры по защите американской границы, прописанные в инициативе, недостаточными. В Европе тем временем заявили, что Киев совсем скоро столкнется со снарядным голодом, несмотря на помощь ЕС. ВСУ уже вынуждены экономить на снарядах. По данным WSJ, на один выпущенный украинский снаряд приходится 10 российских.

Сенат США заблокировал двухпартийный законопроект, который предусматривает выделение средств на помощь Украине, Израилю и азиатским партнерам, а также на обеспечение безопасности границ США. Против рассмотрения документа выступили республиканцы, передает РИА Новости.

Для процедурного голосования требовалось 60 голосов. За проголосовали 49 сенаторов, а против — 50. Лидер демократов в сенате Чак Шумер в последний момент изменил свой голос с «за» на «против», что позволит снова вынести инициативу на рассмотрение.

Компромиссный законопроект предусматривает выделение средств партнерам Вашингтона и финансирование мер по обеспечению безопасности границ в размере $118,3 млрд. Из них больше половины — $60 млрд – предлагалось отдать на поддержку Киева. $14 млрд США хотели выделить Израилю, еще $5 млрд — партнерам в Индо-Тихоокеанском регионе для противодействия Китаю. На обеспечение безопасности границ предлагалось потратить $20 млрд.

Инициатива, как сообщает CNN, могла радикально изменить американское миграционное законодательство впервые за десятилетие. Однако даже эти меры республиканцы посчитали недостаточными. Более того, они уверены, что закон дал бы президенту США излишние полномочия по защите мигрантов от депортации.

Джо Байден обвинил в провале голосования экс-главу Белого дома Дональда Трампа. Действующий президент США рассказал, что Трамп звонил республиканским сенаторам и угрожал им возмездием, если они проголосуют за рассмотрение законопроекта.

Альтернативы нет. Или есть?

Журналисты уже интересовались, намерена ли администрация США искать запасной план, если конгресс вновь заблокирует законопроект.

«Масштабам выделяемой Вашингтоном военной помощи нет альтернативы, и время в этом вопросе имеет решающее значение», — заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Такое же мнение выразила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. По ее словам, в администрации не собираются «строить гипотезы» и рассуждать по поводу «плана Б», вопрос о выделении помощи должен решить конгресс.

Тем временем в Белом доме обсуждают возможность комплексного обмена вооружениями с третьими странами для продолжения поставок оружия Киеву, пишет The New York Times со ссылкой на официальных лиц из американской администрации.

По данным издания, обмен могут произвести по аналогии с Японией и Южной Кореей. Эти страны, хоть и официально объявили о нежелании экспортировать оружие в зону конфликта, все равно передали его Вашингтону для компенсации поставок из американских арсеналов.

В США также рассматривают вариант, когда Европу «заставят» платить за американское оружие и отправлять его Украине, пишет NYT. В администрации США признают, что «на горизонте нет ничего, что могло бы сравниться с мощью новых ассигнований конгресса в размере $60 млрд», добавляет газета.

Европейской помощи не хватит

На Украине признали, что военной мощи Европы для победы в конфликте недостаточно. Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что европейский ВПК не может соперничать с российским.

«Масштаб конфликта и использования Россией артиллерии достигли того уровня, к которому, будем откровенны, европейские склады и оборонная индустрия были не готовы», — сказал Кулеба на пресс-конференции по итогам встречи с главой евродипломатии Жозепом Боррелем.

Это подтвердил и сам Боррель, отметив, что ЕС исчерпал свои запасы и не может предоставить Киеву больше снарядов.

«Вам нужно больше, и мы должны дать больше, но я не волшебник. У меня нет волшебной палочки. Возможности оборонной промышленности Европейского союза были очень низкими», — заявил глава европейской дипломатии в эфире телеканала «Рада».

Снарядный дефицит

Кулеба признал, что Украина страдает от снарядного дефицита, который пока не перешел в стадию голода. Однако ситуация на фронте осложняется с каждым днем, больше всего страдает артиллерия. По данным The Wall Street Journal, на один выпущенный ВСУ снаряд приходится десять российских.

Украина вынуждена экономить боеприпасы, опасаясь, что США сократят военную помощь, поэтому сосредоточилась на ударах с помощью беспилотников. В том числе, по территории России.

Несмотря на то, что европейские чиновники смогли согласовать проект помощи Киеву в размере $54 млрд на ближайшие четыре года, их прогнозы не выглядят особо радужными. Канцлер ФРГ Олаф Шольц в статье для WSJ заявил, что Германия уже исчерпала лимит некоторых финансовых обязательств, а другие требуют продления.

По его мнению, стадия снарядного голода не так уж далека и может наступить даже при условии, что ЕС продолжит помогать Украине.