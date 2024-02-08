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Военный эксперт спрогнозировал переломный момент СВО

Военный эксперт Глазунов считает, что весна и лето будут переломным моментом СВО

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Сергей Аверин/РИА Новости

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов в беседе с «Лентой.ру» заявил, что весна и лето могут стать переломным моментом специальной военной операции (СВО) России на Украине.

По его мнению, в настоящее время Украина испытывает небольшой снарядный голод и захочет решить вопрос конфликта как можно скорее. Глазунов уверен, что весной и летом следует ожидать контрнаступления Украины.

«Весна и лето — это будет время решающих битв, когда будет решаться судьба и Украины, и России. Поэтому нужно быть готовыми, чтобы выстоять и одержать победу», — сказал он.

Глазунов добавил, что Россия разрабатывает стратегию с учетом изменений ситуаций на фронте.

До этого источник в СБУ рассказал The Wall Street Journal, что в украинских войсках остро ощущается дефицит вооружений, и на один выпущенный ВСУ снаряд приходится 10 российских.

Ранее стало известно, что позиция Германии по фонду помощи Украине может привести к задержке поставок оружия.

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Операция на Украине
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