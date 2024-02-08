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В Совфеде объяснили очередной провал проекта Байдена о помощи Украине

Сенатор Пушков: в США республиканцы из принципа блокируют финансирование Украины

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Evelyn Hockstein/Reuters

Идея администрации президента США Джо Байдена с выделением $61 млрд для Украины обречена. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Сенатор уточнил, что «ключевой законопроект», который продвигала администрация Байдена, потерпел неудачу, потому что за него не стали голосовать республиканцы.

Он объяснил, что все потому, что республиканцы почувствовали «запах крови». Дело в том, что в преддверии ноябрьских выборов республиканцы настроены на то, чтобы провести в Белый дом именно своего кандидата. Поэтому радикальная часть из принципа блокирует законопроект, отметил Пушков.

До этого сообщалось, что администрация президента США работает над долгосрочной стратегией поддержки Украины, несмотря на тупик с финансированием, но эти планы не предусматривают значительных успехов Вооруженных сил Украины в 2024 году.

15 января в Белом доме сообщили о прекращении военной помощи Украине в ожидании решения конгресса США о дальнейшем финансировании.

Ранее немецкое издание Welt написало, что Украина планирует новое контрнаступление в 2024 году.

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