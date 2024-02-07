Военная операция на Украине, день 714-й

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Перспективная снайперская винтовка МЦ-572 «Астарта» скоро будет введена в строй в зоне СВО. Об этом ТАСС сообщили представители холдинга «Высокоточные комплексы», входящего в структуру госкорпорации «Ростех».

Благодаря самозарядной системе винтовка обладает высокой точностью: на испытаниях группа из пяти выстрелов с расстояния 100 метров демонстрировала разброс всего 1,5 сантиметра, в то время как у американской винтовки «Баррет» этот показатель составил 6 сантиметров. Калибр 12,7 мм позволяет эффективно поражать бронированные цели и пехоту в укрытиях.