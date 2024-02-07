Военная операция на Украине, день 714-й

Взрывы произошли в городе Дрогобыче Львовской области, сообщил глава областной администрации Максим Козицкий.
Партнеры США обеспокоены тем, что в конгрессе не могут договориться по законопроекту о выделении Украине финансовой помощи. Американские дипломаты из девяти стран предупредили, что это может подорвать доверие союзников.
Перспективная снайперская винтовка МЦ-572 «Астарта» скоро будет введена в строй в зоне СВО. Об этом ТАСС сообщили представители холдинга «Высокоточные комплексы», входящего в структуру госкорпорации «Ростех».
Благодаря самозарядной системе винтовка обладает высокой точностью: на испытаниях группа из пяти выстрелов с расстояния 100 метров демонстрировала разброс всего 1,5 сантиметра, в то время как у американской винтовки «Баррет» этот показатель составил 6 сантиметров. Калибр 12,7 мм позволяет эффективно поражать бронированные цели и пехоту в укрытиях.
Белый дом не готов строить гипотезы относительно альтернативных вариантов оказания поддержки Украине, завила пресс-секретарь Карин Жан-Пьер.
«План президента [США Джо Байдена] в отношении Украины заключается в том, чтобы указывать Конгрессу на необходимость действий. Есть договоренности. Нужно двигаться, нужно действовать. Нельзя играть в политические игры в этом [вопросе]», — добавила она.
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что отставка главкома ВСУ Валерия Залужного позволит Киеву прервать стагнацию на поле боя.
По его словам, усталость от боевых действий испытывают и украинцы, и западные партнеры Киева. Зеленский ищет решения, так как Украина «не может себе позволить» продолжение стагнации или заморозку конфликта.
Палата представителей Конгресса США не поддержала законопроект о помощи Израилю, не включающий средства Украине — ТАСС