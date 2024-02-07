Газета.Ru в Telegram
Политика

Военная операция на Украине, день 714-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 714-й день

close
100%
Саперы международного противоминного центра Минобороны РФ во время проведения работ по гуманитарному разминированию в Луганской Народной Республике, 2024 год

Саперы международного противоминного центра Минобороны РФ во время проведения работ по гуманитарному разминированию в Луганской Народной Республике, 2024 год

Евгений Биятов/РИА Новости
Взрывы произошли в Киеве, Харькове, Николаеве, а также в Киевской и Черкесской областях Украины. Советник офиса Зеленского Михаил Подоляк рассчитывает, что увольнение главкома ВСУ Залужного поможет преодолеть стагнацию на фронте. Палата представителей США не поддержала законопроект о помощи Израилю, не включающий средства для Украины. В Белом доме заявили, что не намерены искать «план Б», чтобы продолжить помогать Киеву. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
9:05

❗️ ВС Польши подняли авиацию на фоне взрывов на Украине, заявили в командовании страны.

9:00

8:53

«5 канал» сообщил о взрывах в Ивано-Франковской области Украины.

8:51

Взрывы произошли в городе Дрогобыче Львовской области, сообщил глава областной администрации Максим Козицкий.

8:43

Партнеры США обеспокоены тем, что в конгрессе не могут договориться по законопроекту о выделении Украине финансовой помощи. Американские дипломаты из девяти стран предупредили, что это может подорвать доверие союзников.

8:32

Перспективная снайперская винтовка МЦ-572 «Астарта» скоро будет введена в строй в зоне СВО. Об этом ТАСС сообщили представители холдинга «Высокоточные комплексы», входящего в структуру госкорпорации «Ростех».

Благодаря самозарядной системе винтовка обладает высокой точностью: на испытаниях группа из пяти выстрелов с расстояния 100 метров демонстрировала разброс всего 1,5 сантиметра, в то время как у американской винтовки «Баррет» этот показатель составил 6 сантиметров. Калибр 12,7 мм позволяет эффективно поражать бронированные цели и пехоту в укрытиях.

8:26

Белый дом не готов строить гипотезы относительно альтернативных вариантов оказания поддержки Украине, завила пресс-секретарь Карин Жан-Пьер.

«План президента [США Джо Байдена] в отношении Украины заключается в том, чтобы указывать Конгрессу на необходимость действий. Есть договоренности. Нужно двигаться, нужно действовать. Нельзя играть в политические игры в этом [вопросе]», — добавила она.

8:23

❗️ Взрывы произошли в Киеве, работает система ПВО, сообщил мэр города Виталий Кличко.

8:21

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что отставка главкома ВСУ Валерия Залужного позволит Киеву прервать стагнацию на поле боя.

По его словам, усталость от боевых действий испытывают и украинцы, и западные партнеры Киева. Зеленский ищет решения, так как Украина «не может себе позволить» продолжение стагнации или заморозку конфликта.

close
100%
Александр Кряжев/РИА «Новости»
8:16

Взрывы произошли в Киеве и Киевской области, сообщили украинские СМИ.

8:12

Издание «Общественное. Новости» сообщило о взрывах в Харькове и Черкасской области.

8:07

Серия взрывов произошла утром в Николаеве, сообщил телеканал ТСН.

8:04

Палата представителей Конгресса США не поддержала законопроект о помощи Израилю, не включающий средства Украине — ТАСС

8:00

Доброе утро, дорогие читатели! «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию 714-го дня специальной военной операции России на Украине.

Появились новые записи
показать
Что думаешь?
Картина дня
«Оптимальная — на уровне 5%». В Думе задумались о снижении ставок по ипотеке
В Госдуме предложили дать деньги регионам на снижение ставок по ипотеке
«Доверие висит на волоске». США рискуют репутацией среди союзников из-за голосования по Украине
NYT: послы США предупредили об ударе по репутации из-за ситуации с помощью Киеву
Крупный китайский банк Chouzhou прекратил расчеты с Россией
Такер Карлсон заявил, что не чувствует вину за интервью с Путиным
Отец российского подростка набросился на соперника сына на секции кикбоксинга
Киевские власти сообщили о новых взрывах в городе
«Вашингтон» Овечкина установил антирекорд сезона
Новости и материалы
В Конгрессе США назвали интервью Карлсона с Путиным настоящей журналистикой
Немецкая SAP закроет доступ клиентам из РФ к облачным услугам
Полуторамесячный ребенок остался один в уральской больнице
Овечкин исправил статистику полезности в матче с «Монреалем»
Взрослая дочь избила пьющую мать во время очередного запоя
В еще одной области Украины произошли взрывы
В России начнутся продажи автомобилей MG Motor
Овечкин забросил 10 шайб в 19-м сезоне НХЛ подряд
Россия предложила Японии помочь в спасении косаток из ледяного плена
В Токио обсуждают возврат северных территорий
Шестиклассница из Москвы выпала из окна десятого этажа и выжила
Детский омбудсмен прокомментировала установку камер в школьных туалетах в Приморье
В Москве ожидаются снег и метель в среду
В Госдуме назвали главу Евросовета «пропагандистом войны»
Российский подросток попал под грузовой поезд, слушая музыку в наушниках, и выжил
Дипломат заявил, что новые власти Польши не хотят нормализации отношений с РФ
В Иркутске подросток с пистолетом пришел в чужую школу и приказал классу встать на колени
Посол России в Канаде заявил о рисках инцидентов у загранучерждений РФ в стране
Все новости
Сокамерницами Блиновской стали кандидат и доктор наук
В Киеве и Киевской области произошли взрывы
Москва и Пхеньян готовят соглашение по упрощению въезда для туристов
«Американцы имеют право знать». Такер Карлсон возьмет интервью у Путина
Журналист Такер Карлсон анонсировал интервью с Путиным
Тест: на какую оценку вы сдадите экзамен по биологии за 9 класс
Ответьте на несколько вопросов по клеточной биологии и узнайте свою оценку
Марина Ярдаева
Квартирный вопрос: арендаторы-«оккупанты» против «бездушных» собственников
Как Москву впервые украсили к китайскому Новому году
Стая косаток попала в ледяную ловушку у берегов Японии. Без помощи России им не выбраться
Стая косаток застряла в дрейфующих льдах возле берегов Хоккайдо в Тихом океане
«По цифровым сервисам мы впереди планеты всей»
Как интернет и технологии навсегда изменили Россию
Муха-горбатка и военная техника: чем России не угодили бананы из Эквадора?
Эквадор предоставил документы для отмены ограничений на ввоз бананов в Россию
У короля Великобритании Карла III обнаружили рак. Какие у него шансы и кто его заменит?
Принц Гарри прилетел в Великобританию после известия о болезни Карла III
«Тут все ими засыпано!» В Омске нашли свалку куриных яиц
Глава РЭО Буцаев: организатору свалки яиц в Омске грозит штраф до 400 тысяч рублей
«Эта страна отходит на второй план»: примут ли в США закон о помощи Украине
Политолог Дудаков: согласование поддержки США Украины может затянуться до лета
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами