В Киеве пропал свет, Боррель сидел в укрытии. Что известно об утреннем ударе по Украине Минобороны РФ заявило о групповом ударе с воздуха и моря по объектам ВПК Украины

Россия нанесла массированный ракетный удар по объектам на Украине. Украинские ВВС заявили, что не смогли сбить 15 ракет и пять дронов. Из-за атаки Польша подняла по тревоге собственные военные самолеты. В Минобороны России подтвердили, что ВС РФ нанесли групповой удар оружием большой дальности и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. В некоторых районах Киева пропало электричество, проблемы со светом и отоплением есть также в Харькове и Николаеве.

Массированный обстрел

В 06:02 мск в Харьковской области Украины объявили воздушную тревогу. Через 15 минут сирены включились в Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Сумской и Полтавской областях. Позже воздушная тревога звучала уже на всей территории Украины.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что под обстрелом оказались шесть регионов страны. В числе попавших под удар он назвал Киев, Николаев, Харьковскую и Львовскую области. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уточнил в Telegram, что была атакована и Днепропетровская область. Также известно об ударах по Сумской области.

Воздушные силы Украины заявили, что сбили 29 ракет из 44 и 15 дронов из 20.

Минобороны РФ подтвердило нанесение массированного удара по украинской территории. Ведомство сообщило, что ВС РФ нанесли «групповой удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования», а также беспилотниками по предприятиям ВПК Украины.

В сообщении военного ведомства говорится, что эти предприятия производили морские беспилотники, береговые ракетные комплексы, ракеты к реактивным системам залпового огня и взрывчатые вещества. Все объекты поражены, отчиталось министерство.

Перебои с электричеством

В результате ракетного обстрела оказались частично обесточены Киев, Харьков и Николаев, сообщило утром украинское Минэнерго в Telegram.

«Обстрел не привел к критическим нарушениям в работе энергосистемы. Однако повреждены линии в Киеве, Харькове, Николаеве. Обесточены бытовые потребители, в частности, учреждения здравоохранения. <...> В резерве 6 блоков теплоэлектростанций, которые будут задействованы по необходимости», — заявило ведомство.

В частности, обесточена подстанция «Укрэнерго» в Купянском районе (Харьковская область), подстанции в Киеве.

В украинской столице без электричества остались 19,4 тыс. абонентов в Днепровском и Деснянском районах, в Харькове около тысячи, в Николаеве «220 бытовых и 6 юридических потребителей». Всех планируют снова подключить в течение дня, «после того, как разрешит ситуация безопасности». Ночью частью электроэнергии с Украиной поделилась соседняя Польша, отдав ей свои излишки.

Из-за обстрела Польша поднимала свои самолеты, сообщал в X оперативный штаб польской армии. Он заявил об «интенсивной деятельности дальней авиации России, связанной с ракетными ударами по территории Украины».

«Были задействованы польские и союзные самолеты, что могло привести к повышенному шуму, особенно в юго-восточной части страны», — отметило командование.

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш пояснил, что страна следует определенному алгоритму действий, когда на Украине объявляют воздушную тревогу, поэтому поднимает самолеты F-16. В это время также все польские системы противоракетной и противовоздушной обороны приводятся в состояние боевой готовности.

ВВС Польши в районе восьми утра по мск сообщило, что к границе республики приближалась ракета, «маневрирующая во Львовской области» Украины.

Последствия

Администрация Киева в Telegram сообщила о 21 пострадавшем и четырех погибших. Киевский мэр Виталий Кличко рассказал, что больше всего (12) киевлян получили ранения из-за пожара, который вспыхнул сразу на нескольких этажах 18-этажного дома в Голосеевском районе. Из него эвакуировали 52 человека.

«Пожар распространился на четыре этажа, с 10 по 14», — уточнила пресс-служба ГСЧС Киева. Огонь усиливал сильный ветер, отмечает «Страна.ua».

За утро Кличко дважды сообщал о взрывах в Киеве. Пожары произошли также на станциях техобслуживания, горели автомобили. Сгорело или повреждено около 40 машин. Также повреждена магистраль теплоснабжения, а обломки ракет перебили две высоковольтные линии. В левобережной части Киева пропало водоснабжение, пишет «РБК-Украина».

Во время атаки в Киеве был верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель. Наравне со всеми ему пришлось спуститься в убежище, рассказал он в X.

«Начинаю утро в убежище, когда по всему Киеву звучат сигналы воздушной тревоги. Это повседневная реальность храброго украинского народа», — написал Боррель.

После обстрела он уже успел выступить в Верховной Раде.

В Киевской области обломки ракет упали в восьми населенных пунктах, сообщила областная военная администрация. Повреждены 14 частных и два многоквартирных дома. Власти Харьковской области сообщили об обстреле 22 населенных пунктов. Известно о двух пострадавших.

В Николаеве повреждены объект инфраструктуры и дома, пострадали газовые и водопроводные сети. Последние уже чинят коммунальщики. Несколько человек получили ранения, один из пострадавших умер в реанимации.

Во Львовской области после ракетного удара начался пожар на промышленном объекте города Дрогобыч, рассказал глава областной военной администрации Максим Козицкий. Там расположен крупный НПЗ, был ли прилет по нему, неизвестно. Площадь пожара была 300 квадратов, возгорание уже погасили.