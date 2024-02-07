«Доверие висит на волоске». США рискуют репутацией среди союзников из-за голосования по Украине NYT: послы США предупредили об ударе по репутации из-за ситуации с помощью Киеву

Партнеры США обеспокоены тем, что Вашингтон может не принять законопроект о выделении Украине финансовой помощи и подорвать таким образом доверие союзников. Американские дипломаты из девяти стран решили открыто заявить о своем отношении к происходящему, посчитав, что решение в этой ситуации поставит на кон судьбу страны. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Конгресс США должен проголосовать за принятие законопроекта о выделении помощи Украину, Израилю и тихоокеанским союзникам, иначе потеряет доверие со стороны своих стратегических партнеров. Об этом говорится в письме американских послов США в Японии, Китае, Австралии, Малайзии, Вьетнаме, Южной Корее, Индии, Новой Зеландии и на Филиппинах, пишет New York Times.

Газета отмечает, что подобного рода публичные обращения не характерны для дипломатов, которые стараются воздерживаться от внутриполитических дискуссий. Исключение было сделано, так как послы посчитали «необходимым поделиться прямой и честной оценкой».

«Не только наши союзники и партнеры оценят этот момент, но и наши противники. Доверие к нашей приверженности коллективной безопасности и сдерживанию висит на волоске», — сказано в обращении.

Палата представителей выступила против

Ранее в этот же день палата представителей США конгресса проголосовала против выделения финансовых средств Израилю, не включающих средства для Украины. Против проголосовали 180 законодателей. Для принятия документа необходимо, чтобы документ поддержали более двух третей конгрессменов.

Выступая в Белом доме, президент США Джо Байден подчеркнул критическое положение Украины, связанное с прекращением американской военной помощи, и призвал конгресс немедленно представить законопроект для его подписи. Байден отметил, что время не работает в пользу Украины, так как запасы оружия в Киеве быстро уменьшаются.

Законопроект, о котором идет речь, был представлен 4 февраля. Согласно документу, $60 млрд планируется направить Украине, $14,1 млрд — Израилю, а $20,2 млрд — на усиление границы с Мексикой из-за проблем с нелегальной миграцией. Байден выразил поддержку этого законопроекта и призвал конгресс принять его как можно скорее.

«Только дурак проголосует за этот законопроект»

Голосование по законопроекту состоится в среду, 7 февраля. Бывший президент Дональд Трамп и его сторонники в палате представителей раскритиковали предложенный документ. По их мнению, закон дает президенту слишком много полномочий для защиты мигрантов от депортации и не содержит достаточных мер по контролю за миграционными потоками. Некоторые члены республиканской партии публично заявляют, что не хотели бы предоставлять Байдену политическую победу перед президентскими выборами.

«Только дурак или радикальный левый демократ проголосует за этот чудовищный законопроект о границе, который дает право на закрытие границы только после пяти тысяч столкновений в день. У нас уже есть право закрыть границу сейчас, и это то, что должно быть сделано», — заявил Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.

Бывший президент также назвал проект нового закона «отличным подарком демократам и приговором республиканцам».

Лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконнел в свою очередь признал, что не видит реальных шансов провести через конгресс законопроект о дополнительном финансировании чрезвычайных нужд, включая охрану границы и помощь Украине.

«Мне и большинству наших членов кажется, что у нас нет реального шанса здесь провести этот закон», — сказал Макконнел во время пресс-конференции.

Байден разделяет эту точку зрения. По его мнению, сложившиеся обстоятельства указывают на то, что предложенный законопроект по оказанию помощи Украине и Израилю, а также ужесточающий контроль на южной границе США, не будет вынесен на голосование в Сенате.