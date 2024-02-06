«Эта страна отходит на второй план»: примут ли в США закон о помощи Украине Политолог Дудаков: согласование поддержки США Украины может затянуться до лета

Белый дом и конгресс никак не могут прийти к согласию по законопроекту о совместной поддержке Украины и Израиля на сумму свыше $100 млрд. Администрация Байдена не согласна на отдельное финансирование еврейского государства, а в парламенте требуют защиты южной границы США от нелегалов в качестве условия продолжения помощи Киеву. При этом в Вашингтоне не исключают, что задержка американской поддержки может привести к концу Украины. Что происходит с утверждением помощи США и может ли Байден обойти конгресс, в материале «Газеты.Ru».

Президент США Джо Байден собирается наложить вето на законопроект о финансовой помощи Израилю, если этот документ пройдет одобрение в конгрессе, заявили в Белом доме. Инициативу выдвинули в палате представителей, которая находится под контролем Республиканской партии.

«Администрация настоятельно призывает обе палаты конгресса отвергнуть эту политическую уловку и вместо этого как можно скорее направить на стол президента двухпартийный законопроект о выделении дополнительных ассигнований на нужды национальной безопасности», — говорится в сообщении.

Сопротивление Белого дома вызвало то, что в проекте отсутствует как помощь Украине, так и меры по защите южной границы США. По словам советника Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана, документ в администрации восприняли в качестве «уловки» и «несерьезной попытки» справиться с проблемами Америки.

Сопротивление в конгрессе

Проект палаты представителей формально должен разблокировать помощь еврейскому государству, которая буксует из-за нахождения в одном пакете с поддержкой Украине и союзникам США в Азиатско-Тихоокеанском регионе на сумму в $106 млрд. Соответствующий запрос Белого дома появился в октябре прошлого года, но не прошел дальше из-за сопротивления республиканцев.

Их претензии в основном связаны с тем, что Вашингтон просит выделить $60 млрд на поддержку Украины, когда у США есть целая серия внутренних проблем, в том числе миграционный кризис на южной границе.В конце января 2024 года ситуация накалилась настолько, что власти Техаса решили отправить собственные силы для обеспечения безопасности на рубежах и отказались следовать требованиям Белого дома отозвать войска, чем породили опасения о начале «гражданской войны» в США. Поскольку поддержка Тайваня и Израиля не вызывает сопротивления у законодателей, они предлагали разделить документ на отдельные инициативы. Белый дом отказывается идти на этот шаг.

В начале февраля в сенате, который контролирует Демократическая партия, согласовали компромиссную инициативу. В проекте на помощь Украине, Израилю и Тайваню заложены те же $100 млрд, но к ним предлагается добавить еще $20 млрд на укрепление южной границы США. В частности, инициатива повышает полномочия пограничных и миграционных органов.

Однако документ не предполагает полного перекрытия рубежей страны, чего требуют республиканцы и даже частично облегчает иммиграцию, в том числе для афганцев. Спикер палаты представителей Майк Джонсон уже дал понять, что инициатива не пройдет голосование. По его словам, законопроект оказался хуже ожиданий и не сможет положить конец катастрофе на границе, которую «создал президент».

Политический подтекст

В таких условиях Украина рискует продолжить оставаться без американской помощи как финансовой, так и военной. По мнению обозревателя Financial Times Гидеона Рахмана, позиция республиканцев, в особенности экс-президента Дональда Трампа, может оставить Киев без средств США в 2024 году, что приведет к «катастрофическим последствиям».

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сходятся на том, что продолжение финансирование Украины со стороны США находится в неопределенном состоянии. Так главный научный сотрудник института США и Канады РАН Владимир Васильев считает, что вероятно, больших шансов на прохождение сенатского законопроекта через конгресс в текущем виде нет.

«Принятие инициативы будет рассмотрена как победа Белого дома и лично Байдена. Республиканцы допустить такого не могут.

Других проектов же в ближнесрочной перспективе не будет — это центральный документ, затрагивающий внутреннюю и внешнюю политику США. В таких условиях не исключено, что проект просто замотают и заболтают, отложив его принятие на неопределенный срок», — пояснил эксперт.

В свою очередь политолог-американист Малек Дудаков отметил, что, судя по всему, как-то отдельно принимать украинские транши в палате представителей конгресса не собираются. По его словам, республиканцы хотели привязать финансирование к миграционной реформе, но предложенные изменения их не устроили.

«Лоббисты Украины пытаются продвинуть идею о том, что этот вопрос можно будет включить в проект следующего федерального бюджета, который будет приниматься в середине марта. Теоретически это возможно, но не факт, что республиканцы с этим согласятся. Если не получится, то вся история с помощью Украине переносится как минимум до лета », — указал эксперт.

Безвыходное положение

С точки зрения лидера большинства демократов в сенате Чака Шумера, Украина по факту может исчезнуть, если республиканцы не поддержат законопроект на цели нацбезопасности, который позволит разблокировать поддержку Киева. Он добавил, что они ждут возвращения Трампа к власти, но это может произойти только как минимум через год.

Осенью прошлого года Байден утверждал, что сможет обеспечить финансирование Киева и в обход конгресса. Однако с исчерпанием бюджетных средств, заложенных США на помощь Киеву в 2023 финансовом году, Вашингтон не делал крупных траншей поддержки. И может ли президент США найти около $60 млрд для Украины без согласия законодателей неизвестно.

Политолог Малек Дудаков сомневается в том, что Байден сможет обойти конгресс в текущей ситуации, хотя пошел на этот шаг в отношении поставок вооружений для Израиля после атаки ХАМАС на еврейского государство в октябре прошлого года.

«Просто где-то найти $60 млрд для Киева они не смогут. Какие-то транши в меньшем объеме, к примеру на миллионы долларов, возможны. Но попытка Белого дома получить $60 млрд от конгресса для Украины в целом уже мертворожденная история.

Вряд ли они смогут протащить это через палату представителей. Реальным выглядит запрос на $10-15 млрд только военных траншей без финансовой помощи. Такое предложение они как-то могут реализовать до конца года, но, когда это произойдет неизвестно», — уверен эксперт.

По мнению Владимира Васильева из института США и Канады РАН, наиболее рабочий вариант для Байдена — резкое снижение количества запрошенных средств для Киева и разделение изначального проекта.

«Если сумму доведут до уровня $10 млрд, то возможно это пройдет через конгресс. Не исключено, что это решение позволит не допустить коллапса украинского режима. Этот шаг станет свидетельством снижения приоритета Украины во внешней политике США. А тогда, как это часто бывает в Америке, обсуждение судьбы республики может быть отложено до выборов. То есть дальнейшие вопросы будет решать новый состав американской власти в январе 2025 года», — подчеркнул эксперт.