«Под угрозой зарплаты и пенсии»: оставят ли США Украину без денег и боеприпасов Экс-депутат Рады Олейник допустил приостановку помощи США Украине в 2024 году

США отчитались о выделении Украине последнего транша военной поддержки в 2023 году. Им стал пакет на $250 млн, преимущественно касающийся боеприпасов. В администрации Байдена призвали конгресс продолжить помогать Киеву на фоне споров по этому вопросу в нижней палате американского парламента. При этом законодатели США вернутся к обсуждению новой финансовой поддержки лишь в январе 2024 года. Станет ли пакет помощи на $250 млн последним для Украины и чем грозит срыв дотаций со стороны Вашингтона, в материале «Газеты.Ru».

Глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что США выделили новый пакет военной помощи для Украины на $250 млн. Как пояснили в ведомстве, речь идет о последнем транше в 2023 году, в частности, в него войдут боеприпасы для систем противовоздушной обороны NASAMS и ракетных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды, противотанковые комплексы и более 15 млн патронов.

«Необходимо, чтобы конгресс действовал без промедления, как можно скорее, в наших интересах в сфере национальной безопасности путем оказания помощи Украине в самообороне и обеспечении своего будущего», — отметил Блинкен, добавив, что с началом российской военной спецоперации в феврале 2022 года США выделили Киеву военную помощь на $44,3 млрд.

Обращение главы Госдепы к конгрессу связано с запросом администрации президента США Джо Байдена на новое финансирование Украины, обсуждаемое в палате представителей американского парламента с октября. Белый дом требует $106 млрд на помощь Украине и Израилю, а также союзникам в Азиатско-Тихоокеанском регионе — свыше $60 млрд предлагается потратить на поддержку Киева.

Однако это решение отказываются согласовать представители Республиканской партии, имеющие большинство в нижней палате конгресса. В частности, они настаивают на концентрации на внутренних проблемах США, в том числе миграционном кризисе на южной границе, а уже потом поддержке Украины. Споры сторон ни к чему не привели и в итоге конгресс ушел на каникулы, не приняв решение о помощи Киеву, — обсуждения будут продолжены лишь в январе 2024 года.

Лишится ли Киев поддержки США

В западном медиапространстве споры в конгрессе вызывают определенное напряжение, поскольку США выступают в качестве основного донора Киева и другие государства, в том числе Евросоюз, вряд ли смогут заменить поддержку Вашингтона. К примеру, один из председателей немецкой партии «Зеленые» — входит в правящую коалицию — Омид Нурипур признал невозможность компенсировать американскую помощь со стороны ЕС.

Более того, по информации Politico, США и европейские страны негласно меняют свою политику в отношении украинского кризиса, отказываясь от идеи «тотальной победы над Москвой» ради укрепления позиций Киева на политической арене. Источники газеты утверждают, что военная помощь Киеву находится в серьезной опасности, поэтому и смещается фокус в пользу переговоров, на которых Запад будет готов рассмотреть уступки России.

Как заявил «Газете.Ru» бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник, украинский лидер Владимир Зеленский недавно ездил в США, чтобы найти аргументы для республиканцев. По его словам, таким решением стал новый законопроект по мобилизации, который предполагает отправить на фронт еще 500 тыс. человек.

«Это может сработать, но не обязательно. В США сейчас играет роль внутренняя повестка, поскольку впереди выборы. Если республиканцы поддержат Байдена по Украине, то ее поражение придется делить на двоих. А если нет, то этот провал будет полностью приписан демократам.

Поэтому Белый дом и пытается разными путями найти средства, поскольку поражение Украины станет его проблемой», — пояснил политик.

С точки зрения Олейника, США пытаются переложить поддержку Киева на Европу, а также изучают возможность использования $300 млрд замороженных активов России. Он добавил, что последнюю меру поддерживают не все, так как это может подорвать доверие к доллару в мире.

» При этом впереди США ждет сюрприз в виде выборов на Тайване и их исход может привести к «наномайдану» (13 января на Тайване пройдут всеобщие выборы, в частности будет избран новый президент республики, которую Китай считает частью своей территории), а значит близко и начало конфликта . Вашингтону придется туда отвлекать внимание и средства. К тому же, продолжается война на Ближней Востоке. США, вероятно, проиграли в данном плане, поскольку не могут выступить тем лидером, который урегулирует все эти конфликты — развязанные благодаря глупой политике Вашингтона», — подчеркнул бывший депутат Рады.

В свою очередь ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин считает, что не стоит строить иллюзий и ждать срыва поддержки США. По его мнению, несмотря на трудности в текущем финансовом году, Вашингтон вряд ли окажется от помощи Киеву.

«США будут пытаться поддерживать Украину, в том числе в обход конгресса, если это потребуется. К примеру, они могут использовать для финансирования разветвленную сеть своих неправительственных организаций, а также частично переложить это бремя на Европу. Это не проблема для Вашингтона. Республиканцы в конгрессе просто вставляют палки в колеса демократам, пытаясь выставить Байдена неэффективным менеджером , в том числе в контексте бюджетных расходов», — отметил эксперт.

Чем грозит срыв финансирования

Возможное прекращение поддержки со стороны США в европейской и американской прессе отчасти преподносится как приговор для Украины, который вынудит Киев пойти на переговоры с Москвой на заведомо невыгодных для себя условиях. Параллельно с этим украинские власти последовательно говорят о нехватке средств и подготовке к сложной зиме из-за проблем с энергосистемой.

По словам экс-депутата Рады Владимира Олейника, остановка поддержки США ударит прежде всего по социальной сфере, у Украины на самом деле нет своих средств даже на обеспечение заявленных 500 тыс. мобилизованных.

«Реальный бюджет страны на 2024 год заявлен в размере 3,3 трлн гривен (около $92,9 млрд), половина из них обеспечивается поступлениями за счет налогов, а другая половина — иностранная помощь. Около $42 млрд надо просить, а их не дают. Это означает, что под угрозой социалка, в том числе зарплаты и пенсии, потому что половина бюджета, обеспеченная экономикой Украины, пойдет на военные нужды», — сообщил политик.

Олейник отметил, что без иностранной помощи возникнет социальное напряжение, которое лишь усугубит фактическое изъятие из экономики трудового ресурса в 500 тыс. человек . Он заключил, что получится своеобразный «Тришкин кафтан» — «куда не потянешь, везде будет холодно».

В то же время Константин Блохин из Центра исследований проблем безопасности РАН уверен, что американская помощь, вероятно, может задержаться на максимум месяц-два. Он добавил, что этого времени не хватит для каких-то глобальных изменений ситуации на Украине.

«Киевский режим, вероятно, не рухнет как карточный домик. Не исключено, что негативные момент возможны для ВСУ на определенных участках фронта, но за месяц-два власть на Украине не падет.

Тем более, что помимо США, Киеву помогает Европа. Проект «Украина» связан не с текущей администрацией, а в целом значимой части американского истеблишмента. За страну боролись начиная с середины 90-х годов прошлого века, на нее было потрачено множество денег, сил и времени, поэтому так просто США от Украины не откажутся», — подчеркнул эксперт.