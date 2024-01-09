«Киев заставят смириться»: в Европе предрекли конец конфликта на Украине Немецкий депутат Моосдорф ждет мирных переговоров по Украине после выборов в США

В Германии предсказали начало переговоров по урегулированию конфликта на Украине в 2024 году. По мнению немецкого депутата Маттиаса Моосдорфа, весомую роль в завершении противостояния может сыграть победа Дональда Трампа на президентских выборах в США. При этом Киев от диалога с Москвой пока отказывается, в чем его поддерживает Запад. Смогут ли выборы в США подтолкнуть Украину к переговорам и устали ли в мире от конфликта — в материале «Газеты.Ru».

В 2024 году могут возобновиться переговоры по конфликту на Украине, считает депутат бундестага от оппозиционной крайне правой партии «Альтернатива для Германии» Маттиас Моосдорф. В интервью газете «Известия» он отметил, что увязывает мирный процесс с избирательной кампанией в США.

«Хаосу придет конец — самое позднее после победы [экс-президента США, республиканца] Дональда Трампа в Америке. Его победа может стать положительным моментом. Это великая надежда разумных людей в этом мире. У [президента США Джо] Байдена и его коррумпированных стратегов руки по локоть в крови. Людям во всем мире это надоело», — пояснил Моосдорф.

По его словам, переговоры по Украине пройдут между Россией и западными государствами. При этом он не уточнил, почему возможная победа Трампа на выборах может сыграть в пользу урегулирования украинского кризиса.

Фактор выборов в США

В западном медиапространстве не первый месяц обсуждается изменение отношения как минимум США, а возможно и всего Запада, к украинскому кризису в случае победы Трампа на ноябрьских выборах. Сам политик не раз указывал, что, будучи президентом, нашел бы выход из конфликта за 24 часа и при нем такой ситуации не случилось бы. Возможная победа Трампа зачастую считается негативным фактором именно для Украины, поскольку экс-глава Белого дома якобы готов пойти на компромисс с Россией .

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты по-разному оценивают фактор американских выборов для украинского кризиса. Так, политолог-американист Малек Дудаков отметил, что возможная победа Трампа на выборах произойдет только в самом конце 2024 года.

«Голосование состоится в ноябре. Президентом же он станет в январе 2025 года. Поэтому говорить о том, что победа Трампа повлияет на переговоры по Украине, не совсем целесообразно. Но электоральные вопросы, в том числе непопулярность конфликта на Украине и стремление демократов сделать так, чтобы это не стало для них проигрышной повесткой, может заставить администрацию Байдена в течении весны начать те или иные переговоры с Россией. Трамп и его возможная победа — это история на 2025 год», — пояснил эксперт.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер согласен с тем, что в этом году возможная победа Трампа не сыграет никакой роли.

«Вероятно, у Трампа будет другой подход к конфликту на Украине. Он попробует закончить это противостояние. Вопрос в том, что он собирается предлагать России. Скорее всего, его предложения будут чуть лучше, чем от нынешней администрации США. Однако вряд ли они будут выгодными для России», — добавил эксперт.

Изменилось ли отношение к Украине

Параллельно с опасениями победы Трампа на Западе расходится мнение об усталости населения от конфликта на Украине. Это отчасти признают официальные лица, в том числе в Киеве. По версии европейской прессы, напряжение привело к закулисным требованиям запуска переговорного процесса для урегулирования ситуации. Подливает масло в огонь торможение новой финансовой помощи со стороны США из-за споров в конгрессе и проблемы с согласованием поддержки в Евросоюзе, в частности, на фоне сопротивления Венгрии и Словакии.

Как отмечал французский генерал Брюно Клермон в интервью Valeurs Actuelles, США и Европа делают вид, что желают победы Киева. По его мнению, на самом деле Украина не нужна никому из них.

С точки зрения политолога Малека Дудакова, от конфликта на Украине действительно устали, в том числе в США.

«По последним опросам, больше половины американцев против новых траншей для Украины. В США наблюдается взлет изоляционистских настроений. Большинству населения хотелось бы, чтобы политики решали внутренние проблемы, а не занимались заокеанскими войнами», — указал эксперт.

С этим отчасти согласен и Владимир Брутер из Международного института гуманитарно-политических исследований. Однако, по его словам, усталость населения западных государств вряд ли что-то изменит .

«Очень многие люди устали ходить на работу, но продолжают это делать. Конечно, за два года конфликта усталость есть. И, вероятно, будет снижение поддержки Украины. В этом году выборы в Европарламенте, США и Великобритании. Но нам-то что с того. Украинская армия больше не будет пытаться выйти в Крым? Так они и так не пытались, больше пытались держать в психологическом напряжении. Скорее всего, Украина перейдет к оборонительной тактике на фоне снижения поддержки, но для нас ничего не изменится», — пояснил эксперт.

Есть ли шанс на переговоры

Пока официально Киев от диалога с Москвой отказывается, а на Западе последовательно обещают поддерживать Украину «столько, сколько потребуется». В Киеве рассчитывают, что помощь Запада не иссякнет, и они смогут «ставить Москве ультиматумы». А глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признавал, что в случае остановки помощи от западных союзников украинская сторона может потерпеть поражение.

По мнению политолога Малека Дудакова, возможный переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине не зависит от позиции Киева и в большей степени связан с решением западных государств.

«Что касается того, в каких условиях Украина может пойти на переговоры, то она не настолько субъектна, чтобы что-то решать самостоятельно. Если американцы посчитают нужным пойти на диалог с Россией, они заставят Киев смириться с его исходом. То есть ключевая роль в переговорном процессе будет за Западом», — отметил эксперт.

В то же время Владимир Брутер считает, что диалог по украинскому конфликту так или иначе постоянно идет.

«Переговоры так или иначе идут все это время. Правильнее их назвать консультациями или обменом взглядами и мнениями. Россия на этих переговорах занимает довольно мягкую позицию. К примеру, в Антальи была готовность отдать территории, занятые к началу марта 2022 года, но Западу это показалось недостаточным — они хотели публично нанести поражение России и отказались от компромиссов», — подчеркнул эксперт.