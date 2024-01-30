Отставка как прикрытие. Почему появились слухи об увольнении Залужного? Полковник Ходаренок связал слухи об отставке Залужного со скандалом вокруг Ил-76

На Украине вновь распространяется слух об отставке главкома ВСУ Валерия Залужного — о его увольнении сообщили депутат Рады Гончаренко и экс-нардеп Береза. По данным СМИ, покинуть пост Залужному предложил лично президент Зеленский, однако генерал уходить с должности отказался. Сам главком на фоне слухов опубликовал селфи из рабочего кабинета. Почему про отставку Залужного заговорили именно сейчас и чем она грозит ВСУ — разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный на фоне информации о своей отставке опубликовал фотографию из своего рабочего кабинета вместе с начальником Генерального штаба ВСУ Сергеем Шапталой.

О снятии главкома ВСУ с должности 29 января сообщили бывший депутат Верховной рады Борислав Береза и действующий депутат Алексей Гончаренко. По данным украинского издания «Зеркало недели», президент страны Владимир Зеленский предложил Залужному покинуть пост, однако генерал отказался. Никакой другой должности президент Украины экс-главкому не предложил.

При этом министерство обороны Украины на фоне слухов опубликовало в Telegram пост: «Уважаемые журналисты, сразу отвечаем всем: Нет, это неправда», — не уточнив, идет ли речь об отставке Залужного. Указ Зеленского об увольнении главкома на данный момент не опубликован.

close 100% Валерий Залужный/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

К чему приведет отставка Залужного?

Есть все основания предполагать, что в случае отставки Залужного в украинской армии произойдет целая полоса отставок, выдвижений и переназначений .

И это, в общем-то, не должно вызывать удивления. Новый главнокомандующий наверняка приведет к рычагам управления ВСУ свою команду. А любое выдвижение офицера (генерала) на вышестоящую должность, как и его отставка, приводит к целой серии назначений и переназначений, так называемых кадровых цепочек, которые в любом случае надо замкнуть.

Ранее на Украине неоднократно высказывались мнения, что после Залужного пост главнокомандующего ВСУ могут занять следующие военачальники: руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, заместитель главкома ВСУ генерал-лейтенант Евгений Моисюк или командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский.

Предположим (исключительно в качестве примера), что на должность главкома ВСУ выдвинули Сырского. Одновременно с этим придется готовить представление на генерала, который вместо него возглавит Сухопутные войска, документы на офицера, который займет должность «замены Сырского» — и так далее. Не будет большим преувеличением сказать, что подобная кадровая волна дойдет до командира взвода.

Словом, возможная отставка всего одного генерала Залужного вызовет ливень переназначений в украинской армии.

Почему информация об отставке появилась сейчас?

По этому поводу есть, по меньшей мере, две версии:

Первая — военно-политическому руководству в Киеве надо было как-то перебить всплеск отрицательных эмоций, возникших среди самых широких слоев населения Украины после уничтожения зенитными ракетными войсками ВСУ российского военно-транспортного самолета Ил-76М с украинскими военнопленными.

Причем на это происшествие на Украине надо было наложить такую новость, придумать такое событие, которое полностью бы нивелировало негативные настроения, возобладавшие в украинском обществе после поражения Ил-76М.

Распространение информации о возможной отставке генерала Валерия Залужного — наилучший в этом плане информационный прием. Ил-76М с украинскими пленными в настоящее время даже не отошел на второй план, а просто забыт. Все только и обсуждают отставку Залужного.

Вторая — вбросом информации об отставке главкома ВСУ, вполне возможно, решалась и другая задача, несколько помельче. Есть основания предполагать, что проект указа Зеленского о кадровых перестановках в армии как бы невзначай показали конкретным лицам, а затем ответственные приближенные главы государства стали наблюдать, как распространяется информация о грядущих изменениях в руководстве ВСУ. И на этом фоне сделали для себя выводы. Во всяком случае, до конца нельзя исключать и эту версию.

Таким образом, рассуждения о возможных переменах в ВСУ, сменах стратегии ведения вооруженной борьбы, изменений требований к боевой и оперативной подготовке украинской армии целесообразно отложить до официального опубликования указа президента Украины о смене руководства ВСУ.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).