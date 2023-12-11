«Заменят на украинского Пилсудского». Почему на Западе собираются убрать Зеленского Нарышкин: на замену Зеленскому рассматриваются Залужный, Буданов, Кличко и Ермак

Сергей Нарышкин заявил, что СВР обладает данными о том, что руководители западных стран обсуждают «необходимость замены» президента Украины Владимира Зеленского. Директор СВР считает, что политики устали от обещаний Зеленского победить Россию, его «бесконечного хамства» и разгула коррупции в стране. Депутат Госдумы Затулин не исключил, что в Киеве для замены Зеленского придется инициировать госпереворот, а депутат Шеремет отметил, что такие планы говорят о том, что Украина является «всего лишь колонией» Запада. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

На Западе все чаще обсуждают замену президента Украины Владимира Зеленского, считает директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Его заявление распространило пресс-бюро СВР.

«Директор СВР России С.Е. Нарышкин заявил, что в Службу внешней разведки поступают достоверные данные о том, что высокопоставленные официальные лица ведущих стран Запада все чаще обсуждают между собой необходимость замены нынешнего президента Украины В. Зеленского», — цитирует документ РИА Новости.

По мнению Нарышкина, для замены Зеленского есть несколько причин: несбывшиеся обещания Зеленского победить Россию на поле боя, бесконечное хамство украинского президента в общении с зарубежными партнерами и беспредельные кумовство и коррупция на Украине, масштабы которых приводят в шок даже знающих толк в подобных делах западных политиков.

«Но главное — это утрата Зеленским способности маневрировать в конфликте с Россией в интересах Вашингтона и союзников», — заявил директор российской спецслужбы.

По данным главы СВР, на Западе считают, что украинский президент зашел слишком далеко в создании себе образа бескомпромиссного сторонника вооруженного конфликта с Россией до победного конца.

«Из-за этого Зеленский не сможет при необходимости стать стороной переговоров с Москвой в интересах временного замораживания конфликта и спасения русофобского киевского режима», — написал Нарышкин.

Список кандидатов готов

Директор СВР перечислил вероятных преемников на посту президента Украины. Это — главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович (включен в список террористов и экстремистов) (единственный, кто изъявивил желание баллотироваться в президенты), а также мэр Киева Виталий Кличко. Эти фигуры якобы обсуждались в кулуарах прошедшей в Брюсселе в ноябре встречи министров иностранных дел стран ЕС.

«По мнению европейцев, каждый из них в состоянии сыграть роль «украинского Пилсудского», на десятилетия создав прочный «санитарный кордон» между Россией и Европой», — сообщил Сергей Нарышкин.

Как именно страны Запада намерены провести «замену» украинского президента, Нарышкин не уточнил. Владимир Зеленский в начале ноября говорил, что выборы «не ко времени», поскольку страна ведет боевые действия и сейчас «нужно гораздо больше сосредоточенности на обороне». В стране действует военное положение, согласно Конституции, проводить в это время выборы нельзя.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин в в разговоре с «Газетой.Ru» выразил мнение, что смещение действующего президента Украины может произойти в результате нового «майдана».

«Очень сложно будет после апреля (когда истекут полномочия Зеленского. — «Газета.Ru») рассказывать, что надо поддержать Украину, потому что она демократическая страна и борется с Россией, которая является империей зла. Но в России-то выборы проходят, а на Украине они отменены. Поэтому я не исключаю, что разрабатываются запасные сценарии на случай этой ситуации.

Если Зеленский не пойдет на попятную, если он не откажется от своего желания не проводить выборы, то могут быть задействованы другие сценарии. Сценарии по сути переворота или цветной революции.

Это, конечно, рискованный сценарий в условиях военных действий, и я не уверен, что Запад сделает ставку именно на него. Но на всякий случай, в том числе для того, чтобы заставить Зеленского передумать, принять другое решение, исхитриться и провести пусть фальшивые, но выборы — я не исключаю, что эта тема муссируется», — сказал депутат.

«На первый взгляд очень удивительно, что демократический Запад в очередной раз не считает нужным интересоваться мнением украинского народа и уже подыскивает нового удобного им тряпичного президента и предателя национальных интересов», — заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

Однако, по мнению парламентария, в таком отношении западных стран нет ничего удивительного — ведь для них Украина является «всего лишь колонией и площадкой для различных аномальных политических, экономических и социальных экспериментов».

Публично Запад выказывает поддержку

Возможность очно обсудить перспективы Зеленского у ключевого союзника – президента США Джо Байдена — будет уже завтра, во время его встречи с президентом Украины. В анонсе к этому мероприятию администрация Белого дома подчеркивает неизменность поддержки Зеленского.

«Президент Байден пригласил президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом на встречу во вторник, 12 декабря, чтобы подчеркнуть непоколебимую приверженность Соединенных Штатов поддержке народа Украины, который защищает себя от жестокого вторжения России», — говорится в сообщении от имени пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

Другой союзник Зеленского – премьер-министр Великобритании Риши Сунак – во время встречи с Зеленским в мае выразил готовность поддерживать Украину.

«Вы – первый иностранный лидер, которого я в качестве премьер-министра имею честь приветствовать в этом историческом месте (резиденции Чекерс – «Газета.Ru»). В годы Второй мировой войны Уинстон Черчилль произнес в этой комнате многие из своих знаменитых речей, транслировавшихся отсюда на весь мир. Точно так же сегодня ваше лидерство, отвага вашей страны и ее твердость вдохновляют нас всех», — сказал тогда Риши Сунак (цитата по The Guardian).