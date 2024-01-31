Всем явиться в военкоматы: что изменили в законопроекте о мобилизации на Украине Политолог Брутер связал смягчение проекта по мобилизации на Украине с Западом

Власти Украины доработали спорный законопроект о мобилизации, сгладив противоречивые нормы. В частности, уклонистам все еще может грозить блокировка счетов и запрет на выезд за рубеж, но теперь только по решению суда. При этом положения о сокращении оснований для отсрочки и снижении призывного возраста остались. Что изменилось в проекте и примет ли инициативу украинское общество — в материале «Газеты.Ru».

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный, слухи об увольнении которого распространяются с конца января, и министр обороны страны Рустем Умеров представят депутатам Верховной рады новый законопроект о правилах мобилизации. Обновленную редакцию инициативы внесли на рассмотрение парламента 30 января от лица украинского правительства.

Документ имеет новый номер и содержание, следовательно, должен будет заново пройти через комитеты перед вынесением на первое чтение. Ожидается, что депутаты проголосуют по проекту на пленарном заседании 6 февраля . При этом сроки принятия инициативы пока неизвестны, не исключено, что процесс утверждения затянется до весны.

Послабления по-украински

Проект о правилах мобилизации, представленный правительством Украины в конце декабря 2023 года, отправился на переработку в начале января. Инициатива вызвала широкий общественный резонанс, критику со стороны экспертов и политиков, а также неприятие среди граждан. Изучавшие документ депутаты сочли его антиконституционным и усмотрели внутри ряд коррупционных рисков, связанных с расширением полномочий военкоматов.

Новая версия документа оказалась лишь немного мягче предыдущей. В частности, ограничения прав уклонистов, в том числе запрет на выезд из страны, арест банковских счетов и лишение возможности водить автомобиль, теперь предлагается проводить через суд, а не по решению военкомата. Исключен пункт о запрете на переезд внутри страны без разрешения военного комиссариата, сохранена отсрочка для инвалидов, которой их хотели лишить в первом варианте проекта, — правда, если инвалидность получена после 24 февраля 2022 года, ее придется подтвердить.

Отсрочку также оставили для депутатов, судей, руководящих чиновников, сотрудников органов военного управления, а также для имеющих бронь работников различных предприятий. Не будут мобилизовать и многодетных родителей, родителей-одиночек несовершеннолетних детей и тех, кто в одиночку ухаживает за членом семьи – инвалидом первой или второй группы.

В проекте сохранены спорные нормы о введении электронных повесток, снятии отсрочки для тех, кто получает второе образование, подключении полицейских к мобилизационным мероприятиям, в том числе поиску уклонистов, и снижении призывного возраста с 27 до 25 лет. Кроме того, теперь все мужчины должны всегда носить с собой военный билет и быть готовы предъявить его по первому требованию , без него не получится оформить внутренний и заграничный паспорта или получить консульские услуги.

Отдельное внимание уделено мобилизации людей, имеющих судимость. Тех, кто вернулся из заключения, предлагается ставить на воинский учет. Людей, отбывающих условный срок, разрешается брать на службу — исключение составляют лишь те, кто совершил преступление «против основ нацбезопасности Украины».

Если проект примут в нынешней редакции, то все находящиеся на Украине военнообязанные должны будут явиться в военкоматы для уточнения данных, а также в течение 60 дней завести электронный кабинет для получения повесток.

Ключевой принцип — повестка считается полученной только лично — перестанет действовать из-за электронных уведомлений. А те, кто ограниченно годен к воинской службе, должны будут пройти медосмотр до конца 2024 года.

Эффект от изменений

Частичное смягчение норм, вызвавших наиболее серьезную критику, по факту не изменило сути документа. Проект призван ужесточить нормы мобилизации на Украине и выполнит эту функцию в случае своего принятия. При этом встретит ли новая редакция документа активную критику в обществе — неизвестно.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер считает, что власти Украины могли принять документ и в первом варианте, несмотря на всю критику.

«На самом деле не было серьезных споров по прошлому законопроекту о мобилизации. Его спокойно могли принять в Раде. Тут скорее сыграл роль фактор коллективного Запада, для которого предыдущий проект выглядел слишком жестким. Им пришлось бы объяснять, почему Украина ведет себя таким образом в отношении своих граждан, и они ее поддерживают. В итоге Киеву пришлось внести изменения, но сделано это было демонстративно. Реально же ситуация с мобилизацией на Украине не меняется», — пояснил эксперт.

В свою очередь директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко не исключил, что новый вариант поможет снять ситуативное недовольство среди рядовых украинцев. Однако, по его словам, смягчение вряд ли изменит упаднические настроения в обществе в целом.

«С одной стороны, предложенные изменения могут снять какое-то недовольство в обществе, а с другой тут по большому счету есть накопительный эффект усталости от конфликта, который не имеет для простых граждан Украины никакого положительного разрешения.

Потери украинцев официально не называются, но, вероятно, речь идет о сотнях тысяч людей. В таких условиях на Украине все уже пришли к внутреннему пониманию, что никакого «победоносного» и «быстрого» разрешения конфликта не будет. И эта усталость будет лишь нарастать», — подчеркнул эксперт.