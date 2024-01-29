На Украине сообщили об отставке Залужного. Это не первый слух о его увольнении Пресс-секретарь Зеленского: президент не увольнял главкома ВСУ Залужного

Украинские СМИ со ссылкой на депутатов и источники в военно-политическом руководстве страны сообщили об отставке главкома ВСУ Валерия Залужного. Президент Украины Владимир Зеленский якобы отстранил его от должности и предложил развиваться в другом направлении — стать послом в европейской стране. Залужный от предложения отказался. Пресс-секретарь Зеленского опроверг информацию об увольнении главкома.

Сразу несколько украинских политических деятелей, журналистов и изданий сообщили об увольнении главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного. По их данным, должность должна достаться главе ГУР Кириллу Буданову.

Агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник, близкий к военно-политическому руководству страны, сообщило, что Зеленский пригласил Залужного на личную встречу, где они поговорили про его отставку и условия, на которых все будет происходить. «Украинская правда» подтверждает факт встречи, однако на ней главкома якобы не увольняли, а предложили занять должность посла. Вскоре после совещания украинские депутаты стали распространять информацию об отстранении Залужного и о его дальнейшей карьере.

«Информацию подтвердили. Зеленский снял главкома Залужного. В Москве сегодня праздник. <...> Ждем Указ президента. Тянуть вечно они не могут», — написал в Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Борислав Береза.

Он добавил, что Залужному предложили стать послом или возглавить Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Тот отказался, поскольку военных должности не интересуют. По словам Березы, Буданов и командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский также не захотели занимать место Залужного.

Депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале сначала отказался подтвердить информацию об увольнении Залужного. Однако затем поговорил с «двумя источниками» и написал, что главкому объявили об отставке. Он тоже упомянул, что Залужного якобы предложили сделать послом в одной из европейских стран, но главком отказался. Неназванный источник передал информацию об отставке и британскому журналисту The Economist Оливеру Кэрроллу. Он написал в своих соцсетях, что «похоже, дело сделано», имея в виду подписание указа об увольнении.

Главный редактор сайта «Цензор.нет» Юрий Бутусов сообщил, что Зеленский уже подписал документ, но не обнародовал его из-за «консультаций с иностранными партнерами». По его мнению, Буданова нельзя назначить новым главнокомандующим, поскольку у него нет опыта командования большой армией.

«Подумайте, сколько жизней будет стоить стране такое несистемное назначение», — добавил журналист. Об увольнении Залужного также сообщили депутат Артем Дмитрук и журналист Роман Цимбалюк (признан в РФ иностранным агентом).

«Уважаемые журналисты, сразу отвечаем всем: нет, это неправда», — написала пресс-служба министерства обороны Украины в Telegram-канале, не уточнив, что именно имеет в виду.

Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров в беседе с «Украинской правдой» заявил, что «президент не увольнял главкома». При этом украинский лидер в своем ежедневном видеообращении ничего не сказал по этому поводу.

«Страна.ua» пишет, что активно распространять слухи об увольнении Залужного начали депутаты из партии экс-президента Украины Петра Порошенко или близкие к нему, а также СМИ и отельные журналисты, критикующие действующего лидера и поддерживающие главкома. Редакция предположила, что личная встреча между Зеленским и Залужным действительно была. Только они знали детали, поэтому, вероятно, информацию «слил» главком. Если же встречи не было, то подобный вброс может затруднить отставку Залужного.

Порошенко высказался против отставки Залужного. Он посоветовал Зеленскому порвать указ, если документ уже подписан, и опровергнуть слухи, если указа нет. По словам бывшего президента, он сейчас находится в Брюсселе. Местные политики «в шоке» от возможного увольнения главкома.

Не первый слух

Слухи об увольнении Залужного появлялись неоднократно. Чуть больше года назад СМИ стали писать о разногласиях между Залужным и администрацией украинского президента. Когда контрнаступление не показало тех результатов, которых от него ждали, информация о конфликте начала распространяться еще активнее. Более того, Залужный публично говорил о «тупике» на фронте, когда Зеленский высказывал совершенно противоположное мнение.

По данным «Страна.ua», некоторые политики считают, что Зеленский отказался от проведения выборов в том числе из-за конкуренции с Залужным. Примерно в это время появилась информация о возможной отставке главнокомандующего. В частности, о ней сообщал в ноябре 2023 года народный депутат Владимир Арьев, ссылаясь на «свои источники». Впоследствии нардеп сам опроверг этот фейк.

Новая волна слухов поднялась после крушения в Белгородской области российского военного самолета Ил-76, предположительно, с украинскими пленными на борту.