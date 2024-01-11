«Не надо умирать за Зеленского»: почему Рада отозвала законопроект о мобилизации на Украине Законопроект о мобилизации на Украине вернули кабмину на доработку

Резонансный законопроект о новых правилах мобилизации на Украине отозвали с рассмотрения. Ужесточение норм призыва и мер против уклонистов встретило критику в обществе и Раде, хотя связано с необходимостью пополнить ряды ВСУ. В проекте нашли нарушения конституции и коррупционные риски. Почему на Украине ужесточают правила мобилизации и к чему это может привести — в материале «Газеты.Ru».

Прямое нарушение прав человека

Президентская фракция «Слуга народа» решила отправить законопроект о новых правилась мобилизации на доработку правительству Украины. Как заявил возглавляющий ее Давид Арахамия, это решение было принято после закрытого совещания с военным командованием и заседания согласительного совета в закрытом режиме, на котором присутствовали главком Валерий Залужный, начальник Генштаба Сергей Шаптала и министр обороны Рустем Умеров.

«Мы понимаем запрос военного командования и готовы идти навстречу. Но не все нормы могут быть поддержаны. Какие-то положения прямо нарушают права человека, какие-то не оптимально сформулированы. Об этом открыто сказали военному командованию. Но все политсилы поняли и поддерживают необходимость мобилизации. По результатам совещания, законопроект возвращается инициатору. Одновременно передаем предложения, наработанные на комитете и в рабочих группах», — пояснил глава фракции «Слуга народа».

Проект внесли в Раду в конце декабря прошлого года. Он предполагает в том числе введение новых ограничений за отказ явиться в военкомат, снижение призывного возраста для мобилизации, появление электронных повесток и лишение людей с инвалидностью брони от службы.

Согласно документу, тем, кто уклоняется от мобилизации, грозит блокировка счетов, лишение права распоряжаться имуществом и аннулирование загранпаспортов. Отдельные ограничения связаны с запретом на выдачу кредитов, усилением контроля за призывниками на региональном уровне и переходом к массовой военной подготовке вместо срочной службы.

Проблемный законопроект

Документ вызвал широкий общественный резонанс, критику со стороны экспертов и политиков, а также неприятие со стороны рядовых украинцев. В ходе обсуждений в Раде комитет по нацбезопасности предложил серию поправок, в том числе отказ от электронных повесток, введение оснований для увольнения с военной службы, предоставление отсрочки тем, кто получает образование, занимается ученой деятельностью или преподаванием, а также имеет инвалидность.

Как отмечала член комитета Рады по нацбезопасности Соломия Бобровская, у депутатов есть претензии к каждой второй статье предложенного кабмином законопроекта о мобилизации . По ее словам, речь идет о вопросах технико-юридического характера либо о содержании проекта.

Кроме того, антикоррупционный комитет украинского парламента выявил ряд проблемных норм, которые могут привести к коррупционным рискам. Например, речь идет о предоставлении руководителям военкоматов прав по внесению военнообязанных в реестр должников с последующими ограничениями на распоряжение имуществом.

Зачем Киев «закручивает гайки»

Ужесточение правил мобилизации, как ожидается, должно помочь набрать 500 тысяч человек. О таком запросе со стороны ВСУ в конце декабря прошлого года сообщил Владимир Зеленский. Согласно пояснению украинских военных, новые люди нужны в том числе для реализации плана по ротации. Параллельно с этим на Украине активно обсуждается и задействование украинцев, уехавших за рубеж после начала конфликта, за счет их депортации из европейских государств на родину.

Как заявил «Газете.Ru» бывший депутат Верховной рады, участник движения «Другая Украина» Владимир Олейник, законопроект о мобилизации нарушает конституцию Украины, в частности право распоряжаться имуществом и деньгами или право на свободное передвижение в стране.

«Документ содержит очень опасные нормы, к примеру, лишение заграничного паспорта в случае уклонения от призыва. Если пребывание украинцев в России и Белоруссии возможно по внутреннему паспорту, то в Европе только по заграничному биометрическому.

То есть если они документ аннулируют и передают базу в ЕС, то это может привести к депортациям украинцев из европейских стран. Там серьезный мобилизационный ресурс, в частности в Германии около 200 тысяч. Вероятно, визит Зеленского в Прибалтику [в начале января] связан именно с этим, поскольку они еще в прошлом году предлагали выдавать украинцев для отправки на фронт», — пояснил политик.

В то же время член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что скорее всего, закон будет приниматься с определенными трудностями.

«Возможно, проект изначально сформировали именно так, чтобы потом его некое ослабление воспринималось как «победа» или отказ от жесткой мобилизации. Эта инициатива означает попытку собрать все человеческие ресурсы Украины, необходимые для пополнения вооруженных сил, которые теряют от 20 до 30 тысяч человек каждый месяц . Проект в любом виде будет нарушать массу прав граждан и останется попыткой использования человеческого ресурса, основного для Украины в этом конфликте, в качестве пушечного мяса для стабилизации линии фронта».

«Напряженная обстановка уже создана»

Ситуация вокруг проекта складывается неоднозначная, поскольку документ не смог получить единогласную поддержку даже в партии Зеленского «Слуга народа», а политические оппоненты главы государства и вовсе открестились от этой инициативы. Более того, в ВСУ подтвердили требование по набору новых мобилизованных, но уточнили, что способ решения этой задачи выбирают власти.

С точки зрения экс-депутата Рады Владимира Олейника, проект привлек серьезное внимание общества и создал неоднозначную ситуацию для украинской власти. По его словам, проблемы возникнут как в случае принятия документа, так и при отказе от него.

«Если он будет принят, то это вызовет большое недовольство внутри страны. Будут бунты, локальные мы уже наблюдаем. А если они не примут, то взбунтуется армия, которая ждет ротации. То есть напряженная обстановка внутри страны уже создана и возможен серьезный конфликт, который послужит толчком к изменениям. Как он развернется неизвестно, но оружие у населения есть», — отметил политик.

Он добавил, что жители Украины не обязаны погибать на фронте и идти воевать за Зеленского, который с 1 января разрешил продавать земли государства иностранцам. Олейник подчеркнул, что у них есть выбор.

«Украинцам не надо умирать за Зеленского и США. Есть выбор идти на фронт и погибнуть или уклоняться и прятаться, а если не получается, то лучше приговор за уклонение. Придет Россия и освободит всех, в том числе политзаключенных и обвиненных в пособничестве Москве. Надо спасать свою жизнь», — заключил экс-депутат Рады.

Однако Богдан Безпалько считает, что вряд ли стоит ждать серьезных общественных волнений в случае приема законопроекта по новым правилам мобилизации:

«Их не будет, потому что это тоталитарное полицейское государство. Силовиков потому и не лишают брони, чтобы малейшие попытки протеста были жестко подавлены. Обычные граждане Украины не понимают, что, если ты ударишь военного комиссара и попадешь в тюрьму на три года, то это сохранит тебе жизнь. На линии фронта же в среднем проживешь примерно 14 суток, а для неподготовленных людей может быть и меньше».