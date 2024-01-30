Житель Еревана устроил погром у мемориала детям блокадного Ленинграда после слов Захаровой

В Ереване местный житель устроил погром у мемориала детям блокадного Ленинграда. Он сделал это в отместку представителю МИД РФ Марии Захаровой, которая потребовала доказать факт этнической чистки армян в Карабахе. После ее слов возмущенный мужчина поставил под вопрос доказанность блокады Ленинграда. Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ депутат Константин Затулин предположил, что житель Еревана «съехал с катушек», а также подчеркнул, что этнические чистки в Карабахе действительно были.

Ответ на слова Захаровой

В Ереване армянин Самвел Ширинян устроил погром у мемориала детям блокадного Ленинграда, сообщило агентство Sputnik Армения.

Мужчина снял свои действия на видео и выложил его в интернет. Он сорвал с венков ленты в цветах российского флага, бросил их на землю и потоптался на них, а затем ударами повалил все венки.

Свой поступок Ширинян объяснил несогласием с официальным представителем МИД России Марией Захаровой. Та, по его словам, заявила, что этническая чистки армян в Нагорном Карабахе не подтверждена документально.

«Захарова на днях говорила, что нету никаких документаций, что в Арцахе (так армяне называют Карабах. — «Газета.Ru») произошла этническая чистка. Нету документаций. Интересно, а документация есть, что в Ленинграде была блокада...? Нету никаких документаций», — сказал Ширинян.

Он добавил, что пока Захарова отрицает чистки в Карабахе, армяне поставили у себя «памятник этим фашистам».

Что известно о мемориале

Мемориал установили в ереванском парке имени Ваагна Давтяна в 2015 году. Он посвящен детям блокадного Ленинграда, которых в годы войны эвакуировали в Армению. Тогда на территорию республики вывезли несколько ленинградских детских домов, только в одном из них было 120 детей.

Открыть памятник решили сообща власти Петербурга и Еревана, его делали армянские и российские скульпторы.

Тогдашний губернатор Петербурга Георгий Полтавченко говорил, что мемориал — «еще одна возможность выразить благодарность» армянам, приютившим беженцев, а совместная работа над ним — «живое свидетельство, что народы России и Армении сумели пронести сквозь годы крепкие братские отношения».

Свежие венки с российским триколором к мемориалу принесли российские и белорусские дипломаты вместе с общественниками 26 января. Посол России в Армении Сергей Копыркин прочитал речь и заявил, что сейчас «сохранение памяти о подвиге людей, добившихся победы» особенно важно, потому что ее «пытаются оспаривать».

«Сумасшедший, съехавший с катушек»

Руководитель Русского дома в Армении Вадим Фефилов обратился в Генпрокуратуру Армении и попросил привлечь Шириняна к уголовной ответственности. По его мнению, действия мужчины разжигают межнациональную рознь и призывают «к насилию на основе ксенофобии».

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело «в связи с осквернением» памятника.

«По сообщениям местных жителей, данный гражданин и ранее был замечен в разжигании русофобии», — отметил СК.

Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ депутат Константин Затулин назвал действия армянина «варварством». Он предположил, что тот «съехал с катушек».

«Что касается самого факта осквернения памятника, если оно действительно произошло, то это или сумасшедший, съехавший с катушек, или я не знаю, как его охарактеризовать, в любом случае все, что связано с осквернением памятника, это возмутительно», — заявил депутат «Газете.Ru».

Он подчеркнул, что этнические чистки Азербайджана в Карабахе действительно были, «что бы там кто ни говорил, у нас в мире, в международных организациях и так далее». По мнению Затулина, факт этнических чисток «не подлежит сомнению».

«Хотя бы в том смысле, что поголовное население Нагорного Карабаха покинуло свои жилища с земли, которая является их родиной», — пояснил Затулин.

Что сказала Захарова

Захарова затронула тему этнических чисток в Карабахе на брифинге 12 января.

«Что касается утверждений об этнической чистке в Карабахе, хотелось бы предоставления каких-либо фактов. Если есть хоть какой-то документ какой-либо международной организации, которую в Ереване считают авторитетной (например, ООН или какой-нибудь другой) заявление, свидетельствующее о том, что подобные этнические чистки были, будьте добры, предоставьте нам ссылки на этот документ», — сообщила представитель МИДа.

Со своей стороны Россия «не раз отмечала важность создания условий для возвращения армянского населения в Карабах», добавила дипломат. Москва, по ее словам, готова «оказывать всемерное содействие этому процессу», в том числе с помощью миротворцев.

Насчет последних Захарова добавила, что они выполнили свои обязательства. А слова о том, что российские миротворцы не смогли защитить армян и допустили чистки, она назвала «деструктивными» и лживыми. Как и в случае с этническими чистками, представитель МИДа потребовала предъявить факты и «положить на стол аргументы», если «у кого-то найдется совесть» или «наглость»:

«Видим эти заявления [о миротворцах и чистках]. <..> Они привносят новые проблемы в двусторонние отношения [России и Армении]... К сожалению, видимо, это кому-то выгодно. Не знаю, выгодно ли это кому-то в Армении или кому-то за рубежом. Сложно сказать... Cчитаем, что это попытки подтасовать факты ради снятия с себя ответственности».

Она добавила, что миротворцы России укрывали мирных жителей, привозили гуманитарную помощь, проводили «медицинскую эвакуацию». Поэтому «никто не имеет права их оскорблять», подчеркнула дипломат.

«А тем, кто будет это делать, мы дадим ответ», — резюмировала она.

Что происходило в Карабахе

Европейский парламент назвал действия Азербайджана по отношению к армянам Карабаха этнической чисткой.

«Существует острая необходимость остановить и обратить вспять продолжающийся насильственный исход местного армянского населения, который представляет собой этническую чистку», — говорится в резолюции парламента от 5 октября 2023 года.

Парламент указал, что Совбез ООН определяет этническую чистку как «обеспечение этнической однородности территории путем применения силы или запугивания с целью изгнания из данной территории лиц другой этнической или религиозной группы». ООН также характеризует термин, как «массовые убийства и/или насильное перемещение по этническим соображениям».

В качестве доказательств Европарламент отметил, что после захвата Карабаха Азербайджан обязался уважать права местного населения, но армяне сочли эти общения «не заслуживающими доверия» и из региона бежали в Армению больше 100 тыс. человек. С начала прихода в Карабах армии Азербайджана «поступали заслуживающие доверия сообщения о грабежах, разрушениях, насилии и арестах, совершенных азербайджанскими войсками», добавил парламент.

Кроме того, он обратил внимание на обязательную регистрацию армян Карабаха, объявленную Баку, а также девятимесячную блокаду Лачинского коридора. Парламент подчеркнул, что «называемые миротворческие силы» России не действовали в соответствии со своим мандатом и никак не мешали блокаде.

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В декабре 2022 года около ста человек, которые называли себя азербайджанскими «экоактивистами» перекрыли Лачинский коридор, полностью отрезав Нагорный Карабах от Армении и гуманитарных поставок. В итоге 120 тыс. жителей Карабаха остались без еды, воды и лекарств. Вдобавок, в Карабахе начали отключать электричество и газ (коммуникации проходили по территории под контролем Азербайджана). Пока армяне в Карабахе пытались справиться с гуманитарной катастрофой, азербайджанские активисты, по сообщению корреспондента Le Figaro, разбили у дороги палаточный лагерь, смотрели футбол и проводили «праздничные банкеты».

В Армении происходящее называли «блокадой» и «этнической чисткой» армян. Сам Азербайджан, вопреки свидетельствам местных жителей, утверждал, что блокады нет, и активисты пропускают в Карабах грузы и врачей. В апреле «экоактивистов» сменили военные Азербайджана, перекрыв дорогу к КПП. Блокада коридора продолжалась до наступления азербайджанской армии и перехода Карабаха под власть Баку.