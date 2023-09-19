«Проведение этнических чисток». Как Пашинян оценивает ситуацию в Нагорном Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Баку в попытках втянуть Ереван в полномасштабные военные действия. Начавшийся 19 сентября обстрел всей территории Нагорного Карабаха он назвал «этническими чистками», призвав российских миротворцев и Совбез ОНН принять меры. По словам Пашиняна, Россия не предупредила Армению о военных действиях, хотя Азербайджан в свою очередь уведомил Москву. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал военную агрессию Азербайджана «операцией по этнической чистке армян в Карабахе».

«Армения никому не давала мандата на проведение этнических чисток в Нагорном Карабахе. И нашей постоянной проблемой было и остается обеспечение прав и безопасности армян Нагорного Карабаха, что всегда было в нашей повестке дня», — цитирует политика агентство «Фактор».

Пашинян подчеркнул, что предвидел начало боевых действий в Нагорном Карабахе. «Мы видели напряжение», — сказал он. Тем не менее, Ереван не получал информацию от России о намерении Баку начать военные действия в Нагорном Карабахе (ранее Азербайджан утверждал, что проинформировал Москву).

«Мы считаем, что в первую очередь российские миротворческие силы должны принять меры. Во-вторых, ожидаем мер от Совета Безопасности ООН», — заявил премьер Армении.

«Сначала территория Нагорного Карабаха была атакована различными средствами, в том числе реактивной артиллерией, а затем против Нагорного Карабаха была развернута наземная операция с нескольких направлений. Азербайджан осуществляет и информационное сопровождение», — рассказал Пашинян.

Политик обвинил Баку в попытке втянуть его страну в полномасштабные военные действия, подчеркнув, что Ереван «не намерен их начинать».

Как сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, Азербайджан действительно проинформировал Россию об «антитеррористической операции» за несколько минут до ее начала. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов указал, что пока российским миротворцам «самим ничего не угрожает», они «не имеют права применять оружие».

Ситуация в Ереване

Из-за ситуации в Нагорном Карабахе жители армянской столицы перекрыли въезды на площадь Республики, заблокировав таким образом доступ в здание правительства Армении. На площади развернули огромный флаг НКР. В соцсетях появляются сообщения о первых стычках участников акции с полицией, в силовиков бросили несколько бутылок с зажигательной смесью.

Улица Абовяна в центре города полна людей. Митингующие скандируют «Никол — предатель». Они призывают правительство отреагировать на действия Баку в Нагорном Карабахе, а Пашиняна — уйти в отставку.

Что происходит в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — спорный регион на границе Армении и Азербайджана. В конце сентября 2020 года там возобновились боевые действия, которые стали продолжением конфликта, начавшегося в 1988 году. Новое столкновение привело к потере около двух третей территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В регион были направлены российские миротворцы. В 2023 году Азербайджан и Армения согласовали взаимное признание территориальной целостности друг друга.

19 сентября Баку объявил о начале «антитеррористической операции», целью которой станет пресечение «широкомасштабных провокаций» в Карабахе, а также вывод подразделений армянской армии с территории региона.

По данным правозащитников Республики Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха), в результате сегодняшней военной агрессии ранены 23 человека. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Армию обороны Республики Арцах, к вечеру интенсивность огня на линии соприкосновения значительно снизилась.