«Претендуем на Закарпатье»: ультраправые Венгрии открыто покусились на часть Украины Венгерский политик Троцкаи заявил о претензиях на Закарпатье при поражении Киева

Венгерские ультраправые открыто озвучили претензии на Закарпатскую область Украины, которая когда-то была частью Венгрии. С аналогичными требованиями насчет бывших территорий выступили правые в Румынии. В то же время в Венгрии радикальные политики говорят о возможных требованиях только в случае поражения Украины на поле боя и потери ее независимости.

Если в результате военных действий Украина перестанет существовать как независимое государство, Венгрия может претендовать на Закарпатье, заявил лидер ультраправой партии венгерского парламента «Наша Родина» Ласло Тороцкаи. Он сказал об этом на ежегодном партийном мероприятии в Будапеште 27 января, передает Hirado.hu.

«Мы претендуем на Закарпатье», — подчеркнул Тороцкаи, уточнив, что это возможно в случае «прекращения украинской государственности».

При этом политик отметил, что сейчас путь к прекращению конфликта — «немедленное прекращение огня, мир и урегулирование путем переговоров».

Он заявил, что косвенно в происходящем виноваты «международные финансисты». По мнению ультраправого политика, их «давление привело к войне на Украине, которая разрушит Европу и отправит экономику континента на дно», а саму Украину «купил BlackRock» — крупнейший в мире американский инвестиционный фонд.

Тороцкаи также считает, что Венгрия должна двигаться в «незападном направлении», найти новых союзников, «остановить миграцию и приток гастарбайтеров».

«Наша Родина» занимает шесть мест в венгерском парламенте из 199 по итогам выборов 2022 года. Следующие парламентские выборы пройдут в 2026-м.

Закарпатская область лежит на западе Украины, крупнейший город — Ужгород. Один из самых маленьких регионов Украины, меньше только Черновицкая область. Однако до военных действий был популярнейшим местом для туристов. Граничит сразу с четырьмя странами (Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией). На 1 января 2022 года здесь жили 1 млн 244 тыс. человек. В конце января 2023-го президент Венгрии Каталин Новак говорила, что в Закарпатье живут 150 тыс. венгров.

До 1920 года Закарпатье было частью Венгрии. В 1939 году страна попыталась вернуть территории, ввела войска и оккупировала регион, который на тот момент принадлежал Чехословакии. Но по итогам Второй мировой Закарпатье стало частью Украинской ССР.

Лидер «Нашей Родины» не первый раз публично высказывает претензии на Закарпатье. В ноябре 2022 года по случаю Дня независимости Польши Тороцкаи в X пожелал республике снова иметь общую границу с Венгрией (сейчас ее нет), приложив фото из 1939 года, где поляк и венгр пожимают руки у пограничного столба захваченного Закарпатья. МИД Украины тогда потребовал от венгерского правительства осудить заявление Тороцкаи.

Вице-премьер Украины Ирина Верещук весной 2022 года обвиняла Будапешт в том, что он близок к пророссийской позиции и хочет заполучить «дешевый российский газ» или «украинское Закарпатье». Посольство Венгрии на Украине в ответ сообщило, что выводы Верещук ошибочны, необоснованы и «откровенно оскорбительны», а клише насчет, в том числе, аннексии Закарпатья «уже давно успешно насаждаются в украинском общественном мнении».

«Особенно грустно, что среди этих спекуляций — не впервые — фигурирует и Закарпатская область Украины, и проживающие там венгры. И это мы вежливо, но решительно отвергаем», — подытожило посольство.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в январе 2023-го отмечал, что Будапешт настаивает на мирных переговорах насчет Украины не в последнюю очередь потому, что закарпатских венгров мобилизуют в армию, порой «жестким способом».

«Наряду с украинцами погибают и венгры... Ведь живущих в Закарпатье венгров тоже мобилизуют в украинскую армию. В последние дни появились кадры, каким жестким образом это порой происходит», — указывал дипломат.

А президент Венгрии обвиняла Киев в том, что права закарпатских венгров сильно и недопустимо ограничены из-за украинского закона о нацменьшинствах.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто летом 2022 года сказал, что у его страны есть «сценарии военных действий» на случай, если боевые действия докатятся до запада Украины. Он подчеркивал, что эти планы разработаны «для спасения и защиты 150 тыс. венгров, проживающих в Закарпатье».

Тем не менее, некоторые российские эксперты считают необоснованными опасения насчет о том, что Венгрия, якобы, хочет захватить Закарпатье.

«Нельзя сказать, что Венгрия готовится к захвату части украинской территории. <...> Я неплохо знаю отдельных венгерских политиков и не вижу с той стороны стремления забрать часть территорий», — говорил «Газете.Ru» политолог Андрей Суздальцев. Хоть, добавлял он, Будапешт и оказывает венгерскому меньшинству на Украине большую гуманитарную помощь и хочет, чтобы они не забывали венгерский язык.

Кроме венгерских правых отобрать часть украинской территории хочет и лидер ультраправой румынской партии AUR Клаудиу Тырзиу. Выступая в январе в румынском городе Яссы, он заявил, что готов ради этого отказаться от членства Румынии в НАТО, передает «Страна.ua». Политик подчеркнул, что Бухарест не должен забывать об «исконно румынских» землях.

«Мы не будем по-настоящему суверенными, пока не воссоединим румынское государство в его естественных границах! Бессарабия (бывший румынский регион в границах Украины и Молдавии) не может быть забыта, она должна вернуться домой», — считает Тырзиу.