Не захватить, а защитить: почему Венгрию обвиняют в планах оккупации Закарпатья

Сообщения о якобы существующем у Венгрии намерении оккупировать Закарпатскую область Украины, которую населяют этнические венгры, на фоне российской спецоперации стали звучать даже чаще, чем прежде. Тем не менее в Венгрии регулярно отвергают подобные предположения, а эксперты отмечают, что цели Будапешта в Закарпатье совершенно иные. Почему Украина видит угрозу в Венгрии и откуда она может исходить на самом деле — в материале «Газеты.Ru».

Венгрия регулярно слышит обвинения и подозрения в свой адрес в намерении оккупировать Закарпатскую область Украины. Об этом говорилось на протяжении нескольких лет, но на фоне проведения Россией военной спецоперации в соседнем государстве рассуждения на эту тему активизировались. В очередной раз статья, в которой была затронута эта тема, вышла в газете The New York Times.

Обозреватель Эрика Соломон писала, что в начале СВО на Украине венгерские священники «выражали надежду» на захват Закарпатья Будапештом.

Некоторые этнические украинцы в интервью говорили, что в первые дни боевых действий венгерские священники призывали верующих сохранять надежду, что после падения Киева, столицы Украины, регион захватит Венгрия. Хотя документальные подтверждения этим заявлениям отсутствуют Эрика Соломон Обозреватель The New York Times

Громкое заявление на эту тему от официального лица на Украине прозвучало в конце марта. Вице-премьер страны Ирина Верещук сообщила, что позиция венгерских властей по ситуации вокруг Украины близка к пророссийской, и предположила, что Будапешт своими действиями хочет заполучить «дешевый российский газ» или «украинское Закарпатье».

Справка В Закарпатской области Украины около 150 тысяч представителей венгерского национального меньшинства, согласно переписи 2001 года.



Закарпатье ранее входило в состав Австрийской империи. После распада монархии Габсбургов в результате Первой мировой войны оно стало территорией Чехословакии. С 1939 года часть региона была захвачена Венгрией, но после разгрома гитлеровской Германии в Москве подписали соглашение о вхождении области в состав Украинской ССР.

Посольство Венгрии на Украине отвергло обвинения и назвало слова Верещук клеветой.

«Ее выводы не только абсолютно ошибочны и не обоснованы, но и откровенно оскорбительны — к сожалению, эти клише уже давно успешно насаждаются в украинском общественном мнении. Особенно грустно, что среди этих спекуляций — не впервые — фигурирует и Закарпатская область Украины и проживающие там венгры. И это мы вежливо, но решительно отвергаем», — отмечалось в сообщении.

Отношения Украины и Венгрии ухудшились на фоне российской спецоперации в связи с тем, что Будапешт не поддержал жесткую политику Евросоюза в отношении Москвы.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что его страна не будет поставлять Украине оружие и готова платить за российский газ в рублях.

На этом фоне 2 мая глава венгерского правительства был внесен в список на сайте «Миротворец». Его окрестили «антиукраинским пропагандистом» и «соучастником преступлений российской власти против Украины и ее граждан». «Единственный в ЕС отказывается пропускать через территорию своей страны оружие для Украины и выступает против отказа от российского газа даже в долгосрочной перспективе», — говорится в сообщении «Миротворца».

Напряжение возникло давно

При этом ошибочно полагать, что Венгрия столкнулась с подозрениями в намерении захватить часть территории Украины только на фоне российской спецоперации. В действительности такие утверждения звучат уже давно. В частности, буквально за день до начала СВО, 23 февраля, бывший тогда депутатом Верховной Рады Илья Кива писал в своем Telegram-канале, что Венгрия, Польша и Румыния могут предъявить права на некоторые территории, которые вошли в состав Украины в советское время. Он раскритиковал проводимый в стране курс на декоммунизацию.

Сценарий захвата украинских территорий этими странами он назвал возможным, поскольку местные жители получают второе гражданство.

Тернопольская, Черновицкая, Волынская, Львовская области давно к этому подготовились, получив второе гражданство и с нетерпением ждут своей «аннексии». Илья Кива Экс-депутат Верховной Рады Украины

Аналогичным образом еще в декабре высказывался депутат Верховной рады Максим Бужанский, по мнению которого польский, румынский и венгерский реваншизмы никуда не делись, а слабость Киева играет им на руку и дает возможность пересмотреть историю региона.

«Эти попытки <…> ставят под сомнение законность пребывания в составе Украины Закарпатья, Буковины и Западной Украины, естественно», — сказал Бужанский.

По его мнению, Венгрия открыто ведет политику, направленную на отторжение нескольких регионов и может ввести войска для «защиты венгерского населения».

Необоснованные опасения

Вместе с тем эксперты считают опасения украинских политиков насчет захватнических намерений Венгрии необоснованными. На данный момент нет ни одного ни официального, ни даже неофициального заявления с венгерской стороны о готовности оккупировать Закарпатье и те территории, на которых большинство населения говорит на венгерском языке, обратил внимание политолог Андрей Суздальцев. Как он отметил, об этом никогда не говорили ни правительство Венгрии, ни общественные организации, ни политические партии.

«Нельзя сказать, что Венгрия готовится к захвату части украинской территории, как Польша. Не нужно путать Будапешт с Варшавой.

Вот Варшава рассматривает перспективу ввода войск на Западную Украину, она проводит политику единого государства, снятия границ между Польшей и Украиной. Есть проект закона, по которому граждане Польши будут получать привилегии, которые даже больше, чем для граждан Украины», — сказал политолог «Газете.Ru».

По его словам, это также косвенно говорит о том, что Украина не справляется с боевыми действиями с Россией и пытается через Польшу втянуть НАТО в войну против России.

Он отметил, что несмотря на отсутствие у Венгрии намерений оккупировать часть территории Украины, в отношениях двух стран существует проблема положения венгерского меньшинства в республике. По его словам, в особенности речь идет о насаждении среди этнических венгров украинского языка.

Венгерское правительство хочет, чтобы проживающие на территории Украины венгры могли разговаривать на родном языке и чтобы их дети могли учиться на родном языке,

заявил бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник. По его словам, Будапешт оказывает венгерскому меньшинству на Украине очень большую гуманитарную, медицинскую помощь, но у них все равно нет условий для изучения родного языка, это возможно только факультативно. К тому же на этих территориях проводится жесткая политика в отношении местных лидеров, обратил внимание экс-депутат.

«Я неплохо знаю отдельных венгерских политиков и не вижу с той стороны стремления забрать часть территорий, а вот стремление защитить венгров существует», — сказал он «Газете.Ru».