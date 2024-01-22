«Поучаствовать в кастинге Вашингтона»: зачем Кличко критикует Зеленского Политолог Брутер: США имитируют противостояние Кличко и Зеленского на Украине

Мэр Киева Виталий Кличко обрушился с критикой на руководство Украины. По его мнению, страна превращается в автократию под управлением президента Владимира Зеленского. Кличко обеспокоен давлением на СМИ и уходом от прозападных реформ. Политик уверяет, что его опасения разделяют и на Западе. Зачем Кличко заговорил об авторитаризме на Украине и к чему приведет конфликт с Зеленским — в материале «Газеты.Ru».

Нынешнее правительство Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским ведет страну в неправильном направлении, считает мэр Киева Виталий Кличко. В интервью The Globe and Mail он высказал мнение, что Украина становится «все более автократичной».

«Движение, то, что мы видим сейчас, я не могу назвать демократией. Здесь пахнет вертикалью и авторитаризмом. За этим стоит желание некоторых людей — я не могу назвать их имена — но они хотят, чтобы все было централизовано, и поэтому я вижу на Украине централизованные СМИ и телевидение, а также они пытаются централизовать власть, построить вертикаль» Виталий Кличко Мэр Киева

Киевский мэр посетовал на давление на критиков Зеленского, проблемы со свободой СМИ — все каналы уже 23 месяца (с начала военного конфликта с РФ) транслируют один телемарафон. По его словам, прозападные реформы, за которые боролись украинцы последние 20 лет, сведены на нет. Кличко заметил, что рассказывал о своих опасениях послам западных стран и некоторые их разделяют.

Контекст конфликта

Высказывания мэра Киева в адрес лидера Украины появились на фоне споров внутри страны из-за законопроекта по новым правилам мобилизации, которые называют антиконституционным, задержки поставок новой военной помощи от Запада и провала попытки контрнаступления.

Однако по факту конфликт Зеленского и Кличко продолжается с 2019 года. Местные СМИ, в том числе портал «Страна.ua», не раз писали о попытках украинского президента уволить мэра, чтобы получить контроль над Киевом за счет «своего человека». С началом СВО противостояние политиков ушло на второй план, но ненадолго. Конфликт получил новое развитие в 2023 году: Кличко встал на сторону главкома ВСУ Валерия Залужного, поспорившего с Зеленским о положении на фронте.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты полагают, что Кличко, обвиняя Зеленского в авторитаризме, решает свои политические задачи. Так эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер считает, что мэр Киева хочет «поучаствовать в кастинге, который Вашингтон проводит на место Зеленского».

«Вряд ли США захочет менять Зеленского на Кличко, но тем не менее участвовать в кастинге не запрещается. Тут могут быть совершенно неожиданные люди на такие должности.

Скорее всего, Залужный или [глава СБУ Кирилл] Буданов тоже бы хотели поучаствовать в кастинге, а также [руководитель офиса президента Украины Андрей] Ермак и [спикер Рады Руслан] Стефанчук», — уверен эксперт.

В свою очередь политолог Андрей Суздальцев допустил, что политическим амбициям Кличко мешает отказ от президентских выборов под предлогом военного положения. По его мнению, такое решение раздражает мэра Киева, как и многих других.

«Что касается перспектив Кличко, то они есть. На Украине давно президенты не имеют возможности выйти на второй срок. Народ живет тяжело, масса недовольства и ожиданий. Украинские политики прекрасно умеют пользоваться протестным голосованием, что показывает история самого Зеленского. В какой-то момент население отвернулось от Порошенко и готово было избрать кого угодно. Повторения этого сценария боится и сам Зеленский», — сказал эксперт.

Смена власти маловероятна

Формально Кличко может бросить вызов Зеленскому. По прошлогоднему опросу Киевского международного института социологии (КМИС), столичный мэр входит в тройку лидеров по уровню доверия со стороны украинцев: 52% положительных отзывов против 43% отрицательных. Но Зеленский занимает первое место в исследовании, ему доверяют 77% респондентов, а обратной точки зрения придерживаются лишь 22%.

Кроме того, проведение предвыборной кампании осложняется не только военным положением, но и проблемами с электоратом. По подсчетам украинского Института демографии и социальных исследований, как минимум 9 млн граждан Украины находятся за границей. При этом весной 2023 года население страны оценивали в 29 млн человек.

С точки зрения Владимира Брутера, в целом политическое противостояние на Украине ограничено, потому что страна не в состоянии принимать большинство серьезных решений самостоятельно. Он считает, что конфликты в руководстве Украины будут «имитационными».

«Если посмотреть на противостояние украинского лидера с главкомом ВСУ, то оно тлеет, но не горит. Никто им не разрешит выяснять отношения в публичном пространстве больше того, что они уже делают. И снять Залужного Зеленский самостоятельно не сможет. Вашингтон не допустит, чтобы внутренние конфликты на Украине становились опасными, но и не будет полностью их купировать», — добавил эксперт.

В то же время политолог Андрей Суздальцев уверен, что в текущих условиях на Украине нет возможности вести какую-либо предвыборную кампанию.

«Нет СМИ, интернет прощупывается на предмет высказываний против власти, народ занимается доносами. На Украине сильно прорежена политическая элита и реальной борьбы нет. Все, кто выступают против власти, объявляются сторонниками России и предателями. В такой ситуации никакого противостояния быть не может», — утверждает эксперт.