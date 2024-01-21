Слуцкого хотят изгнать из Госдумы. Он послушал «Жириновского» и предложил похоронить Ленина

Председатель непарламентской партии «Коммунистов России» Сергей Малинкович хочет лишить мандата главу ЛДПР (Либерально-демократической партии России») Леонида Слуцкого, который предложил похоронить Владимира Ленина вместе с его матерью. Для этого Малинкович намерен обратиться в Госдуму, сообщило агентство РИА Новости.
«Партия направит в Государственную Думу РФ на имя господина [спикера Госдумы Вячеслава] Володина требование лишить депутата Слуцкого мандата в связи с его разжигающим рознь в обществе предложением перезахоронить Ленина.
Такие заявления противоречат курсу на консолидацию общества в период СВО, это безответственный политик, и он должен навсегда потерять статус депутата российского парламента.
Вопрос, где покоиться Ленину, давно решен, в том числе и родными Владимира Ильича», — заявил Малинкович.
Стоит отметить, что он, как и Слуцкий, намерен участвовать в президентских выборах в 2024 году.
«Очень опасная тема»
Пресс-секретарь КПРФ («Коммунистической партии Российской Федерации») Александр Ющенко в разговоре с изданием «Подъем» сказал, что Слуцкий с помощью своего высказывания хочет попасть в новостную повестку: подобные заявления «сегодня вносят определенную дестабилизацию в общество и несут провокационную цель».
«Захоронен Ленин согласно законодательству и согласно всем православным традициям. Тема перезахоронения некрополя на Красной площади очень опасная. Там захоронены великие люди, которые олицетворяли советскую эпоху. С чего вдруг господин Слуцкий начнет раскапывать Красную площадь?» — задался вопросом Ющенко.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с kp.ru тоже подчеркнул, что Ленин захоронен по правилам:
«Есть российское законодательство о захоронении (в могилу или в склеп) — там прописан весь порядок. Ленин захоронен в склепе, ниже трех метров от уровня земли, в строгом соответствии со всеми законами, включая православные».
Зюганов добавил, что решение о захоронении Ленина приняли на II съезде Советов, регионы РФ с этим согласились. По его словам, Владимир Путин против перезахоронения останков людей, которые покоятся на Красной площади.
Совет нейросети
21 января нейросети «Жириновский» задали вопрос: «Не пора ли уже похоронить Ленина по-человечески?». На что она ответила:
«Ленин умер сто лет назад? Как летит время! А этот его Мавзолей?
Ну, когда-то он был важным символом, а теперь это просто развлечение для туристов, как египетские пирамиды и мумии! Глоток прохлады и покоя среди летнего зноя и суеты, с бесплатным входом!
Пусть сами коммунисты решают, устраивает ли их такое отношение к их мертвому вождю. Или лучше прекратить навсегда этот странный аттракцион».
Лидер ЛДПР в своем Telegram-канале согласился с этой точкой зрения. Он заявил, что в России и так достаточно мест для туристов:
«Как минимум, упокоение усопшего — важный для христиан и цивилизованных людей обряд, проявление уважения и памяти. При этом сам Владимир Ильич хотел быть похоронен рядом с матерью. Считаю, пришло время исполнить волю революционера».
Россияне выступают за захоронение
Специалисты ВЦИОМ (Всероссийского центра изучения общественного мнения) выяснили, что 57% опрошенных россиян считают важным захоронить тело Ленина.
При этом они не сошлись во мнении, когда именно это нужно сделать. 30% выступили за немедленное захоронение останков, а 27% предложили подождать, «когда уйдет поколение, для которого Ленин по-прежнему дорог». Еще 33% опрошенных считают, что тело вождя нужно оставить в Мавзолее.
«Большая часть россиян по-прежнему склоняется ко мнению, что торопиться с принятием решения о дальнейшем пребывании тела Владимира Ленина в Мавзолее не следует», — отмечается в исследовании.