Трамп выиграл кокусы в штате Айова. Что теперь? Трамп уверенно одержал первую победу в гонке за выдвижение в президенты

Дональд Трамп одержал уверенную победу на первых кокусах Республиканской партии в штате Айова. Политик набрал вдвое больше голосов, чем его ближайшие конкуренты, и получил поддержку кандидата, решившего выйти из гонки. Следующим этапом внутрипартийной борьбы станут первичные выборы в Нью-Гэмпшире в конце января. Что будет с Трампом дальше — в материале «Газеты.Ru».

Бывший президент США Дональд Трамп празднует победу после кокусов (собрания сторонников политических партий или общественных групп) Республиканской партии в штате Айова. Политик получил большинство голосов по итогам партийных собраний. Как сообщило Associated Press, за Трампа проголосовали 51% избирателей.

Вторую строчку занял губернатор Флориды Рон Десантис с 21,2% голосов, а замыкает тройку лидеров бывший постпред США при ООН Никки Хейли (19,1%). Четвертое место ушло бизнесмену Вивеку Рамасвами, его поддержали 7,7% избирателей. Остальные претенденты получили менее 1% голосов.

Голосование показало почти абсолютное доминирование Трампа в штате. Экс-президент США выиграл в 98 из 99 округов Айовы. Уступил Трамп лишь в Джонсоне, тут его обошла Хейли набрав 1271 голос против 1270 у бывшего президента.

Курс на Нью-Гэмпшир

В американском медиапространстве итоги голосования в Айове в целом считают ожидаемыми. Восемь лет назад Трамп проиграл в этом штате, уступив сенатору Теду Крузу, и с тех пор укрепил свои позиции. По версии ряда СМИ, если бы политик набрал меньше 50%, то он бы «не оправдал ожиданий».

После кокусов в Айове внутрипартийная борьба должна продолжиться в Нью-Гэмпшире, где состоятся первые праймериз в рамках предвыборной гонки 2024 года. Как ожидается, Трамп может победить и там, но уже не столь показательно. По январскому опросу Emerson College, экс-президента поддерживают 44% избирателей, следом идет Хейли с 28%.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сходятся на том, что Трамп на пути к выигрышу номинации в качестве кандидата в президенты от Республиканской партии. Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин считает, что у политика в целом нет конкурентов.

«Мы наблюдаем продолжение прошлогоднего тренда — возвышение Трампа. Пока нет никакого, кто мог бы сравниться с бывшим президентом США. Главный его конкурент среди республиканцев — Рон Десантис — уступает ему вдвое. А Вивек Рамасвами вообще отказался от участия в выборах после кокусов в Айове. Голоса за него, вероятно, уйдут в копилку Трампа, учитывая, что бизнесмен продвигал полностью трампистскую повестку.

В итоге у республиканцев экс-президент США лидирует, и даже в сравнении с демократами он смотрится выигрышней», — пояснил эксперт.

В свою очередь политолог-американист Малек Дудаков отметил, что кокусы в Айове завершились вполне ожидаемо: опросы подтвердились, Трамп получил более 50% голосов:

«Дальше первичные выборы состоятся в Нью-Гэмпшире, где политик, вероятно, столкнется с определенной конкуренцией. По опросам, Трамп может рассчитывать на примерно 45% голосов, а второе место уйдет Никки Хейли с 30%. Но в целом экс-президент США идет к успеху и, скорее всего, победит во всех первых штатах на праймериз. А после супервторника 5 марта станет де-факто победителем внутрипартийных выборов, поскольку дальше его будет сложно обойти по количеству делегатов».

«Чертова дюжина» стала пятеркой

Изначально среди республиканцев баллотироваться в президенты собирались 13 политиков, однако к кокусам в Айове подошли лишь шесть кандидатов. Помимо Трампа, Десантиса, Хейли и Рамасвами, в борьбе приняли участие экс-губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон и бывший глава Нью-Джерси Крис Кристи. Исход голосования сократил число претендентов еще больше — из гонки вышел самый молодой участник.

Как заявил Рамасвами, выступая перед своими сторонниками в Айове, он принял решение приостановить президентскую кампанию, поскольку ему не удалось добиться желаемых результатов. По его словам, он выходит из гонки и будет поддерживать Трампа.

«Сегодня вечером я позвонил Дональду Трампу, чтобы сказать ему, что поздравляю его с победой. И теперь, продвигаясь вперед, он получит мою полную поддержку на посту президента». Вивек Рамасвами Предприниматель, кандидат в президенты США

Политик допустил, что может присоединиться к команде Трампа, в том числе в качестве вице-президента, если так будет «лучше для будущего США». Ряд СМИ сообщали о том, что Рамасвами может получить такое предложение, в том числе из-за продвижения довольно протрампиской повестки во время своей кампании.

В частности, 38-летний бизнесмен обещал в случае своей победы на выборах помиловать бывшего президента, который с лета 2023 года столкнулся с серией уголовных обвинений. Кроме того, Рамасвами призывал к завершению конфликта на Украине путем переговоров, а также требовал отказа от вступления этой страны в НАТО.

Фактор Трампа

Снижение числа претендентов лишь увеличивает шансы Трампа на выдвижение от партии. Однако в рамках кампании 2024 года сохраняется фактор неизвестности, завязанный на уголовных обвинениях против Трампа, а также на кампании ряда демократических штатов по запрету на участие политика в праймериз. При этом последний момент теоретически может помешать экс-президенту участвовать в голосовании в целом.

С точки зрения Блохина, возможное отстранение Трампа от выборов зависит от решения Верховного суда, куда юристы политика подали апелляции на иски штатов:

«В Верховном суде сейчас перевес на стороне консервативных судей, и многие юристы считают, что право в этих вопросах на стороне Трампа. Но учитывая текущую ситуацию в США, в частности уровень ненависти к политику, ждать можно любого исхода.

Если на Трампа будут давить, то ядерный электорат трампистов может консолидироваться в большей степени. Речь идет о сторонниках политика среди жителей сельской местности, которые обычно хорошо вооружены.

Кроме того, недопуск Трампа к выборам нанесет огромной имиджевый ущерб самой политической системе США».

В то же время Дудаков допускает, что политик лишь выиграл от расследований в его отношении. По его словам, пока ситуация серьезно не мешает Трампу вести предвыборную кампанию.

«Уголовные обвинения и прочие моменты во многом помогли Трампу. За счет этого он смог консолидировать вокруг себя республиканский электорат, недовольный судебным давлением. Более того, никаких особых проблем из-за этих дел не возникло. Конечно, Трампу нужно ходить на судебные слушания, но он вполне успешно разыграл карту того, что представляет себя жертвой политических гонений. В итоге все это ему скорей помогает», — пояснил эксперт.