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Средства ПВО сбили десять ракет над Белгородом

Губернатор Гладков: системы ПВО сбили десять украинских ракет над Белгородом

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Телеграм-канал «Элитный Белгород»

Над Белгородом и Белгородским районом утром сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, российские военные сбили десять ракет над территорией города и в пригородах.

Глава региона отметил, что серьезных повреждений не зафиксировано, однако фрагмент украинского снаряда повредил один жилой дом — выбил стекла. Гладков пояснил, что для выяснения подробностей нужно осмотреть территории и опросить местных жителей. Он заявил, что ждет подробный доклад о случившемся.

Утром 18 января в Беголороде объявили ракетную тревогу. Однако сигнал отменили через 20 минут после начала.

В ночь на 17 января администрация Белгорода вновь объявляла в городе ракетную опасность. Спустя некоторое время Гладков пояснил, что системы противовоздушной обороны сработали над Белгородом и Белгородским районом. По уточненным данным, в общей сложности были сбиты семь беспилотников.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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