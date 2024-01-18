Средства ПВО сбили десять ракет над Белгородом

Над Белгородом и Белгородским районом утром сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, российские военные сбили десять ракет над территорией города и в пригородах.

Глава региона отметил, что серьезных повреждений не зафиксировано, однако фрагмент украинского снаряда повредил один жилой дом — выбил стекла. Гладков пояснил, что для выяснения подробностей нужно осмотреть территории и опросить местных жителей. Он заявил, что ждет подробный доклад о случившемся.

Утром 18 января в Беголороде объявили ракетную тревогу. Однако сигнал отменили через 20 минут после начала.

В ночь на 17 января администрация Белгорода вновь объявляла в городе ракетную опасность. Спустя некоторое время Гладков пояснил, что системы противовоздушной обороны сработали над Белгородом и Белгородским районом. По уточненным данным, в общей сложности были сбиты семь беспилотников.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.