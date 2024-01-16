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Политика

Военная операция на Украине, день 692-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 692-й день

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Александр Полегенько/ТАСС
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили три украинских беспилотника над Воронежской областью. Экипаж танка Т-90М ВС РФ прямой наводкой уничтожил дом с бойцами ВСУ на Артемовском направлении. Украинские солдаты готовы воевать с помощью лопат, если страны Запада перестанут поставлять Киеву оружие, считает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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08:46

08:20

Экипаж танка Т-90М Вооруженных сил РФ уничтожил место размещения 12 военнослужащих Вооруженных сил Украины на Артемовском направлении прямой наводкой, сообщили в Минобороны России.

08:15

Солдаты Вооруженных сил Украины готовы воевать с помощью лопат, если страны Запада перестанут поставлять Киеву оружие. Такое мнение в интервью американской телекомпании ABC выразил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Время уходит, но не наши приверженность и решимость защищать нашу страну. Я, черт возьми, серьезен, когда говорю, что даже если у нас закончится оружие [стран Запада], мы будем воевать лопатами», — сказал Кулеба в ответ на вопрос о том, как разногласия в Вашингтоне вокруг выделения помощи Киеву сказываются на состоянии дел в украинской армии.

08:11

⚡️ Дежурные средства ПВО РФ за ночь уничтожили пять и перехватили три беспилотника Вооруженных сил Украины над Воронежской областью, также четыре БПЛА перехвачены над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

08:04

Несовершеннолетняя девочка получила травмы во время атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на Воронеж, сообщил в Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.

У девочки — резаные раны руки, ноги и шеи. Медицинскую помощь ей оказали на месте.

08:02

⚡️ Воронеж был атакан беспилотниками, в городе введен режим ЧС, сообщил мэр города Вадим Кстенин.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию 692-го дня специальной военной операции России на Украине.

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