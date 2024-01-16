Военная операция на Украине, день 692-й

Экипаж танка Т-90М Вооруженных сил РФ уничтожил место размещения 12 военнослужащих Вооруженных сил Украины на Артемовском направлении прямой наводкой, сообщили в Минобороны России.
Солдаты Вооруженных сил Украины готовы воевать с помощью лопат, если страны Запада перестанут поставлять Киеву оружие. Такое мнение в интервью американской телекомпании ABC выразил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«Время уходит, но не наши приверженность и решимость защищать нашу страну. Я, черт возьми, серьезен, когда говорю, что даже если у нас закончится оружие [стран Запада], мы будем воевать лопатами», — сказал Кулеба в ответ на вопрос о том, как разногласия в Вашингтоне вокруг выделения помощи Киеву сказываются на состоянии дел в украинской армии.
⚡️ Дежурные средства ПВО РФ за ночь уничтожили пять и перехватили три беспилотника Вооруженных сил Украины над Воронежской областью, также четыре БПЛА перехвачены над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Несовершеннолетняя девочка получила травмы во время атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на Воронеж, сообщил в Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.
У девочки — резаные раны руки, ноги и шеи. Медицинскую помощь ей оказали на месте.
⚡️ Воронеж был атакан беспилотниками, в городе введен режим ЧС, сообщил мэр города Вадим Кстенин.