Военная операция на Украине, день 692-й

08:15

Солдаты Вооруженных сил Украины готовы воевать с помощью лопат, если страны Запада перестанут поставлять Киеву оружие. Такое мнение в интервью американской телекомпании ABC выразил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Время уходит, но не наши приверженность и решимость защищать нашу страну. Я, черт возьми, серьезен, когда говорю, что даже если у нас закончится оружие [стран Запада], мы будем воевать лопатами», — сказал Кулеба в ответ на вопрос о том, как разногласия в Вашингтоне вокруг выделения помощи Киеву сказываются на состоянии дел в украинской армии.