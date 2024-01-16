Президент РФ Владимир Путин во время встречи с главами муниципальных образований субъектов России, 16 января 2024 года

«Прыгающие без штанов», гендерно-нейтральные туалеты и придурки в Киеве: главное из выступления Путина Путин предрек очень серьезный удар по украинской государственности

Президент России Владимир Путин обсудил много тем на встрече с главами муниципалитетов: от обстрелов Белгорода до русских эмигрантов, которые не могут жить в странах с гендерно-нейтральными туалетами. Президент также рассказал, почему Украина может получить «невосполнимый» удар по своей государственности, и чем голосование в новых регионах России отличалось от выборов в США.

Об обстрелах Белгорода

Удары ВСУ по гражданским объектам в России не имеют военного смысла, они сделаны на показ перед западными союзниками Киева, заявил на встрече президент.

«Люди со стороны спрашивают: «А зачем киевские власти делают то, что они делают? Обстреливают мирные города, населенные пункты, бьют по площадям. Какой в этом военный смысл?» Никакого. Нулевой. А зачем они это делают? Ответ есть. Первое — показать своему народу и их спонсорам, которые деньги дают на оружие и боеприпасы, показать, что они в состоянии отвечать на действия России. <...> Пытаются показать, что они тоже могут что-то сделать», — пояснил Путин.

Он добавил, что так Киев пытается отвлечь внимание украинцев и «спонсоров» от «полного и абсолютного провала» своего контрнаступления. Политик указал, что ВСУ действуют «варварским способом».

«Вместо того, чтобы решать военные задачи, <...> просто по мирным населенным пунктам удары наносят, причем не избирательным оружием. Система залпового огня просто по площадям лупит», — сказал российский лидер.

Как добавил президент, со своей стороны Россия наносит «точечные удары» по военной инфраструктуре и предприятиям ВПК «на всю глубину украинской территории».

Путин уточнил, что накануне, 15 января, говорил с главой Белгородской области, страдающей от обстрелов ВСУ, Вячеславов Гладковым. «Мы с ним все вопросы [поддержки местных жителей и защиты региона] подробно обсуждали», — сообщил президент, не раскрывая подробности.

Политик также поблагодарил жителей приграничных регионов за «мужество и сплоченность». Он отметил, что местные муниципальные служащие помогают пожилым людям, детям и женщинам во время украинских атак. «Это просто действительно проявление лучших черт национального характера», — подчеркнул президент.

В целом, по словам Путина, сплоченность российского общества и стойкость экономики РФ оказались «полной и абсолютной неожиданностью» для противников страны.

О «придурках» в Киеве и срыве мирных переговоров

Путин назвал «придурками» власти Украины, которые весной 2022 года упустили возможность закончить конфликт. По словам президента, тогда стороны смогли «договориться обо всем», но затем Киев передумал под влиянием Лондона.

«Сейчас [в Киеве] публично сказали, в том числе руководитель [украинской] переговорной группы [Давид Арахамия] сказал: «Да, мы были готовы [к миру с Россией], мы это упустили, поскольку приехал тогдашний премьер-министр Великобритании господин [Борис] Джонсон и уговорил нас не реализовывать эти договоренности». Ну, придурки, нет? ... Это просто лишний раз подчеркивает, что они не самостоятельные люди. Это для всего мира очевидно», — сказал российский лидер.

Арахамия в конце ноября прошлого года рассказал, что на стамбульских переговорах Россия была готова закончить войну, если Украина обязуется не вступать в НАТО. Среди причин отказа Украины Арахамия назвал влияние Джонсона, который приехал в Киев и сказал ничего не подписывать с Россией и «просто воевать».

Путин на встрече подчеркнул, что Арахамия на переговорах подписал соответствующие договоренности с Россией. »[Его] подпись стоит, у нас документ лежит», — напомнил президент.

Он добавил, что Россию попросили «подать какой-то знак», что Кремль действительно готов закончить конфликт мирным путем. Тогда, по словам Путина, Россия отвела войска от Киева. «Отвели — через день, они выбросили в помойку все договоренности», — резюмировал президент.

Путин указал, что сейчас «невозможно», чтобы Москва отказалась от завоеваний СВО. «Западные элиты» тоже это понимают, тем не менее, Москву пытаются побудить изменить эту позицию.

О будущем Украины как независимого государства

Путин заявил, что изначально на «самостийность» Украины никто не покушался, хоть и «непонятно, что это такое».

«Мозги там [на Украине] закомпостировали людям. Поговорили про какую-то самостийность. На нее никто не покушался никогда. Да и вообще это не понятно, что такое», — считает российский лидер.

Он добавил, что сейчас действительно есть угроза для «украинской государственности». Однако, как считает Путин, в этом виноваты сами украинские власти, которые не хотят договариваться с Россией.

«Не хотят [в Киеве переговоров с Россией], не надо. <...> Сейчас провалилось их контрнаступление, инициатива полностью находится в руках российских вооруженных сил. Если так будет дальше продолжаться, украинской государственности может быть нанесен невосполнимый, очень серьезный удар. Но это их зона ответственности. Это будет тогда результатом их политики», — отметил президент.

Он добавил, что Украина не сможет победить. Причина в том, что там «предали своих предков», «пересели на чуждые нам традиции», обратившись к НАТО, и «на пьедестал почета выставляют явных нацистов и пособников Гитлера».

«Это люди, которые, не начав еще ничего делать, уже все проиграли. Они предали своих предков, предали свой народ и свои интересы. <...> Предатели никогда вдолгую не побеждают, они могут чего-то там цапнуть, чего-то спереть, утащить и где-то там под одеялом сожрать. Но никогда успех на их стороне не будет», — резюмировал Путин.

О том, чем голосование в новых регионах России отличается от выборов в США

По словам Путина, голосование в бывших украинских регионах о присоединении к России было невозможно сфальсифицировать. В отличие от президентских выборов США, которые проходят по почте.

«В Соединенных Штатах фальсифицировали предыдущие выборы через голосование по почте. Понятно, что это за голосование по почте: скупали за десять долларов бюллетени, вписывали и без всякого наблюдения со стороны наблюдателей вбрасывали в почтовые ящики — и все», — утверждает президент.

Он отметил, что людей «невозможно» заставить прийти на участок, если они не хотят голосовать. А высокий процент голосов за присоединение к России (в ЛНР 98,42%, в ДНР 99,23%, в Херсонской области 87,05%, в Запорожье 93,11%) объясняется тем, что местные жители просто «всегда мыслили себя частью России».

«Под дулом автомата не заставишь: если бы люди не захотели, просто не пришли бы на участки — и все. Это называется голосование ногами. Здесь же — пришли и проголосовали. А что это, если не демократия? Волеизъявление народа — это и есть демократия. Поэтому, если они там из-за бугра пытаются пропеть про ту демократию, которую они стараются нам навязать, — ничего у них не выйдет. Не выйдет прежде всего потому, что люди думают по-другому», — сообщил Путин.

Как уточнил президент, сейчас власти стараются помогать присоединенным регионам. По итогам 2023 года они получили «большие деньги» — 1,077 трлн руб. По словам политика, такую сумму позволили потратить рост российского ВВП и работа финансовой, банковской системы.

О «голой вечеринке» Ивлеевой

Президент впервые упомянул скандальную историю. На встрече политик косвенно использовал ее, чтобы поставить в пример тех, кто прошел «горнило» СВО. Путин обратил внимание на то, что люди с военным опытом не стали бы «прыгать без штанов» на вечеринке. По его мнению, ветераны СВО, как достойные граждане, могли бы работать в органах местного самоуправления и помочь решить кадровый голод в этой сфере.

«Есть очень важное направление — это укрепление кадрового потенциала. <...> Надо, конечно, обращать внимание на ребят, которые возвращаются из зоны специальной военной операции. <...> Когда люди решаются на это, когда проходят это горнило, возвращаются, очень многие приоритеты жизненные выстраиваются по-другому. Здесь уже не будешь прыгать без штанов на каких-нибудь там мероприятиях», — сказал Путин.

Президент отметил, что «страна в целом» заинтересована в том, чтобы в местное самоуправление приходили «подготовленные, перспективные, умеющие и желающие работать». Российский лидер подчеркнул, что эта сфера имеет важнейшее значение.

«Такие люди [вернувшиеся с СВО], если у них есть склонность к работе подобного рода [в местном самоуправлении], конечно, их нужно привлекать к этой работе», — считает политик.

Он также призвал привлекать больше молодежи, за которой будущее. Путин обратил внимание на то, что молодые лучше чувствуют сверстников «пропускают через себя поколенческие вещи» и способны тоньше реагировать на запросы общества.

О депортации россиян из Прибалтики

Во время встречи Путин сказал, что сейчас в Латвии и других странах Балтии россиян «просто выбрасывают за кордон».

«То, что сейчас происходит в Латвии, в других прибалтийских республиках, когда русских людей выбрасывают просто за кордон. Понимаете, это же очень серьезные вещи, затрагивающие напрямую безопасность нашей страны», — считает президент.

С сентября 2023 года россияне и белорусы в Латвии для продления ВНЖ должны предоставить справку о владении латышским языком. Посольство РФ заявило, что из-за новых правил под угрозой высылки из страны оказались 1167 россиян, большая часть которых старше 60 лет.

О гендерно-нейтральных туалетах

По словам Путина, все больше эмигрировавших россиян хотят вернуться на родину, в том числе из-за гендерно-нейтральных туалетов, рядом с которыми не могут жить «люди с традиционными ценностями».

«Я имею к этому [возвращению россиян] отношение, бумаги соответствующие подписываю: все больше и больше желающих вернуться на родину из тех, кто уехал. Трудно растить детей в тех условиях, которые в некоторых странах Запада сегодня создаются. Извините, общие туалеты для мальчиков и девочек, еще что-то такое. Это стало уже вещью бытовой, обыденной. <...> Очень трудно жить в таких условиях для людей с традиционными, нормальными человеческими ценностями», — пояснил президент.