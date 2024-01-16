«Собиралась уехать на Украину»: Трепова объяснила, зачем выполняла задания кураторов

Дарья Трепова, устроившая теракт, в котором погиб военкор Владлен Татарский, рассказала, зачем выполняла задания украинских кураторов. По словам девушки, ее завербовал журналист Роман Попков после того, как она попросила его помочь с переездом на Украину. Сначала Трепова выполняла мелкие поручения, а потом Попков познакомил ее со своим другом по кличке Гештальт. Именно он, как утверждает девушка, отправил ей бюст со взрывчаткой. Подробности — в материале «Газеты. Ru»

Дарья Трепова, которую обвиняют в совершении теракта против военкора Владлена Татарского, рассказала, что выполняла задания украинского журналиста Романа Попкова и его друга по кличке Гештальт. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам подсудимой, Попкова она знает достаточно давно, весной 2022 года они подписались друг на друга в соцсетях.

«Я переживала из-за проведения СВО, я сочувствовала украинцам, на волне эмоций я ему написала о том, что нет ли возможности поехать волонтером на Украину, он ответил, что подумает», — рассказала Трепова.

Попков вышел на связь через полгода и сказал, что готов помощь девушке с переездом. После этого он начал давать Треповой небольшие задания, например, попросил купить незарегистрированные сим-карты. За это подсудимая получила деньги. Трепова рассказала, что общалась с Попковым каждый день.

Позже журналист познакомил ее со своим другом под ником Гештальт. Именно он отправил девушке посылку с бюстом, который она подарила Татарскому.

«Гештальт спросил меня: «А ты догадалась, что в посылке? Там бюст Татарского!» Я посмеялась. Из такси мне выносят большую коробку, меня испугал ее размер. Я спросила у него: а это не как в случае с Дарьей Дугиной? Гештальт ответил, что нет-нет, там только микрофон и трекер. Я поверила, но меня это испугало, они говорили, что посылка из-за границы идет. Я подумала, что из-за границы нельзя перевезти бомбу», — рассказала Трепова.

Ей также показалось странным то, что снизу бюста был пенопласт, под которым располагался металлический диск размером с пятирублевую монету. Гештальт объяснил, что «штука с микрофоном», которую нужно снять, и тогда он будет работать.

Другие подробности дела Треповой

Следственный комитет России заявил, что завершил расследование уголовного дела в отношении Дарьи Треповой 10 октября 2023 года. По версии следствия, 2 апреля 2023-го Трепова принесла в кафе «Патриот» в Санкт-Петербурге статуэтку, начиненную взрывчаткой, и передала ее военкору. В результате взрыва Владлен Татарский погиб, еще 52 человека получили ранения.

Теракт, по данным СК РФ, готовился на территории Украины. Треповой помогали журналист Роман Попков и украинец Юрий Денисов. Именно он, как считает ФСБ, с помощью сервиса доставки передал девушке бюст со взрывчаткой. Пока неизвестно, являются ли Денисов и Гештальт одним человеком. По словам Треповой, настоящего имени Гештальта она не знает.

То, что в бюсте, помимо взрывчатки, был еще и трекер, ранее установило следствие. Телеканал «78» сообщал, что в статуэтке был спрятан автомобильный GPS-маячок с прослушкой. С помощью него кураторы Треповой следили за ней, о чем девушка якобы не догадывалась. При этом, как утверждает источник канала, она точно знала, что в бюсте есть взрывчатка, потому что за несколько часов до теракта по инструкции сняла со статуэтки специальный магнит, чтобы взрывное устройство могло сработать.

За выполнение всех заданий Трепова получила от кураторов 191,5 тысячу рублей на криптокошелек, рассказала прокурор по делу Надежда Тихонова. Первый перевод был произведен 15 декабря 2022 года — чуть меньше чем за пять месяцев до теракта. Последний — 26 марта 2023-го. Деньги девушка получала с биткоинах.

Дарью Трепову обвиняют по трем статьям: теракт, хранение взрывчатки и подделка документов. Уголовное дело рассматривает 2-й Западный окружной военный суд, слушания начались 15 ноября 2023 года в Санкт-Петербурге.