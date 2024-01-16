Рэпер Vacio может отправиться в оркестровые войска. Там он будет зарабатывать 60 тыс. руб Адвокат Vacio рассказал, признали ли скандального музыканта годным к армии

Рэпер Vacio вышел на свободу после «голой вечеринки» Ивлеевой и сразу отправился решать свои вопросы с армией. Ранее комиссия в родном Екатеринбурге признала музыканта непризывным из-за проблем со здоровьем, но московский военкомат, судя по всему, отправит певца на службу. Vacio уже предложили отдать долг родине в облегченном варианте — служить в оркестре с зарплатой и съемной квартирой.

Рэпера Николая Васильева (Vacio) признали годным к военной службе и предложили записаться в «музыкальное подразделение» или «оркестровые войска», пишет Telegram-канал Mash.

По информации канала, ему сделали «заманчивое предложение» — служить «не в какой-нибудь холодной российской глубинке», жить не в казарме, а на съемной квартире, с правом уезжать домой каждые выходные и зарплатой 60 тыс. руб.

Сам музыкант после выхода из военкомата отказался комментировать ситуацию.

«Я пока сам не знаю», — ответил Васильев на вопрос журналистки Mash, куда его определили служить.

Адвокат исполнителя Роман Попов подтвердил «Газете.Ru», что певец может пройти военную службу в музыкальном подразделении.

«Да, шла речь [про музыкальное подразделение]. <...> В Министерстве обороны много разных подразделений. В соответствии с тем, куда человек нужен, к чему он больше пригоден, туда его Министерство обороны призывает», — указал юрист.

В составе вооруженных сил России есть отдельная военно-оркестровая служба — это больше 220 оркестров во всех военных округах и на Северном флоте. При этом военный оркестр играет в любую погоду, вплоть до минус 15 градусов . Чтобы инструменты не замерзали, в них заливают спирт, а играющим выдают специальные пластиковые мундштуки, чтобы губы не примерзали. В самых маленьких оркестрах служат около 20 человек, в самом большом — свыше 220. В отличие от большинства военнослужащих, кроме полевой, повседневной и парадной формы музыкантам выдают еще и концертную. Наравне с остальными члены оркестров сдают нормативы физподготовки.

Vacio получил повестку между двумя административными арестами, которые отбывал после вечеринки Ивлеевой. После первых 15 суток, по словам рэпера, его отвезли в военкомат и вручили повестку на 9 января. Однако в этот день Vacio не смог прийти, поскольку отбывал второй арест.

При этом Telegram-канал Shot утверждал, что Васильев решил пойти в армию сам на фоне скандала после «голой вечеринки». Канал писал, что так рэпер собирался «доказать, что никакого отношения к ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ) не имеет, а на самом деле настоящий мужик и готов к срочной службе».

В итоге Васильев вышел из спецприемника только в ночь на 16 января. Сразу после освобождения он встал на военный учет и днем 16 января сходил в военкомат Савеловского района.

«Как любой законопослушный гражданин России, он встал на воинский учет и прошел медкомиссию. Сейчас решается вопрос о его категории годности к военной службе», — сообщил адвокат рэпера 16 января.

Защитник подчеркнул, что его клиент считает службу в армии почетной обязанностью, «любит и поддерживает родину».

При этом ранее СМИ отмечали, что военная комиссия в родном городе певца, Екатеринбурге, признала его негодным по состоянию здоровья. Shot уточняет, что музыкант избежал армии из-за псориаза (хроническое аутоиммунное заболевание, проявляется как сыпь на коже, не заразно).

Однако повторная медкомиссия в Москве решила иначе и просто дала рэперу другую категорию годности, передает Mash. В то же время адвокат Васильева сообщил «Газете.Ru», что комиссия еще не определилась с категорией.

«До конца медицинскую комиссию он не прошел. Там будет устанавливаться категория годности, то есть это не от него зависит. Есть категории «А», «Б», «В». Комиссия решает, к какой категории он относится. В зависимости от этого он будет, например, в этой категории служить, в этой или в этой. Как будет установлена категория, он будет призван на военную службу», — пояснил защитник.

Cейчас Vacio 25 лет, соответственно, он попадает под призыв на срочную службу. С 1 января призывной возраст в России вырос до 30 лет.

Ранее Васильев интересовался через адвоката, почему бы в армию не пойти другому не служившему российскому рэперу — Ярославу Дронову (SHAMAN).

«Vacio предлагает SHAMAN на деле доказать свою преданность родине, отслужить контракт в качестве музыканта или в ином качестве в вооруженных силах РФ. Ему 31 год. Он не призывался на воинскую службу. Мне непонятно, как он ее избежал, и он подлежал также мобилизации, потому что подходит под возраст. Как он этого избежал — непонятно. Если Vacio будет служить, почему SHAMAN не может доказать на деле, что он любит Родину. Такой же гражданин, как Vacio, пусть послужит», — заявил адвокат Vacio.

SHAMAN избежал армии благодаря учебе, которая дает отсрочку от призыва, выясняло издание «ФедералПресс». В то же время, певец закончил образование в 25 лет, а призывной возраст тогда был до 27. Ни музыкант, ни его представители не прокомментировали предложение Vacio.

Помимо перспективы службы в армии Vacio получил из-за вечеринки Ивлеевой в общей сложности 25 суток ареста и штраф в 200 тыс. руб. за пропаганду ЛГБТ. Его задержали сразу после скандального мероприятия вечером 21 декабря. Уже 22 декабря суд признал рэпера виновным в мелком хулиганстве и арестовал на 15 суток. Пресс-релиз суда пояснял, что Васильев «участвовал в вечеринке в ночном клубе «Мутабор», нарушал общественный порядок, выражался грубой нецензурной бранью». После истечения ареста полиция задержала рэпера повторно, не выпустив его из отделения.

«Так любят делать наши милиционеры. Сначала человека закрывают по административке, а когда у него заканчивается срок административного ареста, прямо на выходе из СИЗО задерживают и забирают уже по уголовному или другому административному делу, закрывают в изолятор временного задержания», — отмечал юрист Андрей Марочкин.

По словам Vacio, после окончания первого ареста полиция начала с ним, якобы, профилактическую беседу, во время которой ему задавали «наводящие вопросы» насчет «провокаторов», которые во время вечеринки на камеру стянули носок с пениса музыканта. Рэпер повторил, что тогда обматерил людей за эту выходку, ему тут же вменили это в вину и вновь отвезли в суд. Тот арестовал Васильева еще на 10 суток, опять за мелкое хулиганство.

Во время заключения рэпер, по словам его адвоката, «сидел весь в бумагах» и работал над новой песней. Васильев также говорил, что в камере «позанимается спортом» и почитает книги.