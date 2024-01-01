Теракт в Белгороде, ход СВО и подросшие цены: о чем Путин говорил с ранеными военными Путин встретился с ранеными военными в госпитале Вишневского

Владимир Путин пообщался с раненными на СВО бойцами в Центральном военном клиническом госпитале им. Вишневского. На встрече он высказался о последнем обстреле Белгорода и рассказал, может ли Россия в ответ так же неизбирательно ударить по украинским городам. Президент оценил ход военных действий и состояние российской экономики. После посещения госпиталя он также принял участвующих в СВО военных в своей резиденции в Ново-Огарево.

Об ударе по Белгороду

ВСУ совершили теракт, когда неизбирательно обстреляли город 30 декабря, но Россия не должна отвечать ударами по мирному населению Украины, заявил Владимир Путин во время посещения Центрального военного клинического госпиталя им. Вишневского в Красногорске.

«То, что сейчас произошло в Белгороде, — это, безусловно, террористический акт. Почему? Потому что под прикрытием двух ракет —«Ольха» ... они ударили из систем залпового огня, РСЗО ... прямо по центру города, где люди гуляли перед Новым годом. Просто ... целенаправленный удар по гражданскому населению. Конечно, это теракт, по-другому и назвать нельзя», — сказал президент.

Он пояснил, что РСЗО (реактивная система залпового огня) — это неизбирательное оружие, оно бьет не точечно, а сразу по площадям.

По данным российского Минобороны, при ударе по Белгороду ВСУ использовали две ракеты «Ольха» «в запрещенном кассетном снаряжении», а также реактивные снаряды РСЗО «Vampire» чешского производства. Большинство из них сбили, но на город упали несколько снарядов «Vampire» и кассетные части ракет.

Глава государства отметил, что таким способом Киев хочет «запугать» Россию и «породить какую-то неуверенность у нас внутри страны». Он подчеркнул, что ни одно подобное «преступление против гражданского населения» не останется безнаказанным.

Один из военных, сержант Денис Шамалюк спросил президента, «можно ли и нужно ли» в ответ на обстрелы российской территории «вводить более жесткие меры воздействия на противника».

«Должны ли мы отвечать таким [же] образом? Конечно, мы можем, можем ударить по площадям в Киеве или любом другом городе. Денис, там дети гуляют, мамочки с колясками. Я понимаю, у меня у самого все кипит, я хочу тебя спросить: нам нужно так сделать, ударить по площадям?» — поинтересовался президент.

Шамалюк уточнил, что не предлагает бить по мирному населению, а говорит об ударах по военным объектам. Путин на это сказал, что РФ наносит такие удары:

«Мы бьем высокоточным оружием по местам, где принимаются решения, по местам скопления военнослужащих, наемников, по другим центрам подобного рода, по военным объектам, прежде всего. И они достаточно чувствительные, эти удары. <...> Будем наращивать те удары, о которых я сказал».

О «сдувшихся» ВСУ и условиях мира

Ситуация на фронте меняется и противники России постепенно «сдуваются», несмотря на все усилия Запада, рассказал политик.

«Вы, наверное, на поле боя видите, что постепенно «сдуваются». Когда снаряд летит — трудно понять, «сдуваются» они или нет, но в целом вы наверняка знаете — ситуация на поле боя меняется. Это несмотря на то, что весь так называемый в кавычках цивилизованный Запад с нами борется», — отметил глава государства.

Он добавил, что скоро у ВСУ иссякнут снаряды: украинская армия тратит до 6 тыс. снарядов 155 калибра за сутки боевых действий, а США производят в месяц только 14 тысяч снарядов. Россия же наращивает свое производство:

«Им танков поставили 400 с лишним — 450 или сколько там, а мы за год произведем и капитально отремонтируем 1600. Это не государственная тайна, на самом деле, наверное, будет и побольше. И так практически по каждой позиции. Поэтому несмотря на то что они испокон веков ставят такую задачу — разобраться с Россией, мы сами быстрее с ними разберемся, похоже».

По словам президента, постепенно политики за рубежом осознают, что «уничтожить» РФ с помощью Украины не получится. Поэтому на Западе меняется риторика насчет конфликта, и те, кто вчера говорил о том, что нужно нанести «стратегическое поражение России», сегодня подыскивают слова, чтобы сказать о необходимости закончить конфликт.

«Мы тоже хотим завершить конфликт, причем как можно быстрее, только на наших условиях. У нас нет желания воевать бесконечно, но и сдавать свои позиции мы не собираемся. Вы воевали, ранения получили там и прочее, и что мы, все сдадим, что ли? Здесь камеры работают, я бы сейчас здесь определенный жест показал, вы все знаете, что за жест. Так что этому не бывать», — пообещал Путин.

«Суть проблемы не в Украине»

Президент обратил внимание на то, что Запад не просто «помогает противнику» России, а сам является противником Москвы. По мнению Путина, западные страны «руками украинцев» решают свои вопросы и специально для конфликта с Россией долго «пестовали киевский режим».

«Сама Украина для нас не враг. А вот те, кто хотят уничтожить российскую государственность, те, кто хотят добиться, как они говорят, стратегического поражения России на поле боя, — это в основном на Западе. <...> Дело не в том, что нам не нравится, что Украине поставляют [оружие], не в этом суть проблемы. Суть проблемы не в Украине, а в тех, кто руками Украины пытается уничтожить Россию», — сказал политик.

close 100% Президент России Владимир Путин проводит встречу с участниками СВО, которые проходят лечение после ранений, в филиале №2 Национального медицинского исследовательского центра высоких медицинских технологий - Центрального военного клинического госпиталя имени А. А. Вишневского Министерства обороны РФ, 1 января 2024 года Кристина Кормилицына/РИА Новости

Путин указал, что на Западе «есть так называемые элиты», которым современная Россия кажется слишком большой, поэтому они хотят «раздробить» ее на пять частей. По его словам, некоторые там «публично об этом говорят и пишут на протяжении десятилетий». В то же время есть и те, кто симпатизируют РФ и «которые с нами душевно».

О возможностях российской армии

По мнению российского лидера, армия Россия «настолько боеспособна» и готова применять современное оружие, «насколько к этому не готова и не может делать ни одна армия мира». У Минобороны, как заявил Путин, есть «средства поражения, которых нет ни в одной армии мира».

«Я знаю, наверняка не хватает «на передке» и хотелось бы больше всего современного — и дронов, и прочего, хотелось бы побольше средств подавления дронов противника, которые, как мухи, там над вами летают. Я все понимаю, но все-таки то, что появляется, появляется достаточно быстро», — оценил президент.

Он добавил, что современные конфликты зависят от того, насколько быстро командование осознает, какое вооружение сейчас главное, переориентирует производство и внедряет новинки на фронте. По мнению политика, у России это «получается уже лучше и лучше».

«Отцы-командиры научились не выполнять задачи любой ценой. Во всяком случае так мне докладывают, и я всегда на этом настаиваю: любые наступательные операции проводить после серьезного огневого поражения противника», — сказал Путин.

В целом президент оценил ход СВО как «удовлетворительный», отметив, что власти стараются не давать «высших оценок». Он добавил, что сейчас инициатива на поле боя у России.

«Самое важное — то, что вы на фронте все держите жестко и, более того, практически стратегическая инициатива находится в наших руках сегодня», — подбодрил военных президент.

О российской экономике

Путин высказался и о российской экономике. Он признал, что инфляция в стране «чуть-чуть поднялась», и цены «подросли», но «все контролируемо». По итогам 2023 года валовой внутренний продукт (ВВП) России вырос на 3,5%.

«У нас минимальный уровень безработицы за всю историю России — 2,9%. Такого никогда не было. И реальные доходы населения подросли. <...> У нас устойчивая экономика и финансовая система. <...> Все социальные обязательства страна выполняет в полном объеме», — сказал лидер.

close 100% Президент России Владимир Путин во время посещения Центрального военного клинического госпиталя имени А. А. Вишневского Министерства обороны РФ, 1 января 2024 года. Слева: статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков Кристина Кормилицына/РИА Новости

Он заявил, что западные компании, уходя с российского рынка, надеялись, что в стране «все сразу рухнет», наступит массовая безработица и начнутся митинги с требованиями «хлеба и работы», но этого не произошло:

«Да, проблемы создали. Но, тем не менее, они преодолеваются. Вот, в том числе, малый и средний бизнес эффективно работает. Ушли какие-то иностранные предприятия. Наш бизнес сразу перехватил. Есть хорошие организаторы производства. Причем в самых разных отраслях. <...> И все работает».

Он добавил, что за последнее время в России создали «мощную и достаточно сбалансированную систему поддержки» семей с детьми, что это очень важно для будущего страны.

«Как это ни покажется странным, несмотря на то что мы находимся в состоянии вооруженного конфликта, все основные показатели жизнеспособности, эффективности страны, они возросли. И это, наверное, самый важный показатель состояния России», — заключил Путин.

А вот украинская экономика, по его мнению, полностью разрушена и держится «только на подачках». Путин добавил, что руководители Украины «ездят с протянутой рукой, клянчат лишний миллион долларов».

Встреча Нового года с военными

Путин также встретился в честь праздника с военными в своей резиденции в Ново-Огарево. Он рассказал, что лично думал над тем, что подарить приглашенным.

«В конце обеда вам будет вручено табельное личное оружие. И я думал-думал, что же такое еще придумать, чтобы не госнаграда, в то же время чтобы всегда можно было носить с собой, причем на любом виде одежды. И, мне кажется, хорошо придумал: такой маленький президентский штандарт, значок, он из правильного металла сделан, очень красиво, нашими мастерами сделан в Ярославле. Я думаю, что вам понравится», — поделился Путин.

Он также предложил всем выпить с ним шампанского, а то «что-то не пахнет пока Новым годом!». Во время встречи Путин попросил представителей разных видов войск пообщаться с ним и рассказать, как идет «боевая работа».