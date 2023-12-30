Только ультиматумы: в офисе Зеленского опровергли любую возможность переговоров Советник офиса Зеленского Подоляк пообещал, что Киев будет ставить РФ ультиматумы

В офисе украинского президента заявили, что не собираются вести переговоры с Россией. Украинская сторона рассчитывает, что помощь Запада не иссякнет, и Киев сможет ставить Москве ультиматумы. Тем временем Путин говорил, что Россия открыта к переговорам, но исходя из своих интересов.

Киев не будет вести переговоры с Россией, он будет только выдвигать ультиматумы, пообещал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире программы «VIP с Натальей Мосейчук».

«Переговоров не будет. В классическом смысле слова. Будут ультимативные требования к Российской Федерации на наивысшем уровне, и Россия их примет», — считает Подоляк.

Он пояснил, что это не «парадокс», а «объективное развитие войны, которое мы имеем». Советник также считает, Запад продолжит помогать Украине.

«Наши западные партнеры задействуют еще больше ресурсов, несмотря на то, что они будут вести дискуссии», — сказал Подоляк.

Он добавил, что Россия «не будет где-то там останавливаться», а будет «давить, пока не проиграет эту войну». Он также заявил, что в случае победы Москва установит на Украине «оккупационный режим», что приведет к трагическим последствиям для тысячи украинцев.

Россия не будет соглашаться на ультиматумы, ответила на высказывания Подоляка официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Россия никогда не подчинялась ультиматумам или шантажу. Каждого, кто приходил с мечом или гранатой, гнала взашей. Каждому, кто пытался уничтожить страну или ее народ, выписывала рецепт от расчеловечивания», — написала Захарова в Telegram.

На днях экс-замглавы МИД Украины Александр Чалый сказал, что во время стамбульских переговоров весной 2022 года президент России Владимир Путин «действительно хотел достичь мирного урегулирования с Украиной».

«Я был в тот момент в группе украинских переговорщиков. <...> В конце апреля мы были очень близки к тому, чтобы завершить войну каким-то мирным урегулированием. <...> Нам удалось найти вполне реальный компромисс. Путин действительно хотел достичь мирного урегулирования с Украиной», — поделился Чалый.

По его словам, мирное соглашение «по каким-то причинам было отложено». Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия ранее признавал, что Украина отказалась от стамбульских договоренностей, в том числе, после визита в Киев бывшего британского премьера Бориса Джонсона.

Президент Украины Владимир Зеленский 19 декабря на пресс-конференции заявил, что сейчас переговоры с Россией «не актуальны». Тем временем лидер партии «Батькивщина», экс-премьер Украины Юлия Тимошенко 27 декабря призвала Зеленского дать украинцам «план Б» по выходу из «этого сложного, достаточно трагического положения».

«Да, мы сегодня все за победу, за Украину, за территориальную целостность. Но лоб в лоб, как сегодня идет этот бой, Украине будет очень трудно вести долговременные затяжные войны. И потому я прошу президента: предложите стране план Б нашей победы», — обратилась Тимошенко.

«План А», как отмечает «Страна.ua», заключается в войне до выхода Украины на границы 1991 года и отказа до этого момента от любых переговоров с Россией о прекращении огня. Именно этой позиции официально придерживается Зеленский.

Москва со своей стороны неоднократно отмечала, что открыта к переговорам. В то же время Путин указывал, что Россия «не отдаст свое» и будет договариваться из своих интересов. Российский МИД пояснял, что «должны быть признаны новые территориальные реалии», а Украина должна остановить боевые действия.

Американская газета The New York Times (NYT) 23 декабря сообщила, что Кремль с осени сигнализирует Западу, что готов заморозить конфликт по нынешней фактической границе, но не согласен отступать «ни на метр». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал тезисы газеты «концептуально неверными».