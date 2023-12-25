ЕС призвали ответить за мобилизацию украинцев. В Киеве уклонистов хотят наказать

Депутат Европарламента Мик Уоллес призвал власти ЕС понести ответственность за выдачу украинцев для службы в ВСУ. Ранее глава МВД Эстонии заявил, что Таллин готов заняться поиском и выдворением мужчин, которые подлежат призыву. О том, что повестки получат и украинцы за рубежом, ранее объявлял министр обороны Украины Рустем Умеров. В самом военном ведомстве это опровергли. Однако бежавших из страны уклонистов действительно могут ограничить в правах. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес заявил, что власти ЕС должны понести ответственность за разжигание конфликта на Украине и сдачу украинцев, подлежащих мобилизации. Так Уоллес отреагировал на слова главы МВД Эстонии Лаури Ляэнеметса о том, что Таллин готов по просьбе Киева заняться поиском и выдачей мужчин призывного возраста, пишет газета «Известия».

«Они хотят бросить еще больше ребят из рабочего класса в мясорубку, разжигая на Украине глупую прокси-войну США и НАТО, которую невозможно выиграть?», — написал Уоллес в соцсети Х (бывший Twitter).

23 декабря радио ERR со ссылкой на министра внутренних дел Эстонии Ляэнеметса сообщило, что власти страны могут заняться выдворением украинцев, подлежащих мобилизации.

Мобилизация из-за рубежа

21 декабря министр обороны Украины в интервью немецкому изданию Bild заявил, что все уехавшие из страны украинцы в возрасте от 25 до 60 лет получат повестки. Тех, кто не явится добровольно, ждут санкции.

В украинском оборонном ведомстве заявление министра поспешили опровергнуть. По словам начальника управления прессы и информации Минобороны Иллариона Павлюка, СМИ сместили акценты, а Умеров на самом деле имел в виду совсем другое.

Позже стало известно, что в законопроект о новой мобилизации действительно включат пункт, предусматривающий ответственность для скрывающихся от призыва за рубежом украинцев. Об этом сообщил депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Вадим Ивченко.

«Они будут так же, как и украинцы в Украине, проходить те же самые процедуры. То есть идентификацию нужно будет пройти. Если ты пройдешь и будешь в перечне тех, кто подлежит мобилизации, ты получаешь повестку. А дальше уже твой выбор — или ты возвращаешься назад, или ты остаешься там и это будет нарушение закона», — рассказал Ивченко.

Депутат также уточнил, какие конкретно санкции ждут тех, кто откажется вставать на воинский учет. По словам Иванченко, уклонистам могут ограничить оказание консульских и банковских услуг, сообщает Telegram-канал Klymenko Time.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк предложил лишать украинцев пособий и вида на жительство, чтобы те возвращались на родину. Об этом писало издание «Страна.ua». Подоляк также подчеркнул, что идея призвать в армию мужчин из-за границы «правильная».

«Кто-то здесь должен нести определенную ответственность за происходящее в стране. А кто-то там подождет, пока эти люди все выполнят. Потом приедем и будем дальше, как ни в чем не бывало, строить Украину. Здесь министр совершенно прав», — заявил советник офиса президента.

Новый закон о мобилизации

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая опубликовала в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) положение обновленного закона о мобилизации на Украине. Он предполагает воинский учет за границей, исключительно добровольную мобилизацию женщин, обязательную самостоятельную явку для уточнения данных, поражение в правах для уклонистов (уголовное наказание, предусматривающие лишение определенных личных, политических и гражданских прав), а также мобилизацию полицейских и прокуроров.

Лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что правительство Украины должно было внести новый законопроект на рассмотрение 25 декабря, однако этого не произошло.

«Президент четко подчеркнул, что требует комплексного подхода к прохождению службы в Вооруженных силах. Просто набрать новых людей и не решить проблемы тех, кто служит сейчас — не выход», — добавил Арахамия.

24 ноября Владимир Зеленский заявил, что новый комплексный план по мобилизации «будет на следующей неделе». 19 декабря Зеленский рассказал, что главком ВСУ Валерий Залужный предложил ему дополнительно мобилизовать 400-500 тыс. человек . Эту просьбу, по словам украинского лидера, он пока не утвердил, так как возникли вопросы по ротации.

Депутат Ивченко отметил, что новый законопроект о мобилизации в Верховную раду внесут только в январе.