Киев планирует мобилизовать уехавших из страны мужчин. Минобороны Украины это отрицает

Глава Минобороны Украины заявил, что Киев хочет мобилизовать уехавших из страны украинцев. В самом ведомстве эти слова поспешили опровергнуть. Якобы немецкие СМИ неправильно трактовали высказывания Умерова. Впрочем, некоторые политики в Европе согласны с тем, что украинские мужчины-беженцы могут помочь своей стране на фронте. По данным Bild, в одной только Германии проживает почти 190 тысяч украинцев призывного возраста.

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил в интервью изданию Bild, что все уехавшие из страны украинцы в возрасте от 25 до 60 лет получат повестки.

«Мы хотим справедливости для всех, потому что речь идет о нашей собственной стране. Мы направим им приглашение», — сообщил Умеров.

Он также пообещал, что призывникам заранее расскажут, как их будут обучать и экипировать, где и когда они будут служить. Тех, кто не явится добровольно, ждут санкции, добавил министр обороны Украины. Какие конкретно, он не уточнил, так как этот вопрос пока обсуждается.

«Защищать свою страну и служить своей стране — это не наказание. Это честь», — сказал Умеров.

Он также отметил, что не испытывает симпатии к людям, которые отказываются от военной службы в силу своих убеждений.

В Минобороны Украины при этом слова Умерова опровергли.

По данным Telegram-канала Klymenko Time, в ведомстве вопрос призыва уехавших за границу украинцев не обсуждается. Начальник управления прессы и информации Минобороны Илларион Павлюк заявил, что немецкие СМИ сместили акценты, Умеров же на самом деле говорил о том, что необходимо убеждать граждан в важности защиты своей страны.

«На повестке дня нет обсуждения призыва из-за границы. Если граждане Украины за границей хотят присоединиться (к армии), они приезжают в Украину и присоединяются», — сказал Павлюк изданию РБК-Украина.

По информации Bild, с февраля 2022 года с территории Украины в Германию прибыл 221 571 украинский мужчина в возрасте от 18 до 60 лет. Сейчас в стране остается 189 484 человека.

«Более 10 дивизий»

Ранее депутат Бундестага от Христианско-демократического союза, эксперт по вопросам обороны Родерих Кизеветтер заявил, что украинским мужчинам-беженцам следует вернуться на родину. По его словам, они могут помочь своей стране не только на фронте, но и в поддержке Красного Креста, в расчистке завалов, в пожарной службе, в оказании гражданской поддержки.

В эфире телеканала Welt депутат заявил, что в Европе в настоящий момент находится 600 тысяч украинских мужчин. В самой Германии — около 220 тысяч человек. «Только в Германии это будет более десяти дивизий», — добавил Кизеветтер.

Он считает, что с призывом вернутся на родину к украинцам должны обратиться сами немцы и жители других стран Евросоюза.

По данным агентства «Украинские новости», ЕС с февраля 2022 года выдал Украине только 126 граждан, которые уклонялись от мобилизации. Польша выдворила 88 украинцев, Венгрия — 20, Румыния — 16, Словакия — двоих. Всех их поймали при пересечении границы

Тех, кто проживает в странах ЕС законно, выдворять не спешат. Во-первых, потому, что процесс это не быстрый. Во-вторых, той же Польше, как писала газета «Известия», это невыгодно, потому что украинцы стали для страны важным звеном в экономике — они заменяют поляков, которые уезжают в другие страны ЕС. 70% украинцев сами себя содержат и платят налоги. Кроме того, на их обеспечение Евросоюз выделил стране около €200 млн.

Новая мобилизация

25 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запретили покидать страну.

Мобилизация должна была пройти в несколько этапов. На первом в армии должны были призвать бывших военнослужащих с боевым опытом. На втором — военнослужащих, которые проходили срочную службу до 2014 года или служили по контракту. Затем выпускников военных кафедр вузов и всех, у кого нет возрастных и физических ограничений.

В августе 2023 года Алексей Резников, который на тот момент был министром обороны Украины, заявил, что план по мобилизации еще не выполнен. При этом, по его словам, нужды объявлять новую мобилизацию нет.

В октябре замглавы Минобороны Украины Наталия Калмыкова в эфире телемарафона ICTV рассказала, что избежать мобилизации пытаются сотни тысяч украинцев.

В Верховной Раде даже заговорили о мобилизации женщин — там рассматривают соответствующий законопроект. Владимир Зеленский уже отказался подписывать этот закон в случае его принятия депутатами.

При этом 19 декабря президент Украины на пресс-конференции по итогам года сообщил, что главком ВСУ Валерий Залужный предложил ему дополнительно мобилизовать 400-500 тысяч человек. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Зеленский отметил, что эту просьбу он не утвердил, так как пока нет понимания по ротации.

«У нас есть вопросы ротационные, есть вопросы отпусков, то есть это должен быть комплексный план, и в этом мобилизационном законе вы должны предоставить ответы мне и обществу прежде всего», — отметил Зеленский.