«Если это нужно Киеву». Кто в Европе готов выдавать украинцев для мобилизации Глава МВД Эстонии заявил о готовности выдачи военнообязанных украинцев для ВСУ

Власти Эстонии заявили, что готовы выдать Киеву военнообязанных украинцев, но пока такого запроса от Украины не поступало. По официальным данным, в стране находятся более 7 тыс. украинских мужчин мобилизационного возраста, большинство из них трудоустроены. В скором времени в Верховной раде должны представить законопроект о мобилизации граждан, уехавших за границу. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что Таллин может выдать Украине находящихся на эстонской территории украинцев мобилизационного возраста.

«Если это нужно Украине, Эстония может заняться поиском этого человека и выдачей его Украине. В целом мы знаем, где эти люди находятся, чем они занимаются. Большинство ходят на работу, имеют место жительства в Эстонии»,

— отметил Ляэнеметс (цитата по ERR).

По словам министра, пока официального запроса на выдачу от Киева не поступало. Тем не менее, эстонское МВД не раз обращалось к коллегам на Украине с просьбой в случае необходимости уведомить о находящихся в Эстонии беженцах.

В настоящее время, по данным МВД Эстонии, в стране находятся более 7 тыс. украинских мужчин мобилизационного возраста. Местное законодательство предполагает, что экстрадиция иностранца на родину возможна только в том случае, если он привлечен к уголовной ответственности. Однако в ближайшие дни Ляэнеметс планирует внести предложение о возможности экстрадиции военнообязанных на Украину.

Более 10 дивизий

В начале декабря депутат немецкого бундестага от Христианско-демократического союза, эксперт по вопросам обороны Родерих Кизеветтер заявил, что украинским мужчинам-беженцам следует вернуться на родину. По его словам, они могут помочь своей стране не только на фронте, но и в поддержке Красного Креста, в расчистке завалов, в пожарной службе, в оказании гражданской поддержки.

В Европе в настоящий момент находится 600 тысяч украинских мужчин, подчеркнул Кизеветтер. В самой Германии — около 220 тысяч человек.

«Мы, немцы, также должны обратиться к молодым людям, годным к военной службе, и Европейский союз также должен это сделать. 600 тысяч молодых людей и 200 тысяч только в Германии — это было бы более 10 дивизий только в Германии», — добавил депутат.

Федеральный министр юстиции Марко Бушман в то же время выступил против выдачи уехавших украинцев Киеву. Он заверил, что мобилизация на Украине не коснется беженцев, живущих в ФРГ. Власти страны, наоборот, пытаются помочь украинцам адаптироваться и трудоустраивают их в немецкие компании.

Повестки за границу

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что хотел бы мобилизовать граждан, уехавших из страны. Приглашение явиться на призывной пункт должны получить все проживающие за рубежом мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, подчеркнул он в интервью немецкому таблоиду Bild.

Как санкции будут приниматься в отношении тех, кто проигнорирует призыв, Умеров не уточнил. «Мы все еще обсуждаем, что должно произойти, если они не придут добровольно», — сказал глава Минобороны.

Позже в министерстве уточнили, что речь якобы идет о «рекрутинге и необходимости донести до украинцев за рубежом, как важно им присоединиться к армии». Немецкие СМИ «сместили акценты», а Умеров на самом деле говорил о том, что необходимо убеждать граждан в важности защиты своей родины, добавили в ведомстве.

Тем временем советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк поддержал идею о мобилизации уехавших и призвал «быть сознательными». «Кто-то здесь должен нести определенную ответственность за происходящее в стране. А кто-то там подождет, пока эти люди все выполнят. Потом приедем и будем дальше, как ни в чем не бывало, строить Украину. Здесь министр совершенно прав», — заключил Подоляк (цитата по изданию «Страна.ua»).

По его мнению, для мобилизации находящихся за рубежом необходимо в первую очередь проводить консультации с правительствами тех стран, где находятся украинцы.

Законопроект о мобилизации

Несмотря на опровержения оборонного ведомства, законопроект о мобилизации мужчин за границей может быть представлен Верховной радой после новогодних праздников, утверждает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на представителя комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Вадима Ивченко.

Согласно поправкам, граждане Украины, находящиеся за границей, будут проходить те же мобилизационные процедуры, что и военнообязанные на родине. Если гражданин, получив повестку, не вернется на Украину, это будет являться нарушением закона.

«Люди за границей — они будут так же, как и украинцы на Украине, проходить те же самые процедуры. То есть идентификацию нужно будет пройти. Если ты пройдешь и будешь в перечне тех, кто подлежит мобилизации, ты получаешь повестку. А дальше уже твой выбор — или ты возвращаешься назад, или ты остаешься там и это будет нарушение закона», — пояснил Ивченко.

С 24 февраля 2022 года на Украине действует режим военного положения. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет на период действия этого режима запрещен выезд из страны. На этой неделе в ВСУ заявили о необходимости мобилизовать еще полмиллиона человек в ближайшие месяцы. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов призвал «заканчивать с отношением к конфликту с Россией как исключительно к делу военных» и подчеркнул, что в конфликте должны участвовать все украинцы, «а не выборочно — кто-то воюет, а кто-то фишками в казино кидается».

Начальник службы авиации и ПВО 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Василий Самоваров не исключил возможности тотальной мобилизации в стране и призвал украинцев готовиться к тяжелой зиме. «Это противостояние закончится, как любой конфликт в мире, переговорами. Но у нас на них должны быть сильные позиции», — отметил он в эфире «Днепр ТВ».