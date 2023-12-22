Военная операция на Украине, день 667-й

❗️ Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет призвал запустить законодательную процедуру, которая позволит в качестве ответных мер конфисковать активы США, сообщает РИА Новости.
Министр обороны США Ллойд Остин и глава украинского военного ведомства Рустем Умеров по телефону обсудили укрепление военного потенциала Украины и поддержку страны со стороны Запада, сообщает ТАСС.
Ллойд Остин и Рустем УмеровReuters
Власти Великобритании не замечают реальности событий на Украине, но тональности своих заявлений менять не будут, чтобы не признавать своего провала, заявил ТАСС посол России в Лондоне Андрей Келин.