Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Политика

Военная операция на Украине, день 667-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 667-й день

close
100%
Александр Река/ТАСС
МИД Финляндии разработал план по восстановлению Украины на 2025-2026 годы. В Киеве и Одессе ночью прогремели взрывы. Главы Минобороны США и Украины обсудили укрепление военного потенциала Киева и поддержку страны со стороны Запада. Над Курской областью был сбит украинский беспилотник. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
8:35

❗️ Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет призвал запустить законодательную процедуру, которая позволит в качестве ответных мер конфисковать активы США, сообщает РИА Новости.

8:29

8:23

Взрывы произошли ночью в Одессе на юге Украины, сработала ПВО, сообщило агентство ТСН.

8:19

Министр обороны США Ллойд Остин и глава украинского военного ведомства Рустем Умеров по телефону обсудили укрепление военного потенциала Украины и поддержку страны со стороны Запада, сообщает ТАСС.

close
100%

Ллойд Остин и Рустем Умеров

Reuters
8:15

Власти Великобритании не замечают реальности событий на Украине, но тональности своих заявлений менять не будут, чтобы не признавать своего провала, заявил ТАСС посол России в Лондоне Андрей Келин.

8:10

Взрывы ночью прогремели в Киеве, сообщило издание «Общественное».

8:04

Силы ПВО ночью сбили беспилотник над Курской областью — Минобороны РФ

8:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий 667-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

Появились новые записи
показать
Что думаешь?
Картина дня
На Украине пожаловались на срыв Россией поставок истребителей ВСУ
В Госдуме предложили конфисковать активы США
Акции компании «Рольф» перейдут во временное управление Росимущества
Названа цель атак ВСУ в Брянской области 21 декабря
Названы самые быстрорастущие зарплаты в России
В России назвали самые популярные марки китайских автомобилей
В российском ТЦ подростки устроили дебош со стрельбой
Новости и материалы
Бывший владелец «Челси» Абрамович проиграл суд по отмене санкций
Овечкин вышел на второе место по победным голам в НХЛ
В Германии заявили о влиянии украинского конфликта на Рождество немцев
Палестинский посол предупредил о возможности расширения конфликта с Израилем
В Челябинске Дед Мороз сорвался с 24-этажного дома на детском празднике
Овечкин поделился эмоциями от прерванной безголевой серии
В ЛНР обвинили ВСУ в использовании частных домов и подвалов для укрытия
В Китае полагают, что Россия скоро начнет готовиться к последнему этапу СВО
Китайский генерал призвал США к осторожности в поступках
На Кубани объявили штормовое предупреждение
В США назвали причину, по которой Байден не передал Киеву оружие в начале СВО
В Госдуме призвали повысить субсидию на погашение ипотеки для многодетных семей
Овечкин забросил 900-ю шайбу в НХЛ
Колумбия надеется вернуть миллиарды сокровищ из «Святого Грааля кораблекрушений»
Российские силы уничтожили скопление бронетехники ВСУ на Купянском направлении
Российские истребители ударили по командному пункту ВСУ
В Аргентине прошли акции протеста против пакета реформ президента
Французский город сделал общественный транспорт бесплатным для всех жителей
Все новости
Названы последствия отказа Украины от российского газа для Европы
В университете Праги произошла стрельба. Нападавший мог вдохновиться брянской школьницей
Полиция Чехии: при стрельбе в университете Праги погибли 15 человек
В бундестаге назвали истинную причину поддержки Украины
Дмитрий Самойлов
Кому нужна машина в Москве
Незнакомец за дверью: когда нельзя оставлять детей одних дома
Психолог Бочкова: нельзя оставлять детей одних встречать курьера или сантехника
«Друг без ума хуже врага с интеллектом»: МИД Узбекистана вызвал посла России из-за слов Прилепина
МИД Узбекистана вызвал посла России из-за слов Прилепина о присоединении
«Что он себе позволяет?» 10 лучших ролей великого Сэмюэла Л. Джексона
«Активный динамичный мегаполис». Петербург как место притяжения и двигатель развития
На выставке «Россия» на ВДНХ открылся петербургский гостеприимный сезон
Как будет «эрон-дон-дон» по-итальянски? Отвечает Адам Драйвер — в новом фильме «Феррари»
В кино вышел «Феррари» Майкла Манна с Адамом Драйвером и Пенелопой Крус
«Моя жизнь проходит»: осужденный в России за шпионаж Уилан обвинил США в предательстве
Осужденный в России американец Уилан обвинил США в предательстве
«Лишение субъектности»: почему США хотят видеть Польшу лидером ЕС
Политолог Бордачев назвал бредом мечты Госдепа о лидерстве Польши в ЕС
Киев планирует мобилизовать уехавших из страны мужчин. Минобороны Украины это отрицает
Глава Минобороны Украины Умеров заявил о планах мобилизовать уехавших украинцев
«Бессвязный набор слов»: почему пресс-конференция Зеленского вызывает недоумение
Полковник Ходаренок: Зеленский не соответствует должности верховного главнокомандующего
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами