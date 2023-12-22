Ядовитое лекарство и причастность Киева: прокуратура рассказала о попытке отравить летчиков на Кубани Прокуратура: Украина причастна к отравлению выпускников училища на Кубани

Прокуратура Краснодарского края сообщила новые подробности о попытке отравления летчиков в городе Армавире: подозреваемый накачал торт и алкоголь медицинским препаратом, который опасен в большом количестве, и отправил угощение в подарок военным. Следствие подтвердило, что мужчина действовал не один, а вместе с украинскими госслужащими. У него также была конфиденциальная информация о застолье летчиков.

Как лекарство стало ядом

Уроженец Мелитополя Егор Семенов, задержанный за попытку отравить выпускников авиационного военного училища в Краснодарском крае 21 октября, действовал заодно с сотрудниками украинских государственных органов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

В ведомстве отметили, что Семенов работал «в составе организованной группы». Кто именно из украинских госслужащих ему помогал, пока не установлено.

Прокуратура также раскрыла новые детали неудавшегося отравления: Семенов купил не меньше 200 флаконов раствора медицинского препарата «Кордиамин» . Лекарство продается без рецепта, это стимулятор центральной нервной системы. Передозировка может вызвать проблемы с дыханием, судороги и летальный исход.

Чтобы замаскировать препарат, украинец приобрел торт, 76 бутылок «с этикетками виски Jameson» и 40 бутылок «с этикетками коньяка «Кочари».

«Он (Семенов. — «Газета.Ru») при помощи шприца ввел в приобретенные продукты указанный препарат и 20 октября посредством курьера доставил все это в ресторан «Царская охота» для употребления в пищу выпускниками Армавирского высшего военного авиационного училища летчиков и их отравления», — пояснила прокуратура.

Семенов признал вину частично. Он утверждает, что не добавлял лекарство в торт.

«Магарыч для силовиков»

Как выяснило издание mk.ru, торт сделала на заказ женщина, которая работает как самозанятая.

Предполагаемый отравитель знал точное число участников встречи выпускников, хотя это было известно только нескольким людям незадолго до мероприятия.

Из этого расчета Семенов покупал алкоголь. Следствие выясняет, откуда у подозреваемого такая информация.

Издание также писало, что Семенов брал алкоголь в местных магазинах в два захода, потому что с первого раза не смог раздобыть нужного количества бутылок. По словам свидетелей, во время покупки мужчина постоянно с кем-то переговаривался по телефону. Расплачивался наличными, объяснял, что набирает «магарыч (подарок за услугу) для силовиков».

Троянский торт

Бывшие учащиеся военно-летного училища в городе Армавир собрались в местном ресторане на традиционную встречу выпускников 21 октября. Среди гостей были действующие летчики «на серьезных должностях», включая участников СВО. Всего на встречу пришли 77 человек.

В разгар застолья появился курьер, который передал летчикам 20-килограммовый торт с эмблемой их училища и ящики с виски. Он сообщил, что это подарок от тех, кто не смог присутствовать на встрече.

«На банкетах выпускников всегда принимают подарки от тех, кто не смог приехать сам, это различные деликатесы, алкоголь, торты. Если кто-то решил воспользоваться этой традицией для покушения на участников встречи, значит, этот человек хорошо знал, как проходят юбилеи курсов. Я не исключаю, что в покушении принимал участие выпускник училища, воюющий на стороне Украины», — рассказал источник «Коммерсанта» из числа бывших учащихся.

Один из гостей-офицеров заподозрил неладное. Он запретил трогать угощение. Летчиков насторожило, что курьер не назвал точных имен отправителей. Бутылки не стали ставить на стол, а торт вынесли на улицу из опасений, что там может оказаться взрывчатка.

Летчики сообщили о происходящем ФСБ и самостоятельно запросили фото курьера с камер наблюдения ресторана. В итоге по горячим следам задержали Семенова. Он успел добраться до аэропорта Ставрополья и собирался лететь в Москву.

«Мутненький пацан»

Семенову 33 года, родился в Мелитополе, гражданин Украины. В родном городе увлекался пауэрлифтингом и работал охранником ночного клуба «Акваденс», писал Telegram-канал «Главное в Мелитополе». Сам себя называл «Цезарем».

В качалке Семенов приторговывал стероидами, а в клуб за взятку пропускал знакомых. Когда последнее вскрылось, украинец в 2015 году сбежал в Россию. Живет в подмосковных Химках, там же работает электромонтажником. Женат на россиянке, у них есть пятилетний ребенок, живут вместе. Жене перед отъездом в Армавир Семенов сказал, что собирается в Ставрополь в командировку.

«Был пацан как пацан. Немного мутненький», — описал его знакомый.

После задержания в аэропорту Семенова отправили в Армавир. СК Краснодарского края 26 октября возбудил уголовное дело о теракте с использованием отравляющих веществ (п. «а» ч. 3 ст. 205 УК). Суд арестовал подозреваемого до 25 декабря.