«Просто рассказали о последствиях». Как Москва могла заблокировать продажу истребителей Киеву

Россия, вероятно, не срывала закупки Украиной истребителей из третьих стран, они просто не могли состояться без согласия Москвы, так как речь, скорее всего, шла о поставке советской или российской техники, считает директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко. Так он прокомментировал заявление гендиректора компании «Украинская бронетехника» Владислава Бельбаса о том, что поставки на Украину истребителей из третьих стран срывались из-за давления российских дипломатов. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Россия, вероятно, не срывала закупки Украиной истребителей из третьих стран, они могут быть невозможны с юридической точки зрения. Так в разговоре с РИА Новости директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко прокомментировал заявления гендиректора компании «Украинская бронетехника» Владислава Бельбаса о том, что поставки вооружений оказывались невозможны из-за давления на зарубежных чиновников со стороны российских дипломатов.

Что сказал Владислав Бельбас



По словам Бельбаса, после этого анонимная страна-поставщик передумала заключать сделку о продаже истребителей. «В одной стране, в другом конце планеты мы нашли истребители и начали договариваться о покупке. Продавец был готов, Минобороны подтвердило, что они нужны. Вдруг одно из писем об этом соглашении попало в руки россиян. Очень скоро представитель российского посольства в этой стране начал ходить с этим письмом и угрожать местным чиновникам, что Россия прикроет для этой страны какие-либо проекты», — рассказал гендиректор компании «Украинская бронетехника» Владислав Бельбас изданию «Экономическая правда».По словам Бельбаса, после этого анонимная страна-поставщик передумала заключать сделку о продаже истребителей.

«Попытки закупить, это нарушение обязательств, потому что всегда страна, закупающая российское оружие, предоставляет сертификат конечного пользователя, который подразумевает, что реэкспорт невозможен, либо, если такие планы будут, они должны быть согласованы с российской стороной», — пояснил Коротченко.

По его мнению, Россия могла заблокировать контракт во время консультаций.

Россия могла отсоветовать подливать масло в огонь

Схожую мысль в разговоре с «Лентой.ру» высказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.

«Пока непонятно, какие типы самолетов Украина собиралась закупать. Если это советские МиГ-29, Су-27, то продавец ничего не нарушил, потому что поставка таких самолетов требует согласия России, это предусмотрено контрактами», — заявил Кнутов.

Если речь шла о машинах иностранного производства, то потенциальная страна-продавец могла не хотеть «подливать масло в огонь», считает Кнутов.

«Россия же (в этом случае) просто разъяснила продавцу, к каким последствиям могут привести подобного рода решения с точки зрения международных отношений, международного права и соблюдения международного законодательства», — сказал эксперт.

Нельзя исключать дезинформацию

Директор Центра анализа мировой торговли Игорь Коротченко также предположил, что Бельбас говорил о поставках авиационной техники из Латинской Америки.

Однако, как считает эксперт, судить о достоверности информации из Киева сложно, поскольку она может быть намеренной дезинформацией.

«Если допустить, что это высказывание соответствует действительности, то, в данном случае, Россия не оказывала никакое давление, потому что есть обязательства по контракту, пожалуйста, посмотрите. А там четко написано, что реэкспорт невозможен без согласия страны поставщика и производителя, в данном случае, вооружений. Поэтому если такое и было, то все абсолютно в легитимном правовом поле», — заявил Коротченко.

Он также обратил внимание, что такие страны как Болгария (бывший член Варшавского договора, а ныне участник НАТО), поставляли российское и советское оружие на Украину в нарушение контрактных обязательств. Они зарекомендовали себя недобросовестными покупателями. А страна, отказавшаяся поставлять Украине истребители, указал эксперт, «проявила и здравый смысл, и элементарное выполнение обязательств по контракту».

Украина ждет F-16

В начале этого года военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок писал, что на вооружении Воздушных сил Украины стоят «сотни новых и современных самолетов, включая Су-35, Су-34, Су-57 и МиГ-35».

«За последние тридцать лет Украина не купила ни одного нового боевого самолета», — отметил Ходаренок.

Украина ожидает передачи примерно 60 истребителей F-16 от западных союзников. В августе США одобрили передачу Киеву этих самолетов из Дании и Нидерландов. В октябре Бельгия решила направить F-16 на Украину к 2025 году. Как ожидается, первая группа украинских военных пилотов прибудет на обучение во Францию в январе 2024 года.