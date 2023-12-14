«Украина ненасытна»: получит ли Киев желаемое на саммите ЕС В Брюсселе начался саммит ЕС на фоне ожиданий начала переговоров о членстве Украины

14 декабря лидеры стран Евросоюза собираются в Брюсселе на двухдневный саммит для обсуждения конфликта на Украине, войны на Ближнем Востоке, санкций против России и долгосрочного бюджета. Одним из ключевых вопросов также станет расширение объединения. Украина и Молдавия ждут решения о начале переговоров по вступлению в ЕС, а Грузия рассчитывает на статус кандидата. О значении саммита для России — в материале «Газеты.Ru».

Главы государств-членов и правительств Евросоюза съезжаются в столицу Бельгии на декабрьский саммит объединения. Мероприятие будет идти с 14 по 15 декабря и затронет как внешнеполитические, так и внутренние вопросы.

По заявлению пресс-службы совета ЕС, основные темы в этот раз будут касаться украинского конфликта, противостояния Израиля и ХАМАС на Ближнем Востоке, вопросов взаимодействия с внешними игроками. Кроме того, участники обсудят возможное расширение объединения, планирование долгосрочного бюджета до 2027 года и ситуацию с безопасностью и обороной в Европе.

Как ожидается, на саммите будет в том числе принято решение по переговорному процессу о вступлении в ЕС Украины, Молдавии, Боснии и Герцеговины (начать эту процедуру рекомендует Еврокомиссия), статусу кандидата на прием в союз для Грузии, военной помощи для Киева и 12-му пакету санкций против России. Особое внимание будет уделено именно вопросу украинской евроинтеграции , поскольку далеко не все члены объединения согласны с продвижением этого процесса на фоне продолжения конфликта с РФ.

Противники Украины в ЕС

Основным противником начала переговоров с Украиной по вступлению в ЕС выступает Венгрия , обещая заблокировать подобное решение. В Будапеште не уверены, что Киев готов к диалогу, и не только из-за боевых действий, но и из-за отсутствия нормальной оценки экономического потенциала республики. Более того, в Венгрии считают вредным для ЕС продолжение масштабной финансовой и военной поддержки Украины и призывают к мирным переговорам.

В Киеве с оценкой Будапешта не согласны. В преддверии саммита глава МИД Украины Дмитрий Кулеба утверждал, что у Венгрии нет оснований противодействовать евроинтеграции Украины и «окно возможности» было найдено в ходе диалога двух стран . Впрочем, в Будапеште это пока не подтверждали, исключая отказ от своей позиции по этому вопросу. При этом некоторые СМИ указывали на желание ЕК задобрить Венгрию за счет разблокировки дополнительных средств.

Схожей с Будапештом точки зрения придерживается и Австрия, призывая отдать предпочтение Боснии и Герцеговине , а не Украине. Собственно, глава Евросовета Шарль Мишель еще в ноябре признавал, что в ЕС нет согласия не только по переговорам с Киевом насчет евроинтеграции, но и по поводу выделения ему нового финансирования.

Никаких серьезных обязательств перед Киевом

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сходятся на том, что Украина может ожидать на саммите позитивное решение, несмотря на сопротивление Венгрии и ряда других европейских государств. Так, научный руководитель Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Тимофей Бордачев считает, что европейские лидеры могут пойти на этот шаг, поскольку он не обязывает принимать Украину в свои ряды:

«Для большинства государств Евросоюза начало переговоров никак не связано с их возможным завершением. То есть это совершено не обязывающее решение.

Дальнейший процесс интеграции в большей степени зависит от американской стороны. Однако в современных обстоятельствах мы не знаем, будет ли существовать Украина как государство через какое-то количество лет. Поэтому здесь европейские лидеры могут себя чувствовать абсолютно расслабленно. Никаких серьезных обязательств, согласовав переговорный процесс, они на себя не берут».

С этим отчасти согласен и политолог Андрей Суздальцев. По его мнению, на саммите ЕС могут поддержать переговоры с Киевом, но сам процесс приема в ЕС обещает быть очень долгим .

«Украина, скорее всего, попадет на четвертую ступеньку, когда наиболее близко к членству находятся страны на пятой — Турция и Черногория. Если Киев попадет в ЕС вперед Анкары, то это создаст большие проблемы. Для Украины вопрос интеграции в ЕС прежде всего связан с финансированием. Киев ищет мощного спонсора», — пояснил эксперт.

Грузино-молдавские перспективы

На саммите ЕС может быть также принято позитивное решение по переговорам по членству Молдавии в объединении. Кроме того, Грузии может быть предоставлен статус кандидата на вступление в Евросоюз, который она не получила вместе с Киевом и Кишиневом в 2022 году. Обе страны сталкиваются с проблемами на пути к интеграции, поскольку у молдавской стороны существует нерешенный конфликт с Приднестровьем, а у грузинской — с Абхазией и Южной Осетией, независимость которых в Тбилиси отказываются признавать.

На этом фоне в отношении обеих стран звучат предположения об их включении в ЕС «по частям», без учета спорных территорий, хотя в Брюсселе зачастую и выступают против таких мер.

При этом в Молдавии хоть и ждут диалога с ЕС, но не требуют его, как на Украине. Грузия же рассчитывает на получение статуса кандидата, расценивая прошлогоднее решение как политическое и настаивая на выполнении всех условий со своей стороны.

Отдельным аспектом тут выступает то, что в последнее время руководство Молдавии пытается представить путь в Евросоюз как способ защиты от якобы пагубного российского влияния. Власти Грузии же напротив сталкиваются с обвинениями в «пророссийской политике» и торможением процесса евроитеграции.

С точки зрения политолога Андрея Суздальцев, прием в Евросоюз Грузии и Молдавии выглядит спорным моментом.

По его словам, это обусловлено как раз территориальными вопросами:

«Тут для ЕС есть проблема в отдельных территориях. В случае Тбилиси это касается Абхазии и Южной Осетии, а Кишинева — Приднестровья. Как-то странно брать подобные государства в состав Евросоюза. Правда, у Молдавии есть всякие предложения о включении страны в два этапа, сначала без спорного региона, а потом вместе с ним».

Антироссийские сигналы

В преддверии саммита ряд европейских лидеров призвали послать на форуме «четкий сигнал России» о продолжении поддержки Украины со стороны объединения. Как ожидается, это будет означать одобрение дальнейшей военной и финансовой помощи Киеву, решения о чем возможны на встрече. Кроме того, от лидеров ЕС ждут согласование новых санкций против Москвы, да и старт переговоров с Киевом по вступлению в Евросоюз можно рассматривать в качестве поддержки.

По мнению Бордачева, позитивные шаги саммита ЕС по приему Украины вряд ли имеют значение для России, для Москвы они не станут каким-либо весомым аргументом.

«Что касается того, что означает для России возможное решение саммита ЕС о переговорах с Украиной, то по большому счету... ничего. Потому что это не будет никаким серьезным аргументом на будущих переговорах между Москвой и странами Евросоюза», — отметил эксперт.

Суздальцев при этом не исключил, что в вопросах интеграции Украины в ЕС, Москве несколько жалко Брюссель. По его словам, решения по переговорам в итоге могут выйти боком именно объединению.

«Россия прекрасно знает способность украинской стороны тянуть на себя одеяло в любых организациях. К примеру, Киев пытался выбить себе особые условия в рамках евразийской интеграции. Украина в этом плане ненасытна, поэтому если она когда-то войдет в ЕС, то он долго не протянет», — выразил мнение политолог.

Он указал, что вопрос по 12-му пакету санкций против России, вероятно, на саммите ЕС будет закрыт:

«Сейчас у них работают серьезные аналитические группы, в том числе через западные посольства, по поиску слабых мест в российской экономике. Против нас развязана экономическая война, поэтому какие-то меры они обязательно примут. Не исключено, что ограничения затронут поставки российских алмазов».