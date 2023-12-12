«Иммобилизация доходов»: Еврокомиссия придумала, что делать с российскими активами Еврокомиссия утвердила механизм блокировки прибыли с замороженных активов России

Еврокомиссия утвердила «механизм иммобилизации» прибыли от российских активов, замороженных на территории Евросоюза. Средства в перспективе планируется потратить на восстановление Украины, сейчас же речь идет об отдельной регистрации доходов и запрете их передачи третьим лицам. Предложение должно получить единогласную поддержку стран ЕС, при этом публиковать его в открытом доступе ЕК не планирует – «из соображений конфиденциальности».

Еврокомиссия (ЕК) утвердила механизм налогообложения доходов от замороженных активов России на территории Евросоюза. Об этом на пресс-конференции заявила замглавы ЕК Вера Юрова, ее слова цитирует ТАСС.

«Коллегия Еврокомиссии одобрила также механизм иммобилизации доходов от замороженных активов России», — сказала Юрова.

При этом РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что Еврокомиссия утвердила предложение по использованию чрезвычайных или непредвиденных доходов от замороженных активов ЦБ РФ для нужд Украины. Далее оно должно быть одобрено Советом ЕС, для этого требуется единогласная поддержка всех стран-членов ЕС.

По данным источника агентства, предложение по использованию активов не будут публиковать в открытом доступе «из соображений конфиденциальности», а сразу передадут в Совет ЕС .

Европейский представитель также пояснил, как именно будут изыматься средства из иммобилизованных активов Центробанка России.

«Из-за иммобилизации все инвестиции Центробанка России, например, шестимесячные облигации, были аккумулированы на счетах депозитариев, а со временем эти активы генерируют все больше прибыли <…> Мы считаем законным рассматривать эти доходы, поскольку они возникли в результате иммобилизации, доступными для оплаты нами программ по реконструкции и восстановления Украины. Это цель на долгосрочную перспективу», — отметил источник агентства.

Он подчеркнул, что это доходы — прямое следствие санкций, поэтому не могут считаться собственностью российского Центробанка или депозитариев, где они хранятся. При этом на данный момент речь идет только об отдельной регистрации таких доходов и запрете на их использование и передачу третьим сторонам.

Непосредственно финансирование восстановления Украины из этих средств потребует нового предложения и нового решения Совета ЕС.

«Когда будет достаточно уверенности, что мы можем переходить к следующему шагу, будет инициировано новое предложение. Сейчас нет никаких установленных сроков, никаких условий», — уточнил собеседник агентства.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на свои источники писала, что Еврокомиссия планирует собрать с доходов от замороженных активов ЦБ РФ на поддержку Украины до €15 млрд. По данным издания, сначала средства будут направлять на отдельные счета. После этого деньги поступят в бюджет Евросоюза, выделенный на нужды Киева.

США поддерживают конфискацию

Передать заблокированные российские активы Украине хотят и в США. 8 ноября комитет по иностранным делам палаты представителей американского конгресса поддержал подобный законопроект.

Он предусматривает «выделение дополнительной помощи Украине при использовании активов, конфискованных у ЦБ РФ, и других суверенных активов РФ», пишет ТАСС. Доход от конфискованных активов при необходимости переходит к правительству США, пока он удерживается в фонде поддержки Украины. Средствами из этого фонда распоряжается госсекретарь страны, который может направить их на компенсации Украине. Причем выделять деньги чиновник может не только украинскому правительству, но и «любому иному лицу или международной организации».

Законопроект также предписывает правительству США возглавлять скоординированные международные санкции, которые направлены на заморозку российских активов вместе с партнерами, например, ЕС и «Большой семеркой».

Что об этом думают в России и за рубежом

Дмитрий Песков заявил, что в случае конфискации Россия ответит на отъем своих активов за рубежом, но меры вряд ли будут зеркальными. Его слова приводит ТАСС.

«Это незаконно, это противоречит всем возможным правилам, это будет, разумеется, оспариваться, причем оспариваться бессрочно, нашей страной. Это повлечет очень серьезные судебные и юридические издержки для тех, кто такие решения примет и кто такими решениями воспользуется», — заявил пресс-секретарь президента России.

Председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина на форуме Finopolis 2023 предупредила, что конфискация активов России за границей несет негативные последствия для всей мировой финансовой системы, сообщает «Российская газета».

«Мы будем предпринимать все шаги, чтобы защитить наши законные интересы. Но, я думаю, это будет иметь как прецедент негативные последствия в целом для развития глобальной финансовой системы», — заявила Набиуллина.

Глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) на Украине Гэвин Грей также заявил, что организация внимательно следит за ситуацией с возможной конфискацией замороженных активов РФ. По словам Грея, МВФ «осознает риски для международной валютной системы, связанные с любыми подобными инициативами», пишет ТАСС.

Общая сумма замороженных российских активов на данный момент составляет примерно $280 млрд, большая часть из них находится в Евросоюзе. Об этом 7 сентября сообщил Минфин США по итогам заседания рабочей группы по российским элитам, доверенным лицам и олигархам (REPO).