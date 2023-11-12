«Мы — трио»: Зурабишвили считает, что Грузия, Украина и Молдавия вместе войдут в ЕС

Президент Саломе Зурабишвили считает, что Грузия, Молдавия и Украина войдут в Евросоюз одновременно, как трио. По ее словам, это событие может произойти «в 2030 году, 2031-м или в 2029-м». Она также подчеркнула, что за статусом кандидата должна последовать «европейская поддержка», это не должно стать просто «брошенной собаке костью». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

«Мы — трио, Молдова, Украина и Грузия»

Грузия, Украина и Молдавия вступят в Евросоюз одновременно, считает грузинский президент Саломе Зурабишвили.

«Произойдет ли это в 2030, 2031 или 2029 году, не знаю, но этот горизонт будет следующим, как говорится, big bang (большим взрывом. — «Газета.Ru»), следующие члены вступят примерно вместе. Мы — трио, Молдова, Украина и Грузия, и у нас это трио создано», — сказала политик в интервью французскому каналу LCI.

10 ноября Зурабишвили говорила о том, что предоставление статуса кандидата на членство в ЕС не должно стать для Грузии «брошенной костью»:

«Европа так просто не должна дать нам статус, не должна сделать из него брошенную кость. За этим статусом должна последовать европейская поддержка».

По ее словам, ключевым моментом в отношениях Тбилиси и Брюсселя станут выборы в парламент в 2024 году. По их результатам республика либо перейдет, либо не перейдет от однопартийного правления к коалиционному.

Условия для членства в ЕС

8 ноября глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен рекомендовала начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз и предоставить Грузии статус кандидата в ЕС при соблюдении условий. Среди них есть требование о «повышении согласованности действий Грузии с общей внешней политикой и политикой безопасности Евросоюза».

11 ноября федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ЕС должен оказать поддержку Украине, Молдавии и Грузии с проведением реформ, необходимых для вступления в объединение.

«Мы должны сделать действительностью мир и стабильность. Одновременно мы должны всех поддержать в проведении реформ», — подчеркнул политик.

Грузия «между двух огней»

Грузия подала заявку на предоставление статуса кандидата в ЕС в марте 2022 года, одновременно с Молдавией и спустя несколько дней после Украины. В июне Кишинев и Киев получили этот статус. Тбилиси было отказано, но выдано 12 рекомендаций, которые нужно выполнить для его получения.

В частности, страна должна решить «проблему политической поляризации», гарантировать полноценную работу всех государственных институтов, реформировать судебную систему, провести «деолигархизацию», гарантировать свободу СМИ, «активнее работать над обеспечением прав человека» и т.п.

Лидер и политический секретарь партии «Альянс патриотов Грузии» Георгий Ломия полагает, что ЕС также потребует от Тбилиси присоединиться к санкциям против России.

«В требованиях к Грузии будет очень много всего, кроме санкций. «Грузинская мечта» пытается лавировать между двух огней и выбирать из двух зол наименьшее, но насколько хорошо ей это удастся сделать, сложно предугадать — лидеры «Грузинской мечты» владеют за границей большим финансовым капиталом, и этот капитал является рычагом давления на партию», — отмечал он в беседе с «Известиями».

Статус Грузии как кандидата находился под вопросом в том числе из-за разногласий с Брюсселем, вызванных, в частности, арестом бывшего президента Михаила Саакашвили, законопроектом об иноагентах и возобновлением авиасообщения между Грузией и РФ.