Будущее Украины, ход СВО и российский ВПК. О чем Путин поговорил с военными Путин: власти Украины «оборзели», объявив русских некоренным народом

Владимир Путин заявил, что украинские власти «оборзели», объявив русских некоренной нацией. Он также сказал, что у Украины нет собственной идеологии, промышленности и денег, поэтому нет будущего, а у России — есть. Президент подчеркнул, что ВПК России набирает обороты, а армия в ходе СВО действует «все грамотнее и грамотнее». О чем еще говорил Путин с военными — в материале «Газеты.Ru».

Украина сама ничего не производит, поэтому у нее нет будущего, а у России — есть, заявил президент РФ Владимир Путин в беседе с военнослужащими после церемонии вручения золотых звезд Героям России. Видеофрагменты встречи опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

«У них иссякает [все], у них нет собственной базы. Когда нет собственной базы, ни идеологии нет собственной, ни промышленности, ни денег нет собственных, ничего нет собственного, тогда нет будущего. А у нас есть», — сказал президент.

По его словам, российская оборонная промышленность набирает обороты, начала производить в разы больше. И даже с учетом этого «еще не всего хватает».

Путин также отметил растущую компетентность российских вооруженных сил в ходе конфликта на Украине: «Все грамотнее и грамотнее (действуют ВС РФ — прим. «Газета.Ru»), это очевидно».

Причины конфликта с Киевом

Путин также заявил, что власти Украины «совсем оборзели», когда объявили русских некоренной нацией.

«Объявили русских некоренной нацией на Украине. Совсем с ума сошли? Совсем, как сказать попроще, по-народному, оборзели совсем», — добавил Путин.

Глава государства также подчеркнул, что Россия никогда бы не вступила в конфликт с Украиной, если бы РФ не «начали уничтожать» на ее исторических территориях и изгонять людей оттуда.

По словам Путина, Запад готов сотрудничать «с кем угодно, только бы России навредить».

Зеленский подписал закон о коренных народах Украины в июле 2021 года. Согласно документу, коренными являются сформировавшиеся на территории Крымского полуострова являются крымские татары, караимы, крымчаки.

Путин критиковал закон «О коренных народах Украины» еще на этапе проекта. Президент России сравнил инициативу с идеями нацистской Германии. В своей своей статье назвал закон «отвратительным», потому что «русских на Украине заставляют не только отречься от своих корней, от поколений предков, но и поверить в то, что Россия — их враг».

Об обстановке на фронте

После церемонии вручения наград Путин пообщался с военными. У героя ДНР Артема Жоги Путин спросил про обстановку на фронте.

«Нам какие-то реляции не нужны! Нам нужно ребят беречь, но делать, делать», — подчеркнул президент. Он ответил согласием на приглашение Жоги посетить новые регионы России.

Путин отметил, что жизнь на передовой, где беспилотники «летают как мухи», гораздо сложнее и прозаичнее бокала шампанского и награждений в Кремлевском дворце. Однако от боевой работы военных многое зависит в будущем России.

Президент вновь заявил, что Россия начала военные действия, потому вынуждена была помогать людям. «Мы же не вмешивались по началу [в 2014 году], думали, это само как-то успокоится. Нет», — пояснил Путин.

Он вспомнил о Минских соглашениях, которые Германия и Франция подписали только для того, чтобы подготовить Украину к боевым действиям. В этом, объяснил Путин, бывшие канцлер ФРГ и президент Франции признались публично.

«Стремились к этому (исполнению договоренностей — прим. ред.)? Хрена с два!», — добавил глава государства.

Путин подчеркнул, что у Запада, который пытается «оттеснить Россию, ослабить, а в конечном счете раздавить», ничего никогда не получится.

Неформальная беседа с героями России прошла после церемонии вручения медалей «Золотая звезда». На самом мероприятии Путин выступил с речью, в которой отметил, что подвигами участников военной операции гордится вся страна.

После торжественной церемонии спикер председатель Народного совета ДНР Артем Жога попросил действующего президента РФ выдвинуть свою кандидатуру на мартовские выборы в 2024-м. Путин ответил согласием, заявив, что будет баллотироваться на новый срок.