Владимир Путин на церемонии вручения медалей «Золотая Звезда» в Кремле накануне Дня Героев Отечества, 8 декабря 2023 года

«Гонка что надо»: в Белом доме оценили участие Путина в выборах В Белом доме высказались об участии Путина в выборах: «будет гонка что надо»

В Белом доме прокомментировали решение действующего президента РФ баллотироваться на новый, пятый срок. Джон Кирби, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что это «будет гонка что надо». Западная пресса в своей реакции на решение Путина придерживается единого лейтмотива. По мнению изданий, в решении Путина не было «никакого сюрприза», а его конкуренты будут, скорее, символическими. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби во время брифинга с журналистами прокомментировал решение действующего президента России Владимира Путина баллотироваться на новый срок.

«Это будет гонка что надо <...> Это все, что я могу сказать об этом», — со смехом сказал Кирби, отвечая на просьбу журналистов.

Владимир Путин объявил об участии в президентских выборах 8 декабря во время разговора с военными после церемонии вручения медалей «Золотая звезда».

Путин избирался на пост президента РФ четыре раза — в 2000, 2004, 2012 и 2018 годах. После внесения поправок в Конституцию в 2020-м он получил право избираться на новый срок.

Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что решение Владимира Путина — это «мировая новость».

«Вы видите, что творится в мире, видите, что фактически Россия и Путин во главе России возглавили такой процесс тектонических перемен, тектонических сдвигов во всех аспектах глобальной жизни — будь то мировая политика, мировая экономика и все остальное. Поэтому эти процессы начались, они необратимы», — отметил Песков.

Как отреагировала западная пресса

Журналист Associated Press Джим Хейнц пишет, что Владимир Путин по-прежнему пользуется широкой поддержкой со стороны россиян. Поэтому, как отмечает Хейнц, оппозиция на выборах 2024 года будет, скорее, символической.

The New York Times считает, что Путин остается «неизменно популярным» на фоне того, что российская экономика стабильна, несмотря на санкции, а Украина не может добиться серьезных успехов на поле боя.

«Путин подходит к следующим выборам в гораздо лучшей форме, чем год назад. Его армия ведет наступление почти по всей линии фронта на востоке и юге Украины в то время, как западные поставки вооружения и помощь Киеву становятся все более шаткими», — отмечают журналисты NYT Валери Хопкинс и Иван Нечепуренко.

Французский BFM TV пишет, что в решении Путина баллотироваться на новый срок не было «никакого сюрприза».

Немецкий журнал Der Spiegel также считает, что у Путина «нет серьезного соперника на выборах». С ним согласен и бразильский телеканал GloboNews, по мнению которого победа Путина в предстоящем голосовании «практически гарантирована».

Что думают о решении Путина в России

Герой ДНР Артем Жога, который и попросил Путина выдвинуть свою кандидатуру на мартовские выборы, заявил РИА Новости, что у действующего президента РФ нет конкурентов.

«Я так думаю, что победа будет безоговорочная с просто огромным результатом, с огромным процентом», — добавил Жога.

Спикер парламента ДНР также отметил, что жители новых регионов, которые впервые могут принять участие в президентских выборах РФ, в большинстве своем будут голосовать за Путина.

«Я выражу мнение всех наших жителей, их пожелания, и надежды, что нашим президентом будет ... Путин», — подытожил Артем Жога.

Секретарь Генсовета, первый заместитель председателя Совфеда Андрей Турчак считает, что решение действующего президента баллотироваться станет «нашей общей победой». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По мнению спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина, участие Путина в выборах «говорит о любви к своей стране, о желании сделать ее сильной, процветающей, защитить Россию в нынешнее непростое время вызовов и угроз».

«Это очень важное решение не только для граждан нашей страны, но и для всего мира», — отмечает Володин в своем Telegram-канале.

Поддержали участие президента в выборах и российские губернаторы, в том числе главы новых регионов. Денис Пушилин заявил, что для Донбасса Путин — это лидер, который «вернул людям Родину».

Глава ЛНР Леонид Пасечник отметил, что народ Луганщины сделал свой выбор еще в 2014 году. «Сегодня мы уверенно готовы его подтвердить», — добавил Пасечник.

Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале также поддержал выдвижение Путина на президентские выборы. По словам Аксенова, под руководством Путина «Россия прошла огромный путь, возродилась, вернула себе статус великой мировой державы».