«Не война, но и не мир»: Арестович назвал три сценария для Украины в 2024 году Арестович не верит, что конфликт на Украине может завершиться позитивно

Советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович* назвал три сценария, по которым в 2024 году может пойти конфликт на Украине. Среди нет ни одного позитивного, но есть «сказочный». В него Арестович не верит. Возможным такой вариант не считает, судя по всему, и президент страны Владимир Зеленский. На этой неделе он в последний момент «отступил», отказавшись выступать перед конгрессом США. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В 2024 году конфликт на Украине может развиваться по одному из трех сценариев, заявил в интервью Rzeczpospolita советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович (включен в список террористов и экстремистов).

Первый вариант будет означать для страны «не войну, но и не мир» и может привести к «третьему Майдану».

Согласно этому сценарию Россия, США и Китай договорятся о прекращении боевых действий.

По мнению Арестовича, при таком развитии событий режим прекращения огня иногда бы нарушался, а многие вернувшиеся с фронта военные ощутили бы на себе экономические проблемы Украины. В том числе столкнулись бы с безработицей.

«Возникнут локальные конфликты, и может произойти еще один, третий Майдан, на этот раз, однако, вооруженный», — считает Арестович.

Второй сценарий предполагает, что боевые действия продолжатся при поддержке Запада. Однако в этом случае Украина проиграет на некоторых участках фронта. Это приведет к тому, что украинцы начнут искать виноватых и «вцепляться друг другу в глотки», отмечает Арестович.

В случае третьего или «сказочного», как назвал его Арестович, варианта Запад опомнится и передаст Киеву «огромное количество оружия и другой помощи».

Только при развитии этого сценария Украина может перейти в наступление.

«Но, честно говоря, я не вижу позитивного сценария для Украины в 2024 году», — заключил Арестович.

Зеленский отступил

В то, что Запад «опомнится», не верит, судя по всему, и президент Украины Владимир Зеленский. 5 декабря он должен был выступить перед палатой представителей и сенатом США, но в последнюю минуту передумал, пишет газета The Washington Post.

«Такое решение было весьма нестандартным для лидера, который обычно не отказывается от возможности защитить интересы Украины», — пишут журналисты WP.

Зеленский в ходе своего выступления собирался убедить сенат США выделить Киеву $61 млрд, которые запросил Байден. При этом, как отмечает WP, из-за того, что разногласия в Вашингтоне задерживают выделение помощи, в Киеве растет тревога.

Издание приходит к выводу, что поступок Зеленского можно расценивать как отступление.

Хотя украинские политики и чиновники настаивают, отмена выступления связана с «рядом причин». В том числе с тем, что на секретном брифинге обсуждались «не только проблемы Украины».

Ситуация на фронте критическая

При этом глава офиса украинского президента Андрей Ермак в рамках своего визита в Вашингтон 5 декабря заявил, что отсрочка в предоставлении помощи создаст «большой риск» поражения Украины. Это произошло еще до того, как сенат США в очередной раз отклонил законопроект, предполагающий выделение Украине, Израилю и Тайваню $106 млрд.

«Это создает больший риск того, что мы снова окажемся в том же положении, в котором находится сейчас», — отметил Ермак.

Агентство Reuters назвало его заявление «одним из самых откровенных» на фоне того, что США и ЕС никак не могут определиться с будущими пакетами помощи Киеву.

То, что ситуация на фронте действительно критическая, считает также член антикоррупционного совета при Минобороны Украины Елена Трегуб. По ее словам, дела сейчас обстоят «возможно, хуже, чем оценивают партнеры [Украины]».

Трегуб также отметила, что слышала много историй «то тут, тот там, что украинским военным чего-то не хватало».

«Я действительно боюсь, что ситуация выйдет из-под контроля. И плана «Б» нет... Если Конгрессу не удастся принять финансирование, то я не знаю — это будет очень и очень негативно для Украины», — заявила Трегуб в беседе с The Washington Post.