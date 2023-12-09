«Киев получает только самое необходимое»: в США объяснили, почему меньше помогают ВСУ

Неопределенность США по поводу помощи Украине ведет к хаосу в рядах ВСУ. Об этом в интервью газете The New York Times заявил аналитик Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Макс Бергманн. По его словам, у украинского командования нет возможности долгосрочного планирования, потому что военные просто не знают, на какое количество боеприпасов могут рассчитывать.
Сейчас, как отмечает Бергманн, Киев получает только «самое необходимое» — боеприпасы для систем ПВО и артиллерийские снаряды.
По мнению другого эксперта, старшего научного сотрудника Фонда Карнеги (организация включена Минюстом в список иноагентов) Майкла Кофмана, военная помощь Украине «сейчас держится на последнем издыхании», что приводит к дефициту боеприпасов на фронте.
«По всей линии фронта украинским солдатам и командирам приходится принимать трудные решения о том, как лучше распределить ресурсы, которые с каждой неделей все больше сокращаются», — пишет NYT.
NYT в своей публикации отмечает, что с начала сентября стоимость оружия, которое США закупает или поставляет со складов, упала до сотен миллионов долларов. Для сравнения, в начале 2023-го эта цифра составляла $2,8 млрд. Кроме того, в ноябре было объявлено о помощи в $100 млн, а 6 декабря — в $175 млн. Журналисты издания назвали эти пакеты помощи Киеву «особенно скромными».
Деньги заканчиваются
Ранее в Пентагоне заявили, что США продолжат поставлять Украине военную технику и боеприпасы, однако средства из первоначально одобренного военного бюджета уже заканчиваются. Об этом рассказала представитель ведомства Сабрина Сингх на брифинге.
«Мы продолжаем поставлять Украине то, что можем, и то, что остается из имеющегося президентского бюджета. Наши средства заканчиваются», — сказала она.
О том, что США скоро исчерпают ресурсы для помощи Киеву, также заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
«У нас осталось несколько недель», — подчеркнул Кирби, добавив, что США очень обеспокоены этим вопросом.
Сингх выразила надежду, что ситуация поменяется, если конгресс страны одобрит запрос Байдена о выделении дополнительной помощи. Джон Кирби в свою очередь также заявил, что Вашингтон не может давать никаких гарантий Украине именно из-за позиции конгресса.
7 декабря сенат США отказался рассматривать законопроект о помощи Украине. Согласно документу, Штаты планировали выделить на помощь другим странам $106 млрд, из них $61 млрд предназначался Киеву. Однако законопроект не прошел процедурное голосование — против него проголосовал 51 сенатор.
Источник РИА Новости сообщил, что палата представителей США вряд ли одобрит законопроект о финансовой помощи для Киева до конца этого года. По данным собеседника агентства, все больше республиканцев склоняются к тому, чтобы «не поддерживать карт-бланш на предоставление помощи Украине».
Джон Кирби 8 декабря также заявил, что в переговорах между администрацией президента США Байдена и республиканцами в конгрессе по вопросу выделения помощи Украине нет прогресса.
США боятся за репутацию танка
Издание Military Watch Magazine в свою очередь пишет, что США не хотят помогать Украине из-за того, что Киев провалил контрнаступление и потерял много западной техники на поле боя.
Российские военные захватывают военную технику, поставляемую ВСУ, о чем свидетельствуют многочисленные репортажи, пишет MWM. Часто в распоряжении ВС РФ оказываются БМП Bradley и танки Leopard. Причем, один из захваченных «Леопардов», который недавно засветился в российских СМИ, выглядел «совершенно неповрежденным и брошенным украинскими силами». MWM также отмечает, что с апреля, когда БМП Bradley впервые попали на Украину, киевская армия уже потеряла 80 таких машин.
«Масштаб потерь, с которыми столкнулась Украина, и все более широко признаваемый провал ее наступательных операций сыграли важную роль в усилении сопротивления в США поставкам вооружения ВСУ», — говорится в статье.
Кроме того, как пишет издание, Штаты также опасаются за репутацию лучшего американского танка M1 Abrams, которую могут запятнать многочисленные потери Киева на фронте.