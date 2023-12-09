«Киев получает только самое необходимое»: в США объяснили, почему меньше помогают ВСУ MWM: в США отказываются помогать Киеву из-за огромных потерь западной техники

Из-за того, что США никак не могут определиться, будут ли дальше помогать Украине, в рядах ВСУ возникает хаос, рассказал в интервью NYT аналитик CSIS Макс Бергманн. По его словам, украинское командование не может составить план на дальнейшие месяцы, потому что не знает, на какое количество боеприпасов ему рассчитывать. Сенат США отказался рассматривать законопроект о выделении Киеву $61 млрд. Как пишет MWM, причина, по которой Штаты не хотят помогать Украине, — огромные потери западной техники.

Неопределенность США по поводу помощи Украине ведет к хаосу в рядах ВСУ. Об этом в интервью газете The New York Times заявил аналитик Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Макс Бергманн. По его словам, у украинского командования нет возможности долгосрочного планирования, потому что военные просто не знают, на какое количество боеприпасов могут рассчитывать.

Сейчас, как отмечает Бергманн, Киев получает только «самое необходимое» — боеприпасы для систем ПВО и артиллерийские снаряды.

По мнению другого эксперта, старшего научного сотрудника Фонда Карнеги (организация включена Минюстом в список иноагентов) Майкла Кофмана, военная помощь Украине «сейчас держится на последнем издыхании», что приводит к дефициту боеприпасов на фронте.

«По всей линии фронта украинским солдатам и командирам приходится принимать трудные решения о том, как лучше распределить ресурсы, которые с каждой неделей все больше сокращаются», — пишет NYT.

NYT в своей публикации отмечает, что с начала сентября стоимость оружия, которое США закупает или поставляет со складов, упала до сотен миллионов долларов. Для сравнения, в начале 2023-го эта цифра составляла $2,8 млрд. Кроме того, в ноябре было объявлено о помощи в $100 млн, а 6 декабря — в $175 млн. Журналисты издания назвали эти пакеты помощи Киеву «особенно скромными».

Деньги заканчиваются

Ранее в Пентагоне заявили, что США продолжат поставлять Украине военную технику и боеприпасы, однако средства из первоначально одобренного военного бюджета уже заканчиваются. Об этом рассказала представитель ведомства Сабрина Сингх на брифинге.

«Мы продолжаем поставлять Украине то, что можем, и то, что остается из имеющегося президентского бюджета. Наши средства заканчиваются», — сказала она.

О том, что США скоро исчерпают ресурсы для помощи Киеву, также заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

«У нас осталось несколько недель», — подчеркнул Кирби, добавив, что США очень обеспокоены этим вопросом.

Сингх выразила надежду, что ситуация поменяется, если конгресс страны одобрит запрос Байдена о выделении дополнительной помощи. Джон Кирби в свою очередь также заявил, что Вашингтон не может давать никаких гарантий Украине именно из-за позиции конгресса.

7 декабря сенат США отказался рассматривать законопроект о помощи Украине. Согласно документу, Штаты планировали выделить на помощь другим странам $106 млрд, из них $61 млрд предназначался Киеву. Однако законопроект не прошел процедурное голосование — против него проголосовал 51 сенатор.

Источник РИА Новости сообщил, что палата представителей США вряд ли одобрит законопроект о финансовой помощи для Киева до конца этого года. По данным собеседника агентства, все больше республиканцев склоняются к тому, чтобы «не поддерживать карт-бланш на предоставление помощи Украине».

Джон Кирби 8 декабря также заявил, что в переговорах между администрацией президента США Байдена и республиканцами в конгрессе по вопросу выделения помощи Украине нет прогресса.

США боятся за репутацию танка

Издание Military Watch Magazine в свою очередь пишет, что США не хотят помогать Украине из-за того, что Киев провалил контрнаступление и потерял много западной техники на поле боя .

Российские военные захватывают военную технику, поставляемую ВСУ, о чем свидетельствуют многочисленные репортажи, пишет MWM. Часто в распоряжении ВС РФ оказываются БМП Bradley и танки Leopard. Причем, один из захваченных «Леопардов», который недавно засветился в российских СМИ, выглядел «совершенно неповрежденным и брошенным украинскими силами». MWM также отмечает, что с апреля, когда БМП Bradley впервые попали на Украину, киевская армия уже потеряла 80 таких машин.

«Масштаб потерь, с которыми столкнулась Украина, и все более широко признаваемый провал ее наступательных операций сыграли важную роль в усилении сопротивления в США поставкам вооружения ВСУ», — говорится в статье.

Кроме того, как пишет издание, Штаты также опасаются за репутацию лучшего американского танка M1 Abrams, которую могут запятнать многочисленные потери Киева на фронте.